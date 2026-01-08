Edit Profile
    స్వల్పంగా తగ్గిన బంగారం, వెండి ధరలు.. కారణం ఏంటంటే?

    Gold price today: అంతర్జాతీయ మార్కెట్ ప్రభావంతో దేశీయంగా బంగారం, వెండి ధరలు తగ్గుముఖం పట్టాయి. డాలర్ బలోపేతం కావడం, బాండ్ యీల్డ్స్ పెరగడంతో ఇన్వెస్టర్లు లాభాల స్వీకరణకు మొగ్గు చూపారు. ఎంసీఎక్స్‌లో తులం బంగారం ధర 1,37,663 వద్ద కొనసాగుతోంది.

    Published on: Jan 08, 2026 10:14 AM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    గురువారం (జనవరి 8) ఉదయం పసిడి ధరలు దేశీయ ఫ్యూచర్స్ మార్కెట్‌లో స్వల్పంగా తగ్గాయి. గత కొద్ది రోజులుగా పెరుగుతూ వచ్చిన ధరలకు బ్రేక్ వేస్తూ, ఇన్వెస్టర్లు లాభాల స్వీకరణకు (Profit Booking) ప్రాధాన్యత ఇవ్వడంతో బంగారం, వెండి ధరలు కిందికి దిగివచ్చాయి.

    స్వల్పంగా తగ్గిన బంగారం, వెండి ధరలు.. కారణం ఏంటంటే? (Agencies)
    స్వల్పంగా తగ్గిన బంగారం, వెండి ధరలు.. కారణం ఏంటంటే? (Agencies)

    మార్కెట్ ధరల వివరాలు:

    మల్టీ కమోడిటీ ఎక్స్ఛేంజ్ (MCX)లో ఉదయం 9:25 గంటల ప్రాంతంలో:

    బంగారం (ఫిబ్రవరి ఫ్యూచర్స్): 10 గ్రాములకు 0.25% తగ్గి 1,37,663 వద్ద ట్రేడ్ అవుతోంది.

    వెండి (మార్చి ఫ్యూచర్స్): కిలోకు 0.33% తగ్గి 2,49,779 వద్ద కొనసాగుతోంది.

    గత ట్రేడింగ్ సెషన్‌లో కూడా బంగారం 0.7% తగ్గగా, వెండి ఏకంగా 3% పైగా నష్టపోవడం గమనార్హం.

    ధరలు తగ్గడానికి ప్రధాన కారణాలు:

    అంతర్జాతీయంగా డాలర్ ఇండెక్స్ రెండు వారాల గరిష్ట స్థాయికి చేరువలో ఉండటం పసిడి ధరలపై ఒత్తిడి పెంచింది. సాధారణంగా డాలర్ విలువ పెరిగినప్పుడు, ఇతర కరెన్సీలు ఉన్నవారికి బంగారం కొనడం ఖరీదైన వ్యవహారంగా మారుతుంది. దీనివల్ల డిమాండ్ తగ్గుతుంది.

    మరోవైపు, అమెరికాలో 10 ఏళ్ల ట్రెజరీ బాండ్ యీల్డ్స్ (Bond Yields) పుంజుకోవడం కూడా బంగారానికి ప్రతికూలంగా మారింది. బాండ్ల ద్వారా ఆదాయం పెరిగినప్పుడు, ఎలాంటి వడ్డీ ఆదాయం ఇవ్వని బంగారంపై ఇన్వెస్టర్లు ఆసక్తి తగ్గించుకుంటారు. దీనినే 'అవకాశ వ్యయం' (Opportunity Cost) పెరగడం అని ఆర్థిక నిపుణులు పిలుస్తారు.

    ఆదుకోనున్న ఫెడ్ వడ్డీ రేట్ల అంచనాలు:

    ధరలు తగ్గినప్పటికీ, అమెరికాలో బలహీనమైన ఉద్యోగ గణాంకాలు పసిడికి కొంత అండగా నిలుస్తున్నాయి. నవంబర్ నెలలో అమెరికాలో ఉద్యోగ అవకాశాలు 14 నెలల కనిష్టానికి పడిపోయాయి. ఇది ఆ దేశ కేంద్ర బ్యాంక్ (US Fed) వడ్డీ రేట్లను తగ్గించేలా ప్రోత్సహిస్తుందని మార్కెట్ భావిస్తోంది. వడ్డీ రేట్లు తగ్గితే మళ్లీ బంగారం ధరలు పుంజుకునే అవకాశం ఉంది. శుక్రవారం వెలువడనున్న 'నాన్-ఫామ్ పేరోల్' డేటాపై ఇప్పుడు అందరి దృష్టి నెలకొంది.

    ట్రేడర్లకు సలహా: ట్రేడర్లు బంగారం విషయంలో 1,36,000 వద్ద, వెండి విషయంలో 2,46,000 వద్ద 'స్టాప్ లాస్' (ముందస్తు నష్ట నివారణ పరిమితి) పాటించాలని పృథ్వీ ఫిన్‌మార్ట్ కమోడిటీ రీసెర్చ్ ప్రతినిధి మనోజ్ కుమార్ జైన్ సూచించారు. ఈ వారం ఈ స్థాయిల కంటే పైన ధరలు స్థిరపడితే, వచ్చే వారం బంగారం మార్కెట్‌లో మళ్లీ భారీ పెరుగుదల కనిపించే అవకాశం ఉందని ఆయన అంచనా వేశారు.

    రిలయన్స్ సెక్యూరిటీస్ విశ్లేషకుడు జిగర్ త్రివేది మాట్లాడుతూ, ప్రపంచ మార్కెట్లలో ధరలు తగ్గుతున్నందున దేశీయంగా బంగారం ధర 1,37,000 స్థాయికి కూడా చేరవచ్చని అభిప్రాయపడ్డారు.

    (గమనిక: ఈ వార్త కేవలం సమాచారం కోసం మాత్రమే. పైన పేర్కొన్న ధరలు, సూచనలు విశ్లేషకుల వ్యక్తిగత అభిప్రాయాలు. కమోడిటీ మార్కెట్‌లో పెట్టుబడులు మార్కెట్ రిస్క్‌లకు లోబడి ఉంటాయి, కాబట్టి పెట్టుబడి పెట్టే ముందు నిపుణులను సంప్రదించండి.)

