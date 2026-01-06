2025లో వెండి మెరుపు: చరిత్రాత్మక ర్యాలీ వెనుక మీరు ఊహించని కారణాలు
2025లో వెండి మెరుపులు మెరిసింది. దీనిలో పెట్టుబడులు పెట్టిన వారికి అనూహ్యమైన లాభాలు వచ్చాయి. ఇందుకు గల కారణాలు ఏంటి? 2026లో ఇదే పరిస్థితి ఉంటుందా? టాటా మ్యూచువల్ ఫండ్ దీనిపై ఒక నివేదిక ఇచ్చింది. దానిలో ని ముఖ్యాంశాలు ఇక్కడ చూడొచ్చు.
గత ఏడాది మీరు బంగారం లేదా స్టాక్ మార్కెట్లపై దృష్టి పెట్టారా? అయితే, మీరు ఒక పెద్ద అవకాశాన్ని కోల్పోయి ఉండవచ్చు. అందరి అంచనాలను తలకిందులు చేస్తూ, 2025లో అత్యధిక పనితీరు కనబరిచిన కమోడిటీగా వెండి నిలిచింది. ఈ చరిత్రాత్మక పెరుగుదల వెనుక ఉన్న కారణాలను విశ్లేషిస్తూ ఇటీవల టాటా మ్యూచువల్ ఫండ్ విడుదల చేసిన నివేదికలోని అత్యంత కీలకమైన అంశాలను ఈ ఆర్టికల్ మీ కోసం వివరిస్తుంది.
అంశం 1: వెండి కేవలం పెరగడమే కాదు, అన్నింటినీ మించిపోయింది
2025లో వెండి ప్రదర్శన నిజంగా అద్భుతమైనది. ఈ లోహం ధర ఏడాది ప్రాతిపదికన సుమారు 161% పెరిగింది. ఈ పెరుగుదల బంగారం (~66%), రాగి (~44%) వంటి సాంప్రదాయ ఆస్తులను కేవలం అధిగమించడమే కాకుండా, వాటిని చాలా వెనక్కి నెట్టింది. అంతేకాదు, బిట్కాయిన్ మరియు S&P 500 వంటి అధిక-వృద్ధి ఆస్తుల కన్నా కూడా వెండి అద్భుతమైన పనితీరును కనబరిచింది.
వెండి ధర ఒకానొక దశలో రికార్డు స్థాయిలో ఔన్సుకు $86.62కి చేరుకుంది. ఆ తర్వాత, సంవత్సరాంతపు లాభాల స్వీకరణ, CME (చికాగో మర్కంటైల్ ఎక్స్ఛేంజ్) మార్జిన్లను పెంచడం వంటి కారణాల వల్ల ధర ఔన్సుకు $72కి తగ్గింది. ఈ అసాధారణ పనితీరు, వెండిని కేవలం "బంగారానికి చౌక ప్రత్యామ్నాయం" అనే సాధారణ అభిప్రాయాన్ని సవాలు చేసింది. ఇది తనకంటూ ఒక ప్రత్యేక స్థానాన్ని సంపాదించుకుని, ఒక ప్రధాన పెట్టుబడి సాధనంగా నిరూపించుకుంది.
అంశం 2: గ్రీన్ రెవల్యూషన్ వెండిపై నడుస్తోంది
వెండి ధరల పెరుగుదలకు కేవలం పెట్టుబడులే కారణం కాదు, పారిశ్రామిక రంగం నుంచి వస్తున్న భారీ డిమాండ్ ఒక ప్రధాన చోదక శక్తిగా మారింది. మొత్తం వెండి డిమాండ్లో సుమారు 50% ఇప్పుడు పరిశ్రమల నుంచే వస్తోంది. ముఖ్యంగా, సౌర ఫలకాలు (సోలార్ ప్యానెళ్లు), ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలు (EVలు) వంటి గ్రీన్ టెక్నాలజీల కోసం వెండి వినియోగం విపరీతంగా పెరిగింది.
ఒక మార్కెట్ విశ్లేషకుడి దృష్టితో చూస్తే, ఈ బలమైన పారిశ్రామిక డిమాండ్ను తీర్చడానికి మార్కెట్ చాలా తెలివిగా స్పందించింది. ఆభరణాల డిమాండ్ను తగ్గించడం, స్క్రాప్ (పాత వెండి) సరఫరాను ప్రోత్సహించడం, ఇప్పటికే నిల్వలు ఉన్నవారిని అమ్మేలా చేయడం ద్వారా ఈ అంతరాన్ని పూడ్చింది. ఈ పురాతన విలువైన లోహం భవిష్యత్తు, ప్రపంచం యొక్క స్థిరమైన ఇంధన మార్పుతో ముడిపడి ఉండటం దీనికి ఒక శక్తివంతమైన కొత్త కథనాన్ని అందిస్తోంది.
అంశం 3: ప్రపంచం తీవ్రమైన వెండి కొరతను ఎదుర్కొంటోంది
మార్కెట్లో "నిర్మాణాత్మక లోటు" (structural deficit) అనే భావన స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. సరళంగా చెప్పాలంటే, గత ఐదు సంవత్సరాలుగా, వెండికి ఉన్న ప్రపంచ డిమాండ్ దాని సరఫరాను మించిపోయింది. 2025లో ఈ లోటు సుమారు 117.6 మిలియన్ ఔన్సులకు (11.76 కోట్ల ఔన్సులు) చేరుకుని, పరిస్థితి యొక్క తీవ్రతను తెలియజేసింది.
దీనికి ఒక ముఖ్య కారణం ఉంది: మొత్తం వెండిలో సుమారు 70% ఇతర లోహాల (రాగి, సీసం, జింక్ వంటివి) తవ్వకాలలో ఉప-ఉత్పత్తిగా లభిస్తుంది. దీనివల్ల, డిమాండ్ ఎక్కువగా ఉన్నప్పటికీ వెండి ఉత్పత్తిని సులభంగా పెంచడం సాధ్యం కాదు. దీనికి తోడు, ఉత్పత్తిలో స్తబ్దత, గనులలో నాణ్యత తగ్గడం, వెలికితీత ఖర్చులు పెరగడం వంటి ఇతర సమస్యలు కూడా సరఫరాపై ప్రభావం చూపుతున్నాయి. లండన్, చైనా, అమెరికా వంటి కీలక కేంద్రాలలో నిల్వలు బహుళ-సంవత్సరాల కనిష్ట స్థాయికి పడిపోవడం వాస్తవ కొరతను సూచిస్తోంది.
అంశం 4: చైనా తదుపరి అడుగు మార్కెట్ను మరింత ఒత్తిడికి గురిచేయవచ్చు
ప్రపంచంలో రెండవ అతిపెద్ద వెండి తవ్వకందారైన చైనా, 2026-2027 నాటికి వెండి ఎగుమతులను పరిమితం చేసే లేదా నిలిపివేసే కొత్త నిబంధనలను ప్రకటించింది. "పర్యావరణ పరిరక్షణ, సహజ వనరుల సంరక్షణ" అనే కారణాలను చూపుతూ ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది.
ఈ కొత్త విధానం ప్రకారం, సంవత్సరానికి కనీసం 80 టన్నుల వెండిని ఉత్పత్తి చేసే పెద్ద, ప్రభుత్వ-ఆమోదిత సంస్థలకు మాత్రమే ఎగుమతి లైసెన్స్లు జారీ అవుతాయి. దీని ప్రభావం తీవ్రంగా ఉండవచ్చు. ప్రస్తుతం సంవత్సరానికి 2,500 టన్నులకు పైగా ఉన్న ప్రపంచ వెండి లోటు, ఈ నిర్ణయం వల్ల సంవత్సరానికి 5,000 టన్నులకు పైగా పెరిగే అవకాశం ఉంది. ఇది ధరలను మరింత తీవ్రంగా పెంచవచ్చు. కేవలం మార్కెట్ శక్తులే కాకుండా, భౌగోళిక రాజకీయ నిర్ణయాలు కూడా వెండి భవిష్యత్తులో కీలక పాత్ర పోషించనున్నాయని ఈ అంశం స్పష్టం చేస్తోంది.
అంశం 5: ఇన్వెస్టర్లు మళ్ళీ భారీగా పెట్టుబడులు పెడుతున్నారు
2025లో ఇన్వెస్టర్ల సెంటిమెంట్లో గణనీయమైన మార్పు వచ్చింది. దీనికి ప్రధాన కారణాలు రెండు: భవిష్యత్తులో వాస్తవ వడ్డీ రేట్లు తగ్గుతాయనే అంచనాలు, బంగారంతో పోలిస్తే వెండి తక్కువ విలువలో ఉందనే భావన. మే నెల తర్వాత, ఇన్వెస్టర్లు బుల్లిష్గా మారి, దూకుడుగా వెండిని కొనుగోలు చేయడం ప్రారంభించారు.
ఈ మార్పుకు ETF (ఎక్స్ఛేంజ్-ట్రేడెడ్ ఫండ్) గణాంకాలే నిదర్శనం. 2022 నుంచి 2024 వరకు, ETF ఇన్వెస్టర్లు సుమారు 170 మిలియన్ ఔన్సుల వెండిని అమ్ముకున్నారు. కానీ 2025లో ఈ ట్రెండ్ పూర్తిగా రివర్స్ అయింది. నవంబర్ చివర్లో వచ్చిన ETF పెట్టుబడులు, అక్టోబర్లోని అవుట్ఫ్లోలను అధిగమించాయి. ఇది ఇన్వెస్టర్లలో విశ్వాసాన్ని చూపుతుంది. ఈ ట్రెండ్లో భారతదేశం కీలక పాత్ర పోషించింది, 2025లో అతిపెద్ద సిల్వర్ రిటైల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ మార్కెట్గా అవతరించింది. కేవలం సెప్టెంబర్-అక్టోబర్ నెలల్లోనే 2,600 టన్నులకు పైగా దిగుమతి చేసుకుని తన బలమైన డిమాండ్ను చాటుకుంది.
అస్థిరమైన మార్గంలో బుల్లిష్ భవిష్యత్తు?
అపూర్వమైన పారిశ్రామిక డిమాండ్, తీవ్రమైన సరఫరా పరిమితులు, పెట్టుబడిదారుల ఆసక్తి వంటి అంశాలన్నీ కలిసి వెండికి దీర్ఘకాలికంగా బుల్లిష్ దృక్పథాన్ని సృష్టించాయి. అయితే, నివేదిక ప్రకారం, సమీప కాలంలో కొన్ని ప్రమాదాలు కూడా ఉన్నాయి. సంవత్సరాంతపు లాభాల స్వీకరణ, CME మార్జిన్ పెంపుదల వంటి సాంకేతిక కారణాల వల్ల ధరలలో అస్థిరత, సవరణలు సంభవించవచ్చు.
ఒక కీలకమైన పారిశ్రామిక లోహంగా, సురక్షితమైన ఆస్తిగా దాని ద్వంద్వ పాత్రతో, రాబోయే దశాబ్దానికి వెండి అత్యంత ముఖ్యమైన కమోడిటీ అవుతుందా? వేచి చూడాల్సిందే.