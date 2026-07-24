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    Google account : ఇక పాస్​వర్డ్​ అక్కర్లేదు- సెల్ఫీ వీడియోతో గూగుల్​ అకౌంట్ లాగిన్!

    Google Selfie Video Sign In : జీమెయిల్ పాస్‌వర్డ్ మర్చిపోయి ఇబ్బంది పడుతున్నారా? గూగుల్ ఖాతాదారుల కోసం 'సెల్ఫీ వీడియో' లాగిన్ ఫీచర్‌ను అందుబాటులోకి తెచ్చింది. ఒక చిన్న సెల్ఫీ వీడియో రికార్డ్ చేసి అకౌంట్ రికవరీ చేసుకోవచ్చు. ఈ ఫీచర్ ఎలా పనిచేస్తుందో చూద్దాము..

    Published on: Jul 24, 2026, 05:48:54 IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
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    ఈ రోజుల్లో ప్రతి ఒక్కరికీ గూగుల్ అకౌంట్ అత్యంత కీలకంగా మారింది. ఫొటోలు, ఈమెయిల్స్, ముఖ్యమైన డాక్యుమెంట్లు.. ఇలా అన్నీ జీమెయిల్ ఖాతాతోనే ముడిపడి ఉంటాయి. అయితే, ఒక్కోసారి పాస్‌వర్డ్ మర్చిపోయినప్పుడు లేదా మన ఫోన్, కంప్యూటర్ అందుబాటులో లేనప్పుడు అకౌంట్ ఓపెన్ చేయడం పెద్ద తలనొప్పిగా మారుతుంది. ఈ సమస్యకు శాశ్వత పరిష్కారం చూపుతూ టెక్ దిగ్గజం గూగుల్ ఒక సరికొత్త ఫీచర్‌ను అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చింది. అదే ‘సెల్ఫీ వీడియో’ లాగిన్ విధానం.

    గూగుల్ లేటెస్ట్ అప్డేట్స్..
    గూగుల్ లేటెస్ట్ అప్డేట్స్..

    ఈ కొత్త ఆప్షన్ ద్వారా యూజర్లు తమ ముఖాన్ని ఒక చిన్న వీడియో రూపంలో రికార్డ్ చేసి, తమ ఐడెంటిటీని నిర్ధారించుకోవడం ద్వారా అకౌంట్‌ను సులభంగా రికవర్ చేసుకోవచ్చు. ఈ విషయాన్ని గూగుల్ ఒక అధికారిక బ్లాగ్ పోస్ట్ ద్వారా వెల్లడించింది.

    ఈ సెల్ఫీ వీడియో ఫీచర్‌ను ఎలా సెట్ చేసుకోవాలి?

    ఈ రికవరీ సదుపాయాన్ని ఉపయోగించుకోవాలంటే యూజర్లు ముందే తమ గూగుల్ అకౌంట్‌లో దీనిని యాక్టివేట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది.

    • ముందుగా మీ గూగుల్ అకౌంట్ సెట్టింగ్స్‌లోని Security and Sign-in విభాగంలోకి వెళ్లాలి.
    • అక్కడ కనిపిస్తున్న Selfie Video ఆప్షన్‌ను ఎంచుకోవాలి.
    • ఆ తర్వాత మీ మొబైల్ లేదా కంప్యూటర్ కెమెరాను చూస్తూ, స్క్రీన్‌పై వచ్చే సూచనలకు అనుగుణంగా తలను వేర్వేరు కోణాల్లో (వివిధ వైపులకు) తిప్పాల్సి ఉంటుంది.
    • ఇలా చేయడం వల్ల గూగుల్ మీ ముఖానికి సంబంధించిన వివరాలను వివిధ యాంగిల్స్ నుంచి రికార్డ్ చేసుకుని భద్రపరుస్తుంది.

    లాగిన్ అయ్యేటప్పుడు ఇది ఎలా పనిచేస్తుంది?

    ఎప్పుడైనా మీరు మీ పాస్‌వర్డ్ మర్చిపోయినా లేదా ఖాతా లాక్ అయినా, గూగుల్ మిమ్మల్ని మరోసారి చిన్న సెల్ఫీ వీడియో తీయమని అడుగుతుంది.

    "మీరు రికార్డ్ చేసిన కొత్త వీడియోను, ఇంతకుముందు సెక్యూరిటీ సెట్టింగ్స్‌లో సేవ్ చేసిన వీడియోతో పోల్చి చూస్తాం. రెండు వీడియోల్లోని ముఖాలు ఒక్కటేనని నిర్ధారణ అయితే వెంటనే అకౌంట్ రికవరీకి అనుమతిస్తాము," అని గూగుల్ తెలిపింది.

    అంతేకాకుండా, నిజమైన వ్యక్తి మాత్రమే లాగిన్ అవుతున్నారా? గూగుల్ సేవలను ఉపయోగించడానికి తగిన వయస్సు ఉందా? లేదా? అనే విషయాలను ఏఐ మోడల్స్ సహాయంతో ఈ సిస్టమ్ పరిశీలిస్తుంది. కేవలం ఫోటోలు లేదా ముందే రికార్డ్ చేసిన వీడియోలను పెట్టి హ్యాక్ చేయకుండా ఉండేందుకు, లైవ్‌లో తల తిప్పేలా చిన్న చిన్న కదలికలను కూడా సిస్టమ్ అడుగుతుంది.

    ప్రైవసీ, సెక్యూరిటీ విషయంలో అభయం!

    బయోమెట్రిక్ సమాచారం కావడంతో భద్రతపై గూగుల్ స్పష్టమైన వివరణ ఇచ్చింది. మీ అనుమతితోనే ఈ వీడియో రికార్డ్ అవుతుందని, ఇది పూర్తిగా ఎన్‌క్రిప్ట్ అయి భద్రంగా ఉంటుందని స్పష్టం చేసింది.

    మీరు కోరుకున్నప్పుడు మీ గూగుల్ సెక్యూరిటీ సెట్టింగ్స్ నుంచి ఈ సెల్ఫీ వీడియోను ఎప్పుడైనా డిలీట్ చేసుకోవచ్చు. సందేహాస్పదమైన లాగిన్ ప్రయత్నాలను అడ్డుకోవడానికి ఈ ఫీచర్ ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుందని గూగుల్ ధీమా వ్యక్తం చేసింది.

    • Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
      ABOUT THE AUTHOR
      Chitturi Eswara Karthikeya Sharath

      శరత్​ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్​ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్​పీరియెన్స్​తో ఇక్కడ బిజినెస్​, ఆటో, టెక్​, పర్సనల్​ ఫైనాన్స్​, నేషనల్​- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్​ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్​టీ ఇన్​స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్​లో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్​ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్​ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్​తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More

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    Home/News/Google Account : ఇక పాస్​వర్డ్​ అక్కర్లేదు- సెల్ఫీ వీడియోతో గూగుల్​ అకౌంట్ లాగిన్!
    Home/News/Google Account : ఇక పాస్​వర్డ్​ అక్కర్లేదు- సెల్ఫీ వీడియోతో గూగుల్​ అకౌంట్ లాగిన్!
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