Google jobs : డిగ్రీ లేకుండానే గూగుల్లో జాబ్.. ఏకంగా రూ. 11 కోట్ల వరకు పే ప్యాకేజీ!
ఆర్టిఫీషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (ఏఐ) కోడింగ్ ఏజెంట్లను మూల్యాంకనం చేసే 'పొలారిస్' టీమ్ కోసం గూగుల్ డీప్మైండ్ భారీ జీతంతో ఉద్యోగులను ఆహ్వానిస్తోంది. ఏటా రూ. 10.6 కోట్ల వరకు వేతనం అందించే ఈ జాబ్కు ఎలాంటి అధికారిక విద్యార్హతలు లేదా కాలేజీ డిగ్రీలు అవసరం లేదని ప్రకటించడం టెక్ ప్రపంచంలో సంచలనంగా మారింది.
డిగ్రీ ఉంటేనే ఉద్యోగం.. అది కూడా ఐఐటీలు, ఎన్ఐటీలు వంటి ప్రతిష్టాత్మక విద్యాసంస్థల నుంచి ఉత్తీర్ణులైతేనే భారీ ప్యాకేజీలు లభిస్తాయనేది టెక్ ప్రపంచంలో ఇప్పటివరకు ఉన్న నమ్మకం. కానీ, ఆ సాంప్రదాయ నిబంధనలకు గూగుల్కు చెందిన ‘గూగుల్ డీప్మైండ్’ పూర్తిగా చరమగీతం పాడింది. ఆర్టిఫీషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ రంగంలో సరికొత్త విప్లవానికి తెరతీస్తూ, మైండ్ బ్లోయింగ్ వేతనంతో కూడిన ఉద్యోగ ప్రకటనను విడుదల చేసింది.
ఏడాదికి రూ. 10.6 కోట్ల వేతనం.. డిగ్రీ నిబంధన రద్దు!
గూగుల్ డీప్మైండ్ నూతనంగా ఏర్పాటు చేసిన 'పొలారిస్' (Polaris) టీమ్ కోసం సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్లను ఆహ్వానిస్తోంది. ఈ పొలారిస్ టీమ్ ప్రధానంగా ఏఐ కోడింగ్ ఏజెంట్లు, జెమినీ మోడళ్ల మూల్యాంకన ఫ్రేమ్వర్క్లను అభివృద్ధి చేయడంపై దృష్టి పెడుతుంది. ఈ ఉద్యోగానికి ఎంపికయ్యే అభ్యర్థులకు ఏటా 5,50,000 డాలర్ల నుంచి 11,00,000 డాలర్ల (భారతీయ కరెన్సీలో సుమారు రూ. 5.3 కోట్ల నుంచి రూ. 10.6 కోట్లు) వరకు భారీ వేతన ప్యాకేజీని అందించనున్నారు.
ఈ ఉద్యోగానికి సంబంధించిన జాబ్ డిస్క్రిప్షన్లో అత్యంత ఆసక్తికరమైన అంశం ఏమిటంటే.. అభ్యర్థికి ఎటువంటి ఇంజనీరింగ్ లేదా కాలేజీ డిగ్రీ ఉండాల్సిన అవసరం లేదు! పేరొందిన యూనివర్సిటీ సర్టిఫికెట్ల కంటే సమస్యలను పరిష్కరించే అత్యుత్తమ ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ ఎబిలిటీ ఉంటే చాలని గూగుల్ స్పష్టం చేసింది.
సవాలుతో కూడిన బాధ్యతలు.. స్వతంత్ర పరిశోధనలు
గూగుల్ డీప్మైండ్ శాస్త్రవేత్త తమయ్ బెసిరోగ్రూ సోషల్ మీడియా వేదిక ‘ఎక్స్’లో ఈ ఉద్యోగ ప్రకటనను షేర్ చేస్తూ.. "మేము అత్యంత ప్రతిభావంతులైన వారిని పొలారిస్ టీమ్లోకి ఆహ్వానిస్తున్నాం. దీనికి ఎలాంటి డిగ్రీ అవసరం లేదు. మీరు ఎంత తెలివైన వారు, క్లిష్టమైన సాంకేతిక సమస్యలను ఎంత వేగంగా పరిష్కరించగలరు అనేదే మాకు ముఖ్యం," అని పేర్కొన్నారు.
ఈ పొలారిస్ టీమ్లో చేరే వారు జెమినీ మోడల్ కోడింగ్ సామర్థ్యాలను అంచనా వేయడానికి సరికొత్త టాస్క్లను రూపొందించాల్సి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా, గూగుల్ డీప్మైండ్ వేదికగా కొత్త ప్రాజెక్టులను ప్రారంభించడం, కొత్త ఆర్కిటెక్చర్లను ప్రయోగించడం, పరిశోధనా పత్రాలను పబ్లిష్ చేసే పూర్తి స్వేచ్ఛను వీరికి ఇస్తున్నారు.
అభ్యర్థులకు ఉండాల్సిన నైపుణ్యాలు..
డిగ్రీతో సంబంధం లేకపోయినప్పటికీ, ఈ ఉద్యోగానికి ఎంపిక కావడం అంత తేలికేమీ కాదు! అభ్యర్థులకు సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్, ప్రోగ్రామింగ్లో మంచి పట్టు ఉండాలి. డెవలపర్ ఏజెంట్లు, ఏఐ ఆధారిత కోడింగ్ టూల్స్, ఎల్ఎల్ఎమ్ వర్క్ఫ్లోలను ఉపయోగించడంలో అనుభవం ఉండాలి.
కావాల్సిన అర్హతలు-
- ఇంటర్నేషనల్ మ్యాథమెటికల్ ఒలింపియాడ్ (ఐఎంఓ), పుట్నమ్, లేదా ఇంటర్నేషనల్ ఒలింపియాడ్ ఇన్ ఇన్ఫర్మేటిక్స్ (ఐఓఐ) వంటి అంతర్జాతీయ కోడింగ్, మేథమెటిక్స్ పోటీలలో లేదా హ్యాకథాన్లలో పాల్గొన్న అనుభవం.
- మెషిన్ లెర్నింగ్ మోడళ్ల కోసం మూల్యాంకన ఫ్రేమ్వర్క్లు, బెంచ్మార్క్ డేటాసెట్లను డిజైన్ చేసిన అనుభవం.
- కొత్త ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్లు, టూల్స్, టెక్నికల్ స్టాక్లను వేగంగా నేర్చుకుని అడాప్ట్ చేసుకోగల సామర్థ్యం.
సోషల్ మీడియాలో వైరల్.. హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్న టెక్ నిపుణులు
ఈ గూగుల్ ఉద్యోగ ప్రకటన నెట్టింట విపరీతంగా వైరల్ కావడంతో టెక్ ప్రపంచం నుంచి స్పందనలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. సర్టిఫికెట్లు, డిగ్రీ కాగితాల కంటే ప్రతిభకే ప్రాధాన్యం ఇచ్చే ఇలాంటి రిక్రూట్మెంట్ పద్ధతులను మిగిలిన ప్రముఖ కంపెనీలు కూడా అవలంబించాలని పలువురు నెటిజన్లు ఆకాంక్షిస్తున్నారు. డిగ్రీ లేకపోయినా, ప్రతిభ ఉన్న ప్రతీ ఒక్కరికీ ఇది ఒక సువర్ణ అవకాశమని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.
- ABOUT THE AUTHORChitturi Eswara Karthikeya Sharath
శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్లో కంటెంట్ రైటర్గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More