LPG crisis : హోటళ్లు, వ్యాపారాలకు కేంద్రం గుడ్ న్యూస్! ఎల్పీజీ కోటా పెంపు..
LPG crisis in India : పశ్చిమాసియా సంక్షోభం కారణంగా ఏర్పడిన ఇంధన కొరతను అధిగమించేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం కీలక అడుగు వేసింది. రాష్ట్రాలకు అదనంగా 20% కమర్షియల్ ఎల్పీజీ కేటాయింపులను పెంచుతూ ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. దీనివల్ల హోటళ్లు, రెస్టారెంట్లు, పరిశ్రమలకు గ్యాస్ సరఫరా మెరుగుపడనుంది.
భారతదేశ ఇంధన రంగం క్రమంగా స్థిరపడుతోంది. పశ్చిమాసియాలో నెలకొన్న ఉద్రిక్తతల వల్ల గత మూడు వారాలుగా ఎల్పీజీ దిగుమతులకు ఏర్పడిన ఆటంకాలను అధిగమించేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం వ్యూహాత్మక నిర్ణయాలు తీసుకుంటోంది. దేశీయంగా గ్యాస్ ఉత్పత్తి పెరగడం సానుకూల అంశంగా మారడంతో, రాష్ట్రాలు, కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలకు అదనంగా 20 శాతం కమర్షియల్ ఎల్పీజీని కేటాయించాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. ఈ మేరకు శనివారం కీలక ప్రకటన చేసింది.
దీనితో మొత్తం సరఫరా ఇప్పుడు సంక్షోభానికి ముందున్న స్థాయిలో 50 శాతానికి చేరుకుంది.
కమర్షియల్ ఎల్పీజీ కోటా- ఎవరికి ప్రాధాన్యత?
పెంచిన ఈ గ్యాస్ కోటాను నిర్దిష్ట రంగాలకు మాత్రమే ప్రాధాన్యత క్రమంలో పంపిణీ చేయనున్నారు. అవి.
హోటళ్లు, రెస్టారెంట్లు: ఆహార రంగం దెబ్బతినకుండా ఉండేందుకు వీటికి మొదటి ప్రాధాన్యత.
ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్లు: ఆహార ఉత్పత్తుల తయారీ కేంద్రాలు.
పారిశ్రామిక క్యాంటీన్లు- కమ్యూనిటీ కిచెన్లు: కార్మికులు, సామాన్యుల భోజన అవసరాల కోసం.
వలస కార్మికులు: వలస కూలీల అవసరాలను తీర్చడానికి ప్రత్యేక పంపిణీ ప్రణాళికను సిద్ధం చేశారు.
మొదట్లో గృహ అవసరాలకు (డొమెస్టిక్ ఎల్పీజీ) ఇబ్బంది కలగకుండా చూసేందుకు హోటళ్లు వంటి వాణిజ్య సంస్థలపై ప్రభుత్వం ఆంక్షలు విధించింది. అయితే ఇప్పుడు దేశీయ ఉత్పత్తి మెరుగుపడటం, ఇతర దేశాల నుంచి దిగుమతులు వస్తుండటంతో పెట్రోలియం, సహజ వాయువు మంత్రిత్వ శాఖ ఈ సడలింపులు ఇచ్చింది.
కొత్త నిబంధనలు: పీఎన్జీ కనెక్షన్ తప్పనిసరి!
ఆయిల్ సెక్రటరీ జారీ చేసిన ఆదేశాల ప్రకారం.. ఈ అదనపు ఎల్పీజీ గ్యాస్ కేటాయింపులు పొందాలనుకునే వాణిజ్య సంస్థలు కొన్ని నిబంధనలు పాటించాల్సి ఉంటుంది. ఆయా సంస్థలు తప్పనిసరిగా ఆయిల్ కంపెనీల వద్ద నమోదు చేసుకోవడంతో పాటు పైప్డ్ నేచురల్ గ్యాస్ (పీఎన్జీ) కనెక్షన్ కోసం దరఖాస్తు చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. దీర్ఘకాలంలో ఎల్పీజీపై ఆధారపడటం తగ్గించడమే దీని ప్రధాన ఉద్దేశం.
తగ్గిన 'పానిక్ బుకింగ్స్'.. నిలకడగా సరఫరా
గతంలో గ్యాస్ కొరత వస్తుందనే ఆందోళనతో ప్రజలు చేస్తున్న పానిక్ బుకింగ్స్ ఇప్పుడు తగ్గుముఖం పట్టాయి. హోమ్ డెలివరీ సేవలు యథావిధిగా కొనసాగుతున్నాయని, పంపిణీ కేంద్రాల వద్ద గుమికూడాల్సిన అవసరం లేదని ప్రభుత్వం స్పష్టం చేసింది.
ప్రస్తుత పరిస్థితి: గృహ వినియోగదారులకు గ్యాస్ సరఫరా స్థిరంగా ఉంది. ఎక్కడా కొరత ఉన్నట్లు నివేదికలు అందలేదు.
పరిశ్రమలు: పారిశ్రామిక వినియోగదారులకు ప్రస్తుతం వారి సాధారణ సరఫరాలో 80 శాతం అందుతోంది.
ప్రత్యామ్నాయాలు: ఎల్పీజీకి ప్రత్యామ్నాయంగా రాష్ట్రాలకు అదనపు కిరోసిన్ను ప్రభుత్వం సరఫరా చేస్తోంది.
బ్లాక్ మార్కెట్పై ఉక్కుపాదం: 3,500 దాడులు..
మరోవైపు గ్యాస్ సిలిండర్ల అక్రమ నిల్వలు, బ్లాక్ మార్కెటింగ్పై రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని కేంద్రం ఆదేశించింది. ఇప్పటివరకు దేశవ్యాప్తంగా నిర్వహించిన 3,500 దాడుల్లో సుమారు 1,400 గ్యాస్ సిలిండర్లను అధికారులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. పంపిణీని పర్యవేక్షించేందుకు జిల్లా స్థాయిలో ప్రత్యేక కమిటీలను, కంట్రోల్ రూమ్లను ఏర్పాటు చేశారు.
మరోవైపు, పర్షియన్ గల్ఫ్ ప్రాంతంలో ఉన్న 22 భారతీయ నౌకలు, అందులోని 611 మంది నావికులు సురక్షితంగా ఉన్నారని, గత 24 గంటల్లో ఎలాంటి అవాంఛనీయ సంఘటనలు జరగలేదని ప్రభుత్వం వెల్లడించింది.
కర్ణాటక మంత్రి సూచన: 'వేస్ట్-టు-గ్యాస్' మోడల్..
వంట గ్యాస్ కొరతకు శాశ్వత పరిష్కారంగా కర్ణాటక రవాణా శాఖ మంత్రి రామలింగారెడ్డి ఒక ఆసక్తికరమైన ప్రతిపాదనను ముందుకు తెచ్చారు. బెంగళూరు వంటి నగరాల్లో చెత్త సమస్యను పరిష్కరించడంతో పాటు గ్యాస్ అవసరాలను తీర్చడానికి 'వేస్ట్-టు-గ్యాస్' (చెత్త నుంచి గ్యాస్) ప్లాంట్లు సరైనవని ఆయన పేర్కొన్నారు. కోరమంగళలో విజయవంతమైన ఈ మోడల్ను అనుసరిస్తే, సేంద్రియ వ్యర్థాల నుంచి బయో గ్యాస్ తయారు చేసి ఎల్పీజీపై ఆధారపడటాన్ని తగ్గించవచ్చని ఆయన వివరించారు.
తరచూ అడిగే ప్రశ్నలు-
ప్రశ్న 1: కేంద్రం కమర్షియల్ ఎల్పీజీ కోటాను పెంచడం వల్ల సామాన్య గృహ వినియోగదారులకు ఏవైనా ఇబ్బందులు ఎదురవుతాయా?
సమాధానం: లేదు, గృహ వినియోగదారులకు ఎలాంటి ఇబ్బంది ఉండదు. వాస్తవానికి, దేశీయంగా గ్యాస్ ఉత్పత్తి పెరగడం, ప్రత్యామ్నాయ మార్గాల ద్వారా దిగుమతులు వస్తుండటంతో ప్రభుత్వం ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది. గృహ అవసరాలకు వినియోగించే ఎల్పీజీ సరఫరా ప్రస్తుతం దేశవ్యాప్తంగా నిలకడగా ఉంది. హోటళ్లు, రెస్టారెంట్లు వంటి వాణిజ్య సంస్థలకు కోటాను పెంచడం వల్ల, వారు గృహ వినియోగ సిలిండర్లను అక్రమంగా వాడే అవకాశం తగ్గుతుంది. దీనివల్ల సామాన్యులకు గ్యాస్ సిలిండర్ల పంపిణీ మరింత పారదర్శకంగా, వేగంగా జరుగుతుంది.
ప్రశ్న 2: కమర్షియల్ ఎల్పీజీ అదనపు కోటాను పొందాలనుకునే హోటళ్లు లేదా పరిశ్రమలు పాటించాల్సిన నిబంధనలు ఏంటి?
సమాధానం: అదనపు గ్యాస్ కోటాను పొందాలనుకునే వాణిజ్య సంస్థలు రెండు ముఖ్యమైన నిబంధనలను పాటించాలి. మొదటిది, వారు సంబంధిత ప్రభుత్వ ఆయిల్ కంపెనీల వద్ద అధికారికంగా నమోదు చేసుకోవాలి. రెండవది, అత్యంత కీలకమైనది, వారు పైప్డ్ నేచురల్ గ్యాస్ కనెక్షన్ కోసం దరఖాస్తు చేసుకోవాలి. భవిష్యత్తులో ఎల్పీజీపై భారం తగ్గించి, సహజ వాయువు వినియోగాన్ని ప్రోత్సహించాలనే లక్ష్యంతో కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈ నిబంధనను పెట్టింది. ఈ నిబంధనలు పాటించే సంస్థలకు మాత్రమే పెంచిన 20 శాతం అదనపు కోటా వర్తిస్తుంది.