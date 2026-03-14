సిలిండర్ కష్టాలకు చెక్: పీఎన్జీకి మారాలని 60 లక్షల కుటుంబాలకు కేంద్రం విజ్ఞప్తి.. కారణం ఇదే
పశ్చిమ ఆసియాలో నెలకొన్న ఉద్రిక్తతల దృష్ట్యా ఎల్పీజీ (LPG) సరఫరాపై ప్రజల్లో ఆందోళన మొదలైంది. ఈ నేపథ్యంలో, గ్యాస్ పైప్లైన్ సౌకర్యం అందుబాటులో ఉన్న 60 లక్షల కుటుంబాలు వెంటనే పీఎన్జీ (PNG) కనెక్షన్కు మారాలని కేంద్ర పెట్రోలియం మంత్రిత్వ శాఖ సూచించింది.
న్యూఢిల్లీ: దేశంలో వంటగ్యాస్ సిలిండర్ల సరఫరాపై నెలకొన్న సందిగ్ధతను తొలగించేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం రంగంలోకి దిగింది. గ్యాస్ పైప్లైన్లు అందుబాటులో ఉన్న ప్రాంతాల్లోని సుమారు 60 లక్షల కుటుంబాలు పీఎన్జీ (Piped Natural Gas) వైపు మొగ్గు చూపాలని పెట్రోలియం మంత్రిత్వ శాఖ శుక్రవారం ఒక ప్రకటనలో కోరింది. దీనివల్ల సిలిండర్ల కోసం బుకింగ్ చేసుకోవడం, డెలివరీ కోసం వేచి చూడటం వంటి ఇబ్బందులు తప్పుతాయని ప్రభుత్వం పేర్కొంది.
పీఎన్జీతో నిరంతర సరఫరా
ప్రస్తుతం దేశంలో 1.5 కోట్ల మంది పీఎన్జీ వినియోగదారులు ఉన్నారని, వారికి ఎటువంటి అంతరాయం లేకుండా గ్యాస్ అందుతోందని పెట్రోలియం శాఖ జాయింట్ సెక్రటరీ సుజాత శర్మ తెలిపారు. "మరో 60 లక్షల ఇళ్లకు పీఎన్జీ పైప్లైన్లు అతి సమీపంలో ఉన్నాయి. వారు చాలా సులభంగా కనెక్షన్ పొందవచ్చు. ఇది ఎల్పీజీపై ఉన్న ఒత్తిడిని తగ్గిస్తుంది" అని ఆమె వివరించారు. వాణిజ్య అవసరాల కోసం గ్యాస్ వాడే వారు కూడా తమ సమీపంలోని సిటీ గ్యాస్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ (CGD) సెంటర్లను సంప్రదించాలని సూచించారు.
ఆందోళన వద్దు.. బుకింగ్స్ తగ్గించండి
పశ్చిమ ఆసియాలో యుద్ధం కారణంగా సరఫరా నిలిచిపోతుందనే పుకార్లతో చాలామంది ముందస్తుగా (Panic Booking) సిలిండర్లను బుక్ చేసుకుంటున్నారు. సాధారణంగా రోజుకు 55 లక్షల బుకింగ్స్ జరిగితే, ప్రస్తుతం ఆ సంఖ్య 76 లక్షలకు చేరింది. అయితే, దేశంలో ఎక్కడా గ్యాస్ కొరత లేదని, ప్రజలు అనవసరంగా కంగారు పడి బుకింగ్స్ చేయవద్దని సుజాత శర్మ స్పష్టం చేశారు.
యుద్ధం ప్రభావం ఎంత?
భారత్ తన ఎల్పీజీ అవసరాల్లో 60 శాతం దిగుమతులపైనే ఆధారపడుతోంది. ఇందులో 90 శాతం గ్యాస్ 'స్ట్రెయిట్ ఆఫ్ హార్ముజ్' మార్గం ద్వారా వస్తుంది. యుద్ధం వల్ల ఈ మార్గంలో ఇబ్బందులు తలెత్తిన మాట వాస్తవమే అయినా, కేంద్రం ముందస్తు చర్యలు చేపట్టింది. దేశీయ రిఫైనరీల్లో ఎల్పీజీ ఉత్పత్తిని ఏకంగా 30 శాతం పెంచాలని ఆదేశించింది. ఇది దేశీయ అవసరాలకు సరిపోతుందని అధికారులు ధీమా వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
ప్రస్తుతం దేశవ్యాప్తంగా 33.37 కోట్ల ఎల్పీజీ కనెక్షన్లు ఉన్నాయి. పరిస్థితిని సమీక్షిస్తున్న ప్రభుత్వం, మార్చి 9న 'అత్యవసర వస్తువుల చట్టం' కింద సహజ వాయువు కేటాయింపుల్లో గృహ అవసరాలకు, రవాణా రంగానికి 100 శాతం ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలని నిర్ణయించింది.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQ):
1. పీఎన్జీ (PNG) అంటే ఏమిటి? ఇది ఎల్పీజీ కంటే బెటరా?
పీఎన్జీ అంటే పైపుల ద్వారా నేరుగా వంటింట్లోకి వచ్చే సహజ వాయువు. సిలిండర్ మార్చాల్సిన అవసరం ఉండదు, నిరంతరం గ్యాస్ సరఫరా ఉంటుంది. దీనిని ఎల్పీజీ కంటే సురక్షితమైనదిగా పరిగణిస్తారు. వాడిన మేరకు బిల్లు వస్తుంది.
2. గ్యాస్ సిలిండర్ల కొరత నిజంగా ఉందా?
లేదు, దేశంలో గ్యాస్ కొరత లేదు. సరఫరా మార్గాల్లో కొన్ని ఇబ్బందులు ఉన్నప్పటికీ, దేశీయ ఉత్పత్తిని పెంచడం ద్వారా ప్రభుత్వం ఆ లోటును భర్తీ చేస్తోంది.
3. పీఎన్జీ కనెక్షన్ ఎలా పొందాలి?
మీ ప్రాంతంలో గ్యాస్ సరఫరా చేస్తున్న ఐజీఎల్ (IGL), ఎంజీఎల్ (MGL) వంటి స్థానిక సంస్థలను సంప్రదించడం ద్వారా కొత్త కనెక్షన్ పొందవచ్చు.