GRSE q4 results 2026: డిఫెన్స్ స్టాక్ 'జీఆర్ఎస్ఈ' జోరు: క్యూ4 ఫలితాల ఎఫెక్ట్తో 15 శాతం జంప్
GRSE q4 results 2026: గార్డెన్ రీచ్ షిప్బిల్డర్స్ & ఇంజనీర్స్ (GRSE) అంచనాలను మించిన ఆర్థిక ఫలితాలతో అదరగొట్టింది. 2026 ఆర్థిక సంవత్సరం నాలుగో త్రైమాసికంలో లాభాలు భారీగా పెరగడంతో, బుధవారం ట్రేడింగ్లో ఈ షేరు ఏకంగా 15 శాతం దూసుకెళ్లి ఇన్వెస్టర్ల సంపదను పెంచింది.
GRSE q4 results 2026: భారత స్టాక్ మార్కెట్లో డిఫెన్స్ రంగ షేర్ల హవా కొనసాగుతోంది. ముఖ్యంగా కోల్కతా కేంద్రంగా పనిచేసే ప్రభుత్వ రంగ సంస్థ 'గార్డెన్ రీచ్ షిప్బిల్డర్స్ & ఇంజనీర్స్' (GRSE) బుధవారం దలాల్ స్ట్రీట్లో హాట్ టాపిక్గా మారింది. 2026 మార్చి 31తో ముగిసిన త్రైమాసికానికి సంబంధించి కంపెనీ ప్రకటించిన అద్భుతమైన ఫలితాలే ఇందుకు ప్రధాన కారణం.
బుధవారం ట్రేడింగ్లో రికార్డు స్థాయికి..
మంగళవారం రూ. 2,875.30 వద్ద ముగిసిన జీఆర్ఎస్ఈ షేరు, బుధవారం ఉదయం ఏకంగా రూ. 3,100 వద్ద ట్రేడింగ్ను ప్రారంభించింది. ఫలితాల జోష్తో కొనుగోళ్ల వెల్లువ కొనసాగడంతో ఒక దశలో ఈ స్టాక్ 15 శాతం పెరిగి రూ. 3,339 గరిష్ట స్థాయిని తాకింది. గత కొంతకాలంగా రక్షణ రంగ షేర్లలో ఉన్న బుల్లిష్ ట్రెండ్కు ఈ ఫలితాలు మరింత ఊతమిచ్చాయి.
లాభాల్లో 24 శాతం వృద్ధి
జీఆర్ఎస్ఈ నెట్ ప్రాఫిట్ గత ఏడాదితో పోలిస్తే గణనీయంగా పెరిగింది. ఈ ఆర్థిక సంవత్సరం నాలుగో త్రైమాసికంలో (Q4FY26) కంపెనీ రూ. 303.19 కోట్ల నికర లాభాన్ని ఆర్జించింది. గతేడాది ఇదే సమయంలో నమోదైన రూ. 244.2 కోట్లతో పోలిస్తే ఇది 24 శాతం అధికం. కేవలం లాభాలే కాకుండా ఆదాయం కూడా 29 శాతం వృద్ధి చెంది రూ. 2,119 కోట్లకు చేరింది. కంపెనీ నిర్వహణ సామర్థ్యాన్ని ప్రతిబింబించే ఎబిటా (EBITDA) 61 శాతం పెరిగి రూ. 355 కోట్లుగా నమోదవ్వడం గమనార్హం.
పెట్టుబడిదారులకు డివిడెండ్ కానుక
మెరుగైన లాభాలను సాధించిన నేపథ్యంలో కంపెనీ బోర్డు తన వాటాదారులకు తీపి కబురు అందించింది. 2026 ఆర్థిక సంవత్సరానికి గానూ ప్రతి ఈక్విటీ షేరుపై రూ. 6.70 తుది డివిడెండ్ను సిఫార్సు చేసింది. రాబోయే వార్షిక సర్వసభ్య సమావేశంలో (AGM) వాటాదారుల ఆమోదం పొందిన 30 రోజుల్లోగా ఈ మొత్తాన్ని చెల్లించనున్నారు.
యుద్ధనౌకల తయారీలో వేగం
"2026 ఆర్థిక సంవత్సరం జీఆర్ఎస్ఈ చరిత్రలో ఒక మైలురాయిగా నిలిచిపోతుంది. మా భౌతిక పనితీరు ఆర్థిక ఫలితాల్లో స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. ఈ ఏడాది మేం ఏకంగా ఎనిమిది యుద్ధనౌకలను డెలివరీ చేశాం. అంటే సగటున ప్రతి ఒకటిన్నర నెలకు ఒక నౌకను అప్పగించాం. ఇది అంతర్జాతీయ ప్రమాణాల ప్రకారం గొప్ప విజయం" అని గార్డెన్ రీచ్ షిప్బిల్డర్స్ అండ్ ఇంజనీర్స్ సీఎండీ (రిటైర్డ్) పి.ఆర్. హరి పేర్కొన్నారు. రానున్న రోజుల్లో కొత్త టెక్నాలజీని అందిపుచ్చుకుంటూ మరిన్ని విజయాలు సాధిస్తామని ఆయన ధీమా వ్యక్తం చేశారు.
డిఫెన్స్ రంగంపై 'ఆత్మనిర్భర్' ప్రభావం
కేంద్ర ప్రభుత్వం 'ఆత్మనిర్భర్ భారత్'లో భాగంగా స్వదేశీ రక్షణ తయారీకి ఇస్తున్న ప్రాధాన్యత జీఆర్ఎస్ఈ వంటి సంస్థలకు వరంగా మారింది. భారీ ఆర్డర్ బుక్, యుద్ధనౌకల తయారీలో వేగం, ఎగుమతులపై దృష్టి సారించడం వంటి అంశాలు ఈ స్టాక్ పరుగుకు కారణమవుతున్నాయి. అయితే, ఇప్పటికే షేరు ధర గణనీయంగా పెరిగిన నేపథ్యంలో కొత్తగా పెట్టుబడి పెట్టేవారు నిపుణుల సలహా తీసుకోవడం ఉత్తమం.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)
1. జీఆర్ఎస్ఈ (GRSE) క్యూ4 ఫలితాల్లో ఎంత లాభం వచ్చింది?
2026 నాలుగో త్రైమాసికంలో జీఆర్ఎస్ఈ రూ. 303.19 కోట్ల నికర లాభాన్ని ప్రకటించింది. ఇది గతేడాది కంటే 24 శాతం ఎక్కువ.
2. కంపెనీ ప్రకటించిన డివిడెండ్ ఎంత?
కంపెనీ బోర్డు ప్రతి షేరుకు రూ. 6.70 తుది డివిడెండ్ను సిఫార్సు చేసింది.
3. షేరు ధర ఎందుకు అంతలా పెరిగింది?
అంచనాలకు మించిన లాభాలు (24% పెరగడం), ఆదాయం 29% వృద్ధి చెందడం, యుద్ధనౌకల డెలివరీలో వేగం పెరగడంతో ఇన్వెస్టర్లు ఈ స్టాక్ కొనుగోలుకు మొగ్గు చూపారు.
4. జీఆర్ఎస్ఈ అంటే ఏమిటి?
ఇది భారత ప్రభుత్వ రక్షణ మంత్రిత్వ శాఖ ఆధ్వర్యంలోని ఒక ప్రముఖ షిప్బిల్డింగ్ కంపెనీ. ఇది ప్రధానంగా భారత నౌకాదళం, కోస్ట్ గార్డ్ కోసం యుద్ధనౌకలను నిర్మిస్తుంది.
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More