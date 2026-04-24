శ్రీరామ్ ఫైనాన్స్ అదరహో: లాభాల్లో 41% వృద్ధి.. షేర్ హోల్డర్లకు బంపర్ డివిడెండ్
ప్రముఖ ఎన్బీఎఫ్సీ సంస్థ శ్రీరామ్ ఫైనాన్స్ నాలుగో త్రైమాసికంలో అదిరిపోయే ఫలితాలను ప్రకటించింది. నికర లాభం 41 శాతం పెరగడమే కాకుండా, పెట్టుబడిదారులకు భారీగా డివిడెండ్ ప్రకటించి పండుగ తెచ్చింది.
దేశీయ ఆర్థిక సేవల రంగంలో అగ్రగామిగా ఉన్న శ్రీరామ్ ఫైనాన్స్ 2026 ఆర్థిక సంవత్సరం నాలుగో త్రైమాసికంలో (Q4FY26) రికార్డు స్థాయి ఫలితాలను నమోదు చేసింది. గతేడాది ఇదే సమయంతో పోలిస్తే కంపెనీ స్టాండలోన్ నికర లాభం ఏకంగా 41 శాతం వృద్ధి చెంది రూ. 3,014 కోట్లకు చేరింది. గతేడాది ఇదే త్రైమాసికంలో లాభం రూ. 2,139 కోట్లుగా ఉండటం గమనార్హం. శుక్రవారం (ఏప్రిల్ 24) జరిగిన బోర్డు సమావేశంలో ఈ ఫలితాలను వెల్లడించిన సంస్థ, తన వాటాదారులకు డివిడెండ్ రూపంలో తీపి కబురు అందించింది.
వడ్డీ ఆదాయంలోనూ జోరు
కంపెనీ ప్రధాన వ్యాపారమైన రుణాల ద్వారా వచ్చే నికర వడ్డీ ఆదాయం (NII) కూడా ఆకట్టుకునేలా పెరిగింది. ఈ త్రైమాసికంలో NII 21 శాతం వృద్ధి చెంది రూ. 6,751 కోట్లుగా నమోదైంది. గత ఆర్థిక సంవత్సరం ఇదే కాలంలో ఇది రూ. 5,566 కోట్లుగా ఉంది. అంటే సంస్థ తన రుణాల వ్యాపారాన్ని ఎంత పటిష్టంగా విస్తరిస్తోందో ఈ గణాంకాలు చెబుతున్నాయి. ఇక పూర్తి ఆర్థిక సంవత్సరానికి (FY26) చూసుకుంటే, నికర వడ్డీ ఆదాయం 14.09 శాతం పెరిగి రూ. 26,051.44 కోట్లకు చేరుకుంది.
రూ. 3 లక్షల కోట్ల మైలురాయి
శ్రీరామ్ ఫైనాన్స్ నిర్వహణలో ఉన్న మొత్తం ఆస్తుల విలువ (AUM) సరికొత్త శిఖరాలను తాకింది. మార్చి 31, 2026 నాటికి ఏయూఎం 15 శాతం వృద్ధి చెంది రూ. 3,02,274 కోట్లకు చేరుకుంది. గతేడాది ఇదే సమయానికి ఇది రూ. 2,63,190 కోట్లుగా ఉంది. దేశవ్యాప్తంగా వాహన రుణాలు, ఎంఎస్ఎంఈ రుణాలకు పెరుగుతున్న గిరాకీ ఈ వృద్ధికి ప్రధాన ఇంజిన్గా నిలిచింది. కంపెనీ తన హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ విభాగంలో వాటాలను విక్రయించినా, తన కోర్ లెండింగ్ బిజినెస్లో మాత్రం తిరుగులేని వేగంతో దూసుకుపోతోంది.
షేర్ హోల్డర్లకు కాసుల పంట
మంచి లాభాలను ఆర్జించిన నేపథ్యంలో, ఇన్వెస్టర్లకు ప్రతి షేరుకు రూ. 6 చొప్పున తుది డివిడెండ్ను బోర్డు సిఫార్సు చేసింది. దీనికి అర్హులైన వారిని తేల్చేందుకు జూలై 3, 2026ను రికార్డు తేదీగా నిర్ణయించారు. గత ఏడాది నవంబర్లో ఇచ్చిన రూ. 4.80 మధ్యంతర డివిడెండ్తో కలిపితే, ఈ ఆర్థిక సంవత్సరంలో ఇన్వెస్టర్లకు ఒక్కో షేరుపై మొత్తం రూ. 10.80 లభించనుంది.
సంస్థ ఆర్జించిన లాభాల్లో పెరుగుదల కారణంగా ఒక్కో షేరుపై వచ్చే ఆదాయం (EPS) కూడా 41 శాతం ఎగబాకి రూ. 16.02కు చేరింది. స్టాక్ మార్కెట్ ఒడిదుడుకుల్లో ఉన్నా, శ్రీరామ్ ఫైనాన్స్ లాంటి దిగ్గజ సంస్థల నుండి ఇలాంటి బలమైన ఫలితాలు రావడం ఇన్వెస్టర్లలో నమ్మకాన్ని పెంచుతోంది. ముఖ్యంగా గ్రామీణ, పట్టణ ప్రాంతాల్లో మధ్యతరగతి ప్రజలకు రుణాలందించడంలో సంస్థ చూపుతున్న చొరవ ఫలితాల్లో స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)
1. శ్రీరామ్ ఫైనాన్స్ నాలుగో త్రైమాసిక నికర లాభం ఎంత?
2026 ఆర్థిక సంవత్సరం నాలుగో త్రైమాసికంలో శ్రీరామ్ ఫైనాన్స్ రూ. 3,014 కోట్ల నికర లాభాన్ని ఆర్జించింది. ఇది గతేడాది కంటే 41 శాతం ఎక్కువ.
2. వాటాదారులకు ఎంత డివిడెండ్ ప్రకటించారు?
కంపెనీ ఒక్కో షేరుకు రూ. 6 తుది డివిడెండ్ ప్రకటించింది. గతంలో ఇచ్చిన మధ్యంతర డివిడెండ్తో కలిపి ఈ ఏడాది మొత్తంగా రూ. 10.80 డివిడెండ్ లభించనుంది.
3. డివిడెండ్ పొందేందుకు రికార్డు తేదీ ఎప్పుడు?
అర్హులైన వాటాదారులను గుర్తించడానికి జూలై 3, 2026ను రికార్డు తేదీగా బోర్డు నిర్ణయించింది.
4. సంస్థ నిర్వహణలో ఉన్న ఆస్తుల (AUM) విలువ ఎంత?
మార్చి 31, 2026 నాటికి శ్రీరామ్ ఫైనాన్స్ నిర్వహణలో ఉన్న మొత్తం ఆస్తుల విలువ రూ. 3,02,274 కోట్లకు చేరింది.
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు.