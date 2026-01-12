హెచ్సీఎల్ టెక్ క్యూ3 ఫలితాలు: రూ.12 డివిడెండ్.. లాభం తగ్గినా రెవెన్యూ జోరు
ప్రముఖ ఐటీ సంస్థ హెచ్సీఎల్ టెక్నాలజీస్ తన మూడో త్రైమాసిక ఫలితాలను విడుదల చేసింది. నికర లాభం 11% తగ్గినప్పటికీ, రెవెన్యూ 13% వృద్ధిని నమోదు చేసింది. షేర్ హోల్డర్లకు ఒక్కో షేరుకు రూ.12 డివిడెండ్ ఇస్తున్నట్లు బోర్డు నిర్ణయించింది.
దేశీయ ఐటీ రంగంలో అగ్రగామి సంస్థల్లో ఒకటిగా ఉన్న హెచ్సీఎల్ టెక్నాలజీస్ (HCL Tech), ప్రస్తుత ఆర్థిక సంవత్సరం (2025-26) మూడో త్రైమాసిక ఫలితాలను సోమవారం ప్రకటించింది. కంపెనీ నికర లాభం గతేడాదితో పోలిస్తే స్వల్పంగా తగ్గినప్పటికీ, ఆదాయం (Revenue) పెరగడం గమనార్హం. ఇదే సమయంలో తన వాటాదారులకు మధ్యంతర డివిడెండ్ను ప్రకటించి కంపెనీ తీపి కబురు అందించింది.
రూ.12 డివిడెండ్.. కీలక తేదీలు ఇవే!
హెచ్సీఎల్ టెక్ బోర్డు ఒక్కో ఈక్విటీ షేరుపై రూ.12 మధ్యంతర డివిడెండ్ను ప్రకటించింది.
రికార్డు తేదీ: జనవరి 16, 2026
చెల్లింపు తేదీ: జనవరి 27, 2026 గత ఏడాది కాలంలో హెచ్సీఎల్ టెక్ మొత్తం ₹60 డివిడెండ్ను అందించింది. దీంతో కంపెనీ డివిడెండ్ యీల్డ్ 3.60 శాతంగా ఉంది.
లాభం ఎందుకు తగ్గింది?
డిసెంబర్ త్రైమాసికంలో హెచ్సీఎల్ టెక్ నికర లాభం 11.14 శాతం తగ్గి ₹4,076 కోట్లుగా నమోదైంది. గతేడాది ఇదే సమయంలో కంపెనీ లాభం ₹4,591 కోట్లుగా ఉండేది. టీసీఎస్ మాదిరిగానే, హెచ్సీఎల్ టెక్ కూడా కొత్త కార్మిక చట్టాల అమలు కారణంగా ₹956 కోట్లను 'వన్-టైమ్ ఎక్సెప్షనల్ ఇంపాక్ట్' కింద కేటాయించాల్సి వచ్చింది. ఈ అదనపు వ్యయం వల్లే నికర లాభంపై ప్రభావం పడింది.
ఆదాయంలో మెరుగైన వృద్ధి
లాభాలు తగ్గినా, ఆదాయం విషయంలో కంపెనీ దూసుకుపోతోంది. మూడో త్రైమాసికంలో హెచ్సీఎల్ టెక్ రెవెన్యూ 13.32 శాతం పెరిగి ₹33,872 కోట్లుగా నమోదైంది. డాలర్ల రూపంలో చూస్తే, ఆదాయం 3,793 మిలియన్ డాలర్లుగా ఉంది. ఇది గతేడాదితో పోలిస్తే 7.4% వృద్ధి. కాన్స్టెంట్ కరెన్సీ పరంగా చూసినా 4.8 శాతం వార్షిక వృద్ధిని కంపెనీ సాధించింది.
నిపుణుల విశ్లేషణ
ఐటీ రంగంలో నెలకొన్న సవాళ్ల మధ్య కూడా హెచ్సీఎల్ టెక్ రెవెన్యూ పరంగా మెరుగైన ప్రదర్శన కనబర్చిందని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా యూరప్, అమెరికా మార్కెట్ల నుంచి కొత్త ఒప్పందాలు రావడం కంపెనీకి కలిసొచ్చింది. వన్-టైమ్ సెటిల్మెంట్స్ మినహాయిస్తే కంపెనీ పనితీరు స్థిరంగానే ఉంది.
మొత్తానికి లాభాలు తగ్గినా, డివిడెండ్ల రూపంలో ఇన్వెస్టర్లకు లబ్ధి చేకూర్చడం ద్వారా హెచ్సీఎల్ టెక్ తన విశ్వసనీయతను నిలబెట్టుకుంది.