హెచ్డీఎఫ్సీ బ్యాంక్ షేర్ల పతనం: ₹45 కోట్ల వడ్డీ చెల్లింపులపై అంతర్గత విచారణ.. అసలేం జరిగింది?
దేశీయ బ్యాంకింగ్ దిగ్గజం హెచ్డీఎఫ్సీ (HDFC) బ్యాంక్ షేర్లు బుధవారం ట్రేడింగ్లో ఒత్తిడికి లోనయ్యాయి. మహారాష్ట్ర ప్రభుత్వ సంస్థకు చేసిన వడ్డీ చెల్లింపుల్లో అవకతవకలు జరిగాయన్న వార్తలు ఇన్వెస్టర్లను కలవరపెట్టాయి. దీంతో ఒక్కరోజే షేర్ విలువ 2 శాతానికి పైగా క్షీణించింది.
హెచ్డీఎఫ్సీ బ్యాంక్ యాజమాన్యం తమ మార్కెటింగ్ విభాగం ద్వారా జరిపిన కొన్ని చెల్లింపులపై అంతర్గత విజిలెన్స్ విచారణ చేపట్టినట్లు వెలువడిన వార్తలు మార్కెట్లో ప్రకంపనలు సృష్టించాయి. మహారాష్ట్ర స్టేట్ రోడ్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ (MSRDC)కి సుమారు ₹45 కోట్ల మేర "డిఫరెన్షియల్ ఇంట్రెస్ట్" (అదనపు వడ్డీ) చెల్లించినట్లు ఆరోపణలు రావడంతో బుధవారం బీఎస్ఈ (BSE)లో బ్యాంక్ షేరు 2.27% తగ్గి ₹761.25 వద్ద కనిష్టాన్ని తాకింది.
నిధుల మళ్లింపు ఆరోపణలు ఏమిటి?
'ది ఇండియన్ ఎక్స్ప్రెస్' కథనం ప్రకారం, ఈ మొత్తం వ్యవహారం బ్యాంక్ అంతర్గత ఆడిట్లో వెలుగుచూసింది.
తప్పుడు రికార్డులు: MSRDC డిపాజిట్లపై అదనపు వడ్డీని నేరుగా చెల్లించకుండా, బ్యాంక్ మార్కెటింగ్ బడ్జెట్ నుంచి నిధులను మళ్లించినట్లు ఆరోపణలు ఉన్నాయి.
రోడ్డు భద్రత ప్రచారం పేరుతో: ఈ ₹45 కోట్లను రోడ్డు భద్రతపై అవగాహన కార్యక్రమాల కోసం ఖర్చు చేసినట్లు రికార్డుల్లో చూపించారు. నాలుగు లోకల్ వెండర్ల ద్వారా ఈ నిధులను మళ్లించినట్లు విచారణలో తేలింది.
క్యామోఫ్లేజ్ (Camouflage): బ్యాంక్ చీఫ్ మార్కెటింగ్ ఆఫీసర్ రవి సంతానం విచారణలో మాట్లాడుతూ.. మార్కెటింగ్ విభాగం కేవలం ఈ అదనపు వడ్డీ చెల్లింపులను 'మార్కెటింగ్ ఖర్చు'గా చూపించడానికి ఒక మాధ్యమంగా మాత్రమే పనిచేసిందని అంగీకరించినట్లు సమాచారం.
సీఈఓ ప్రమేయంపై చర్చ
ఈ వివాదంలో బ్యాంక్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్, సీఈఓ శశిధర్ జగదీశన్ పేరు కూడా వినిపించడం గమనార్హం. MSRDCకి ఎలాగైనా అదనపు చెల్లింపులు చేయాలనే చర్చల్లో ఆయన పాల్గొన్నారని, ఈ విధానాన్ని ఒక ప్రత్యేక కేస్ (One-off arrangement) కింద మార్కెటింగ్ బడ్జెట్ ద్వారా చెల్లించే నిర్ణయంలో ఆయన భాగస్వామి అని నివేదికలు పేర్కొంటున్నాయి. బ్యాంక్ మాజీ చైర్మన్ అటాను చక్రవర్తి పదవి నుంచి తప్పుకోవడానికి కొద్ది రోజుల ముందే ఈ విచారణ ప్రారంభమైంది.
షేర్ ధర పనితీరు
గత కొన్నాళ్లుగా హెచ్డీఎఫ్సీ బ్యాంక్ షేర్ సానుకూల ధోరణిలోనే ఉంది.
- ఏడాది ప్రాతిపదికన (YTD): 11% వృద్ధి.
- గత మూడేళ్లలో: 3% లాభం.
- గత ఐదేళ్లలో: సుమారు 41% రిటర్న్స్ ఇచ్చింది.
అయితే, తాజా విజిలెన్స్ విచారణ వార్తల నేపథ్యంలో ఇన్వెస్టర్లు అప్రమత్తమయ్యారు. ఉదయం 10:15 గంటల సమయంలో షేరు ₹764.20 వద్ద ట్రేడవుతూ 1.90% నష్టాన్ని సూచించింది.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)
1. "డిఫరెన్షియల్ ఇంట్రెస్ట్" అంటే ఏమిటి?
బ్యాంకులో పెద్ద మొత్తంలో డిపాజిట్లు చేసే సంస్థలకు సాధారణ వడ్డీ రేటు కంటే అదనంగా ఇచ్చే వడ్డీని ఇలా పిలుస్తారు. అయితే దీనిని నిబంధనల ప్రకారం కాకుండా ఇతర ఖర్చుల కింద చూపించడం నిబంధనల ఉల్లంఘన కిందకు వస్తుంది.
2. ఈ విచారణ ప్రభావం బ్యాంక్ కార్యకలాపాలపై ఉంటుందా?
ఇది బ్యాంక్ అంతర్గత విజిలెన్స్ విచారణ. దీని ఫలితాలను బ్యాంక్ ఆడిట్ కమిటీకి సమర్పించారు. బ్యాంకింగ్ నిబంధనల ప్రకారం ఆర్బీఐ (RBI) జోక్యం చేసుకుంటే తప్ప, తక్షణమే కార్యకలాపాలకు ముప్పు ఉండదు. కానీ బ్యాంక్ ప్రతిష్ట (Reputation) దెబ్బతినే అవకాశం ఉంది.
3. ఇన్వెస్టర్లు ఇప్పుడు ఏం చేయాలి?
బ్యాంక్ యాజమాన్యం నుంచి అధికారిక వివరణ వచ్చే వరకు వేచి చూడటం మంచిది. బ్యాంక్ ఫండమెంటల్స్ పటిష్టంగా ఉన్నప్పటికీ, ఇలాంటి కార్పొరేట్ గవర్నెన్స్ అంశాలు స్వల్పకాలంలో షేర్ ధరపై ఒత్తిడి పెంచుతాయి.
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More