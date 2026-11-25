ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.
బ్యాంక్ నిఫ్టీ జోరు: ఏ బ్యాంకు షేరు మేలు.. హెచ్డీఎఫ్సీ, ఐసీఐసీఐ, యాక్సిస్ పోలిక
బ్యాంక్ నిఫ్టీ దూసుకుపోతున్న వేళ హెచ్డీఎఫ్సీ, ఐసీఐసీఐ, యాక్సిస్ బ్యాంకుల ఫలితాలు, విలువలను నిపుణులు విశ్లేషించారు. మెరుగైన లాభాలతో ఐసీఐసీఐ ఆకర్షణీయంగా నిలవగా, తక్కువ పీఈ విలువలతో హెచ్డీఎఫ్సీ, యాక్సిస్ షేర్లు నిలిచాయి.
సోమవారం నాటి భారీ నష్టాల నుంచి కోలుకున్న బ్యాంక్ నిఫ్టీ బుధవారం ఉదయం లాభాల బాట పట్టింది. క్రితం ముగింపు 62,585తో పోలిస్తే ఇంట్రాడేలో సుమారు 2 శాతం పెరిగి 63,981 గరిష్ఠ స్థాయిని తాకింది. ఏయూ స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంక్, హెచ్డీఎఫ్సీ బ్యాంక్, ఐసీఐసీఐ బ్యాంక్, యాక్సిస్ బ్యాంక్ షేర్లు ప్రధానంగా లాభపడ్డాయి. బ్యాంక్ నిఫ్టీలోని 9 ప్రైవేట్ బ్యాంకు షేర్లలో ఫెడరల్ బ్యాంక్ మాత్రమే నష్టాల్లో ట్రేడ్ కాగా, మిగిలిన 8 బ్యాంకు షేర్లు చెప్పుకోదగ్గ లాభాలను నమోదు చేశాయి. ఈ జోరు మధ్య పోర్ట్ఫోలియోలో కొత్తగా ప్రైవేట్ బ్యాంకు షేరు చేర్చాలనుకునే ఇన్వెస్టర్లకు కాస్త తికమక పరిస్థితి ఎదురవుతోంది.
బ్యాంకింగ్ షేర్ల కదలికలు భారత స్టాక్ మార్కెట్ దిశను నిర్దేశించడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తాయి. ఈ నేపథ్యంలో 2026 రెండో త్రైమాసిక (క్యూ2) ఫలితాల తర్వాత నిఫ్టీ బ్యాంక్లోని ప్రైవేట్ బ్యాంకుల్లో ఐసీఐసీఐ బ్యాంక్ షేర్లు ప్రత్యేకంగా నిలుస్తున్నాయని మార్కెట్ నిపుణులు అంటున్నారు. అయితే విలువ (వాల్యుయేషన్) కోణంలో చూస్తే యాక్సిస్ బ్యాంక్, హెచ్డీఎఫ్సీ బ్యాంక్ షేర్లు ఐసీఐసీఐ కంటే మరింత ఆకర్షణీయంగా కనిపిస్తున్నాయి. అదే సమయంలో నిఫ్టీ బ్యాంక్లోని ఏ ప్రైవేట్ బ్యాంకు షేరుతో పోలిసినా, విలువ పరంగా ప్రభుత్వ రంగ (పీఎస్యూ) బ్యాంకు షేర్లే మరింత ఆకర్షణీయంగా ఉన్నాయని నిపుణులు స్పష్టం చేశారు.
మూడు దిగ్గజ ప్రైవేట్ బ్యాంకుల ఆర్థిక పనితీరు
దేశంలోని అతిపెద్ద మూడు ప్రైవేట్ బ్యాంకులు ప్రస్తుత ఆర్థిక సంవత్సరం (ఎఫ్వై27) సెప్టెంబర్ త్రైమాసికంలో మిశ్రమ ఫలితాలను ప్రకటించాయి. ఐసీఐసీఐ బ్యాంక్ బలమైన లాభాల వృద్ధిని సాధించగా, హెచ్డీఎఫ్సీ బ్యాంక్ వడ్డీ మార్జిన్ల ఒత్తిడి, నాయకత్వ మార్పును ఎదుర్కొంది. యాక్సిస్ బ్యాంక్ ఆస్తుల నాణ్యత మెరుగుపడటంతో పాటు లాభాల్లో గణనీయమైన పెరుగుదలను నమోదు చేసింది.
ఈ మూడు షేర్లపై బ్రోకరేజీ సంస్థలు సానుకూల దృక్పథంతోనే ఉన్నాయి. నువామా ఇన్స్టిట్యూషనల్ ఈక్విటీస్ ఈ మూడింటికీ 'బై' రేటింగ్ను కొనసాగించింది. అయితే రుణ వృద్ధి, లాభదాయకత, మార్జిన్ల తీరులోని తేడాలు ఇన్వెస్టర్ల ఎంపికపై ప్రభావం చూపే అవకాశం ఉంది.
ఐసీఐసీఐ, హెచ్డీఎఫ్సీ, యాక్సిస్లపై బ్రోకరేజీ అంచనాలు
ఐసీఐసీఐ బ్యాంక్ షేరుపై నువామా ఇన్స్టిట్యూషనల్ ఈక్విటీస్ రూ. 1,850 లక్ష్య ధరతో 'బై' రేటింగ్ను నిలబెట్టింది. ఏడాది ప్రాతిపదికన 30 శాతం, త్రైమాసిక ప్రాతిపదికన 12 శాతం రుణ వృద్ధిని ఆ సంస్థ ప్రముఖంగా ప్రస్తావించింది. ఫారిన్ కరెన్సీ నాన్-రెసిడెంట్ (ఎఫ్సీఎన్ఆర్) డిపాజిట్లను మినహాయించినా ఈ వృద్ధి బలంగానే ఉందని తెలిపింది. తక్కువ నిర్వహణ వ్యయాలు, ప్రొవిజన్ల కారణంగా నువామా అంచనాల కంటే 7 శాతం అధిక లాభాన్ని ఐసీఐసీఐ సాధించింది.
హెచ్డీఎఫ్సీ బ్యాంక్ క్యూ2 2026 ఫలితాల అనంతరం నువామా రూ. 950 లక్ష్య ధరతో 'బై' రేటింగ్ను కొనసాగించింది. ఈ త్రైమాసిక ఫలితాలు అంచనాలకు అనుగుణంగానే ఉన్నాయని ఆ జపనీస్ బ్రోకరేజీ పేర్కొంది. ఏడాది ప్రాతిపదికన 16 శాతం రుణ వృద్ధి నమోదవగా, నికర వడ్డీ మార్జిన్ (ఎన్ఐఎం) త్రైమాసిక ప్రాతిపదికన కేవలం 8 బేసిస్ పాయింట్లు మాత్రమే తగ్గింది. బ్యాంకు మూలాలు బలంగానే ఉన్నప్పటికీ, పూర్తి సామర్థ్యాన్ని వెలికితీయాలంటే యాజమాన్య స్థిరత్వం, వ్యూహాత్మక మార్పులు కీలకమని నువామా అభిప్రాయపడింది. సిస్టమాటిక్స్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ రీసెర్చ్ కూడా హెచ్డీఎఫ్సీ బ్యాంక్పై రూ. 875 లక్ష్య ధరతో 'బై' రేటింగ్ను యథాతథంగా ఉంచింది.
యాక్సిస్ బ్యాంక్ షేరుకు కూడా నువామా రూ. 1,650 లక్ష్య ధరతో 'బై' రేటింగ్ను ఖరారు చేసింది. ఏడాది ప్రాతిపదికన 22 శాతం, త్రైమాసిక ప్రాతిపదికన 9 శాతం రుణ వృద్ధి నమోదైనప్పటికీ, ఎన్ఐఎం త్రైమాసిక ప్రాతిపదికన 10 బేసిస్ పాయింట్లు తగ్గిందని తెలిపింది. అయితే ఎఫ్సీఎన్ఆర్ డిపాజిట్ల ప్రభావాన్ని తీసేస్తే మార్జిన్లు 3.47 శాతం వద్ద స్థిరంగా ఉన్నాయని పేర్కొంది.
వాల్యుయేషన్ల పోలిక.. ఎవరికి ఏ విలువ?
"బలమైన లాభాలు, మార్జిన్ పనితీరు కారణంగా ప్రీమియం వద్ద ట్రేడ్ అవుతున్న ఐసీఐసీఐ బ్యాంక్తో పోలిస్తే, సాంప్రదాయ విలువ కొలమానాల ప్రకారం హెచ్డీఎఫ్సీ బ్యాంక్, యాక్సిస్ బ్యాంక్ షేర్లు మరింత ఆకర్షణీయమైన విలువలను అందిస్తున్నాయి" అని కేసీ సెక్యూరిటీస్ రీసెర్చ్, బిజినెస్ డెవలప్మెంట్ ఉపాధ్యక్షుడు మహేష్ ఎం ఓఝా తెలిపారు.
ప్రస్తుతం హెచ్డీఎఫ్సీ బ్యాంక్ షేర్లు సుమారు 15.10 పీఈ (ప్రైస్ టు ఎర్నింగ్స్) వద్ద, యాక్సిస్ బ్యాంక్ షేర్లు 14.70 వద్ద, ఐసీఐసీఐ బ్యాంక్ షేర్లు సుమారు 17.25 పీఈ వద్ద లభిస్తున్నాయని ఓఝా వివరించారు. క్యూ2 2026 ఫలితాల తర్వాత ఐసీఐసీఐ బ్యాంక్ షేర్లు భారీగా పెరగడానికి బలమైన నిర్వహణ వేగం, నికర వడ్డీ మార్జిన్లు, రుణ వృద్ధే కారణమని ఆయన స్పష్టం చేశారు.
మార్కెట్ మొగ్గు ఎటువైపు?
వాల్యుయేషన్ కాస్త ఎక్కువగా ఉన్నప్పటికీ, మార్కెట్ మాత్రం ఐసీఐసీఐ బ్యాంకుకే తొలి ప్రాధాన్యత ఇస్తోంది. ఆ తర్వాత హెచ్డీఎఫ్సీ బ్యాంక్, యాక్సిస్ బ్యాంక్ షేర్ల వైపు మొగ్గు చూపుతోంది.