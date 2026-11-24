శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్లో కంటెంట్ రైటర్గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.
IMD rain alert : దక్షిణాదిన భారీ వర్షాలు- ఉత్తరాదిలో చలి తీవ్రత! ఐఎండీ అలర్ట్స్..
బంగాళాఖాతంలో చురుగ్గా కదులుతున్న తూర్పు గాలుల ప్రభావంతో ఈ వారం దక్షిణ భారతదేశంలో వాతావరణం ఒక్కసారిగా మారనుంది. రాయలసీమ, కోస్తాంధ్రలో ఉరుములు, మెరుపులు, గంటకు 60 కి.మీ వేగంతో ఈదురుగాలులు వీస్తాయని భారత వాతావరణ శాఖ హెచ్చరించింది. పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ చదవండి..
బంగాళాఖాతంతో పాటు కేరళ-కర్ణాటక తీర ప్రాంతాల్లో తూర్పు గాలుల ద్రోణి చురుగ్గా కదులుతోంది. దీని ప్రభావంతో ఈ వారం దక్షిణ భారతదేశంలోని పలు ప్రాంతాల్లో ఉరుములు, మెరుపులు, ఈదురుగాలులతో కూడిన భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని భారత వాతావరణ శాఖ (ఐఎండీ) తాజా బులెటిన్లో వెల్లడించింది. మరోవైపు ఉత్తర, తూర్పు, ఈశాన్య రాష్ట్రాల్లో ఉదయం వేళల్లో దట్టమైన పొగమంచు కమ్ముకుంటుందని, మధ్య, తూర్పు, వాయవ్య భారతంలో రాత్రిపూట కనిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు క్రమంగా పడిపోతాయని హెచ్చరించింది.
దక్షిణాదిలో భారీ వర్షాలు.. ఏపీలో బలమైన ఈదురుగాలుల హెచ్చరిక!
తూర్పు గాలుల ద్రోణి ప్రభావంతో తమిళనాడు, పుదుచ్చేరి, కారైకల్ ప్రాంతాల్లో నవంబర్ 23 నుంచి 27 వరకు అక్కడక్కడ భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. కేరళ, మాహే ప్రాంతాల్లో నవంబర్ 24 నుంచి 27 వరకు భారీ వర్షాలు పడతాయని ఐఎండీ అంచనా వేసింది. నవంబర్ 24 నుంచి 26 వరకు తమిళనాడు, పుదుచ్చేరిలో, నవంబర్ 24 నుంచి 27 వరకు కేరళ, మాహేలో, నవంబర్ 25 నుంచి 28 వరకు లక్షద్వీప్లో విస్తారంగా జల్లులు కురుస్తాయి.
దక్షిణ ద్వీపకల్ప ప్రాంతాల్లో ఉరుములు, మెరుపులు, ఈదురుగాలులతో కూడిన వాతావరణం ఉంటుందని ఐఎండీ హెచ్చరికలు జారీ చేసింది:
తమిళనాడు, పుదుచ్చేరి, రాయలసీమ: నవంబర్ 27 వరకు అక్కడక్కడ ఉరుములు, మెరుపులతో పాటు గంటకు 40–50 కిలోమీటర్ల వేగంతో ఈదురుగాలులు వీస్తాయి; గాలుల తీవ్రత ఒక్కోసారి గంటకు 60 కిలోమీటర్ల వరకు చేరుకుంటుంది.
కేరళ, మాహే, లక్షద్వీప్, కోస్తాంధ్ర: నవంబర్ 27 వరకు గంటకు 30–40 కిలోమీటర్ల వేగంతో బలమైన గాలులు వీస్తాయి; గరిష్టంగా గంటకు 50 కిలోమీటర్ల వేగాన్ని అందుకుంటాయి.
ఉత్తరాదిని వణికిస్తున్న చలి.. పలు రాష్ట్రాల్లో దట్టమైన పొగమంచు!
ఈ వారం పశ్చిమ, మధ్య భారతదేశంలో పొడి వాతావరణమే కొనసాగినప్పటికీ, రాత్రిపూట ఉష్ణోగ్రతలు గణనీయంగా పడిపోనున్నాయి. మధ్య భారతదేశంలో నవంబర్ 26 వరకు కనిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు 3 నుంచి 5 డిగ్రీల సెల్సియస్ మేర తగ్గుతాయి. తూర్పు భారతదేశంలో నవంబర్ 27 వరకు 3–4 డిగ్రీలు, వాయవ్య భారతదేశంలో నవంబర్ 28 వరకు 2–3 డిగ్రీల సెల్సియస్ చొప్పున ఉష్ణోగ్రతలు క్రమంగా తగ్గుతాయని వాతావరణ సంస్థ తెలిపింది.
పొగమంచు విషయానికొస్తే, హిమాచల్ ప్రదేశ్, నాగాలాండ్, మణిపూర్, మిజోరం, త్రిపుర రాష్ట్రాల్లో నవంబర్ 25 వరకు అక్కడక్కడ దట్టమైన పొగమంచు కమ్ముకుంటుంది. అసోం, మేఘాలయ రాష్ట్రాల్లో నవంబర్ 24, 25 తేదీల్లో, తూర్పు ఉత్తరప్రదేశ్లో నవంబర్ 24న దట్టమైన పొగమంచు కురుస్తుంది. పొగమంచు కారణంగా విజిబిలిటీ తగ్గి విమానాలు, జాతీయ రహదారులు, రైళ్ల రాకపోకలకు అంతరాయం కలగవచ్చని, ప్రజలకు శ్వాసకోశ ఇబ్బందులు, కళ్ల మంటలు వచ్చే ప్రమాదం ఉందని వాతావరణ శాఖ అప్రమత్తం చేసింది.
దిల్లీ-ఎన్సీఆర్ వాతావరణం ఎలా ఉండబోతోంది?
దేశ రాజధాని దిల్లీ-ఎన్సీఆర్ పరిధిలో నవంబర్ 26 వరకు ఆకాశం ప్రధానంగా నిర్మలంగా ఉంటుంది; అయితే ఉదయం వేళల్లో తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు పొగమంచు కురుస్తుంది. నవంబర్ 25, 26 తేదీల్లో కొన్ని ప్రాంతాల్లో మోస్తరు పొగమంచు ఏర్పడే అవకాశం ఉంది. మంగళవారం (నవంబర్ 24) దిల్లీలో ఆకాశం నిర్మలంగా ఉండి, ఉదయం పూట కొన్ని చోట్ల పొగమంచు కనిపిస్తుంది. పగటిపూట గరిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు 24°C నుంచి 26°C మధ్య నమోదవుతాయి—ఇవి సాధారణం కంటే 1.6°C నుంచి 3.0°C తక్కువగా ఉంటాయి. కనిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు సాధారణ స్థాయిలోనే 10°C నుంచి 12°C మధ్య స్థిరపడతాయి.
మొత్తం మీద ఒకవైపు దక్షిణాదిన ఈదురుగాలులు, వర్షాల హెచ్చరికలు, మరోవైపు ఉత్తరాదిన చలి, పొగమంచు ప్రభావంతో దేశవ్యాప్తంగా వాతావరణం భిన్నంగా మారింది.