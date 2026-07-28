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    Honda ADV 160 : హోండా పవర్​ఫుల్​ మ్యాక్సీ స్కూటర్- ఏడీవీ 160 టాప్ 5 హైలైట్స్ ఇవే..

    Honda ADV 160 launch : భారత ప్రీమియం స్కూటర్ మార్కెట్లోకి హోండా ఏడీవీ 160 ఎంట్రీ ఇస్తోంది. లిక్విడ్ కూల్డ్ ఇంజిన్, ఈ85 ఇంధన సామర్థ్యం, అడ్వెంచర్ లుక్‌తో వస్తున్న ఈ మ్యాక్సీ స్కూటర్ గురించిన 5 కీలక విషయాలు ఇక్కడ తెలుసుకోండి..

    Published on: Jul 28, 2026, 06:00:07 IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
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    భారత ప్రయాణీకుల అవసరాలకు తగినట్లుగా హోండా మోటార్‌సైకిల్ అండ్ స్కూటర్ ఇండియా (హెచ్​ఎంఎస్​ఐ) ప్రీమియం మ్యాక్సీ-స్కూటర్ విభాగంలోకి అడుగుపెట్టేందుకు సిద్ధమైంది. ఇటీవలే భారత్‌లో తొలిసారిగా ప్రదర్శితమైన హోండా ‘ఏడీవీ 160’ అడ్వెంచర్ స్టైలింగ్ స్కూటర్.. రాబోయే కొన్ని నెలల్లో అధికారికంగా మార్కెట్లో విడుదల కానుంది. ప్రస్తుతం మార్కెట్‌లో ఉన్న హీరో జూమ్ 160, యామహా ఏరాక్స్ 155, అప్రిలియా ఎస్‌ఆర్ 175 మోడళ్లకు ఇది గట్టి పోటీనివ్వనుంది.

    హోండా ఏడీవీ 160..
    హోండా ఏడీవీ 160..

    సాధారణ స్కూటర్లకు భిన్నంగా మ్యాక్సీ-స్కూటర్ సౌకర్యాన్ని, రగ్గడ్ అడ్వెంచర్ డిజైన్‌ను, ఆధునిక ఇంజనీరింగ్‌ను మిళితం చేస్తూ హోండా ఈ వాహనాన్ని తీర్చిదిద్దింది.

    ఈ నేపథ్యంలో ఈ కొత్త స్కూటర్‌ను ప్రత్యర్థుల కంటే ప్రత్యేకంగా నిలబెడుతున్న 5 ప్రధాన విశేషాలు ఇవే..

    1. శక్తివంతమైన లిక్విడ్-కూల్డ్ ఇంజిన్..

    హోండా ఏడీవీ 160లో అందించిన 157 సీసీ, సింగిల్ సిలిండర్, లిక్విడ్-కూల్డ్ ఇంజిన్ దీనికి ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలుస్తోంది. హోండా అంతర్జాతీయ ప్రీమియం మోడళ్లలో ఉపయోగించే ఈ ప్రసిద్ధ eSP+ ఇంజిన్ దాదాపు 16 బీహెచ్‌పీ పవర్, 14.7 ఎన్ఎమ్ టార్క్‌ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఈ ఇంజిన్ సీవీటీ ఆటోమేటిక్ ట్రాన్స్‌మిషన్‌తో జతకట్టి ఉంటుంది. ఇది నగర వీధుల్లో సజావుగా సాగడమే కాకుండా, హైవేలపై హాయిగా ప్రయాణించేందుకు తగిన పనితీరును అందిస్తుంది. లిక్విడ్-కూలింగ్ సిస్టమ్ వల్ల సుదీర్ఘ ప్రయాణాలు, తీవ్రమైన ట్రాఫిక్ పరిస్థితుల్లోనూ ఇంజిన్ వేడెక్కకుండా స్థిరమైన పనితీరు కనబరుస్తుంది.

    2. ఇథనాల్ (ఈ85) సపోర్ట్ చేసే తొలి స్కూటర్..

    భారతదేశంలో ఈ85 ఇంధన సామర్థ్యంతో వస్తున్న ఏకైక స్కూటర్ హోండా ఏడీవీ 160 కావడం విశేషం! అంటే ఇది 85 శాతం వరకు ఇథనాల్ కలిపిన పెట్రోల్‌తో కూడా సులువుగా నడుస్తుంది. కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇథనాల్ బ్లెండింగ్‌ను ప్రాధాన్యతగా ప్రోత్సహిస్తున్న నేపథ్యంలో, ఈ ఫీచర్ ఈ స్కూటర్‌ను దేశ వినియోగదారుల భవిష్యత్తు అవసరాలకు అనుగుణంగా తీర్చిదిద్దింది. సాంప్రదాయ పెట్రోల్‌పై ఆధారపడటాన్ని తగ్గించడమే కాకుండా, ఈ విభాగంలో ఇతర ఏ స్కూటర్‌లోనూ లేని ప్రత్యేకాధికారాన్ని హోండా సాధించింది.

    3. ఆకట్టుకునే అడ్వెంచర్ డిజైన్..

    డిజైన్ పరంగా ఏడీవీ 160 తన విభాగంలో అత్యంత ఆకర్షణీయమైన స్కూటర్లలో ఒకటిగా నిలుస్తుంది. హోండా కంపెనీకి చెందిన పెద్ద మోడల్ ‘ఎక్స్-ఏడీవీ’ డిజైన్ ప్రేరణతో రూపుదిద్దుకున్న ఈ స్కూటర్‌కు బ్లాక్ ఫ్లైస్క్రీన్, షార్ప్ ఎల్‌ఈడీ హెడ్‌లాంప్స్, మస్క్యులర్ బాడీవర్క్, ప్రముఖంగా కనిపించే ఫ్రంట్ బీక్ రగ్గడ్ లుక్‌ను ఇస్తున్నాయి.

    ముందు వైపు 14-ఇంచ్, వెనుక వైపు 13-ఇంచ్ వీల్స్, ఎక్కువ గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్, ఎత్తైన బాడీ నిర్మాణం దీనికి ఆఫ్-రోడ్ వాహనం తరహా అప్పీల్‌ను ఇస్తాయి. ప్రస్తుతం భారత మార్కెట్లో లభించే సాధారణ స్కూటర్ల రూపురేఖలకు ఇది పూర్తిగా భిన్నంగా ఉంటూ, రోడ్డుపై వెళ్లేటప్పుడు అందరి దృష్టినీ ఆకర్షిస్తుంది.

    4. ఆధునిక ప్రీమియం ఫీచర్లు..

    వినియోగదారులను ఆకట్టుకునేందుకు హోండా ఈ స్కూటర్‌లో అత్యాధునిక ఫీచర్లను పొందుపరిచింది:

    ఆల్-ఎల్‌ఈడీ లైటింగ్ సిస్టమ్

    హోండా స్మార్ట్ కీ వ్యవస్థ

    మొబైల్ ఛార్జింగ్ కోసం యూఎస్‌బీ పోర్ట్

    స్మార్ట్‌ఫోన్ కనెక్టివిటీతో కూడిన డిజిటల్ ఇన్​స్ట్రుమెంట్ కన్సోల్

    సేఫ్టీ కోసం డ్యూయల్-ఛానల్ ఏబీఎస్ (ఏబీఎస్)

    ట్రాక్షన్ కంట్రోల్ కోసం హోండా సెలెక్టబుల్ టార్క్ కంట్రోల్ (హెచ్​ఎస్​టీసీ)

    విశాలమైన అండర్ సీట్ స్టోరేజ్, బయట నుంచే ఇంధనం నింపుకునే ఫ్యూయల్ ఫిల్లర్ క్యాప్

    5. ప్రీమియం లైఫ్‌స్టైల్ వాహనం..

    హోండా ఏడీవీ 160ని కేవలం రోజువారీ ప్రయాణ సాధనంగా మాత్రమే కాకుండా, ఒక లైఫ్‌స్టైల్ వాహనంగా కంపెనీ రూపుదిద్దింది. సాధారణ స్కూటర్ల కంటే విభిన్నమైన శైలిని కోరుకునే రైడర్లను దృష్టిలో ఉంచుకుని దీనిని మార్కెట్లోకి తెస్తున్నారు. లగ్జరీ స్టైలింగ్, అడ్వాన్స్‌డ్ ఫీచర్లు, లిక్విడ్-కూల్డ్ ఇంజిన్, ఇథనాల్ ఇంధన సామర్థ్యాల కలయిక ఈ స్కూటర్‌ను ఇండియన్ ఆటో మార్కెట్లో ప్రత్యేక స్థానంలో నిలబెడుతుంది.

    హోండా ఏటీవీ 160 లాంచ్ ఎప్పుడు? పోటీ?

    హోండా ఏడీవీ 160 రాబోయే కొన్ని నెలల్లో భారత మార్కెట్లో అధికారికంగా విడుదల కానుంది. మార్కెట్లోకి వచ్చాక ఇది హీరో జూమ్ 160, యామహా ఏరాక్స్ 155, అప్రిలియా ఎస్‌ఆర్ 175 మోడళ్లకు ప్రధాన పోటీదారుగా నిలవనుంది. అధికారిక ధరలను కంపెనీ ఇంకా ప్రకటించనప్పటికీ, హోండా స్కూటర్ లైనప్‌లోనే ఇది అత్యంత ప్రీమియం వేరియంట్‌గా నిలిచే అవకాశముంది.

    • Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
      ABOUT THE AUTHOR
      Chitturi Eswara Karthikeya Sharath

      శరత్​ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్​ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్​పీరియెన్స్​తో ఇక్కడ బిజినెస్​, ఆటో, టెక్​, పర్సనల్​ ఫైనాన్స్​, నేషనల్​- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్​ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్​టీ ఇన్​స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్​లో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్​ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్​ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్​తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More

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    Home/News/Honda ADV 160 : హోండా పవర్​ఫుల్​ మ్యాక్సీ స్కూటర్- ఏడీవీ 160 టాప్ 5 హైలైట్స్ ఇవే..
    Home/News/Honda ADV 160 : హోండా పవర్​ఫుల్​ మ్యాక్సీ స్కూటర్- ఏడీవీ 160 టాప్ 5 హైలైట్స్ ఇవే..
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