Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    బెస్ట్​ సెల్లింగ్​ Honda Shine 125 బైక్​లో లిమిటెడ్​ ఎడిషన్​- ప్రీమియం లుక్‌తో..

    భారత మార్కెట్​లో అత్యంత ఆదరణ పొందిన 'షైన్ 125'లో హోండా సరికొత్త లిమిటెడ్ ఎడిషన్‌ను ఆవిష్కరించింది. కొత్త కలర్ స్కీమ్, అదిరిపోయే గ్రాఫిక్స్‌తో వస్తున్న ఈ హోండా షైన్​ 125 లిమిటెడ్​ ఎడిషన్​ బైక్​కి సంబంధించిన వివరాలను ఇక్కడ తెలుసుకోండి..

    Published on: Jan 31, 2026 12:20 PM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    భారతదేశపు టూ-వీలర్ దిగ్గజం 'హోండా మోటార్‌సైకిల్ అండ్ స్కూటర్ ఇండియా' (హెచ్​ఎంఎస్​ఐ).. తన పాపులర్ కమ్యూటర్ మోటార్‌సైకిల్ ‘షైన్ 125’లో సరికొత్త 'లిమిటెడ్ ఎడిషన్'ను ఆవిష్కరించింది. త్వరలోనే మార్కెట్​లోకి విడుదల కానున్న ఈ స్పెషల్ వెర్షన్, ప్రస్తుతం అందుబాటులో ఉన్న షైన్ 125 డిస్క్ వేరియంట్ ఆధారంగా రూపొందింది. పోటీ ఎక్కువగా ఉన్న 125సీసీ విభాగంలో కొంచెం వెరైటీగా, విభిన్నంగా ఉండాలని కోరుకునే కొనుగోలుదారులను ఆకర్షించేలా ఇందులో పలు విజువల్ అప్‌గ్రేడ్స్‌ను హోండా ప్రవేశపెట్టింది. ఈ నేపథ్యంలో హోండా షైన్​ 125 లిమిటెడ్​ ఎడిషన్​ వివరాలను ఇక్కడ తెలుసుకోండి..

    హోండా షైన్​ 125 లిమిటెడ్​ ఎడిషన్​..
    హోండా షైన్​ 125 లిమిటెడ్​ ఎడిషన్​..

    హోండా షైన్​ 125 లిమిటెడ్​ ఎడిషన్- లుక్ అదిరిపోయింది..

    ఈ లిమిటెడ్ ఎడిషన్ షైన్ 125 బైక్​లో ప్రధాన ఆకర్షణ దాని సరికొత్త రంగు అని చెప్పుకోవాలి. ఇది చూడగానే ఆకట్టుకునే 'పర్ల్ సైరన్ బ్లూ' రంగులో మెరిసిపోతోంది. దీనికి తోడు డార్క్ బ్లూ బాడీ ప్యానెల్స్, ఫ్యూయల్ ట్యాంక్​పైన ఈ ఎడిషన్‌కే ప్రత్యేకమైన, గంభీరమైన 'షైన్' గ్రాఫిక్స్ ఉన్నాయి. ఈ పెయింట్ స్కీమ్‌కు మరింత వన్నె తెచ్చేలా అల్లాయ్ వీల్స్‌కు బ్రౌన్ కలర్ ఫినిషింగ్ ఇచ్చారు. ఇది సాధారణ డిస్క్ మోడల్‌తో పోలిస్తే బైక్‌కు మరింత ప్రీమియం, లగ్జరీ లుక్‌ను ఇస్తోంది. ఈ డిజైన్ అప్‌డేట్స్ ఫ్రంట్ వైజర్, సైడ్ కవర్, రియర్ కౌల్ వరకు విస్తరించి ఉండటంతో ఈ లిమిటెడ్ ఎడిషన్ చూడటానికి చాలా ప్రత్యేకంగా కనిపిస్తోంది.

    హోండా షైన్​ 125 లిమిటెడ్​ ఎడిషన్- ఇంజిన్, పనితీరు..

    మెకానికల్ పరంగా చూస్తే, ఈ హోండా షైన్​ 125 లిమిటెడ్ ఎడిషన్‌లో ఎలాంటి మార్పులు లేవు. ఇందులో నమ్మకమైన 123.94 సీసీ, బీఎస్-6 ప్రమాణాలతో కూడిన ఎయిర్-కూల్డ్, సింగిల్ సిలిండర్ ఇంజిన్‌ను వాడారు. ఇది 7,500 ఆర్‌పీఎమ్ వద్ద సుమారు 10.6 hp పవర్‌ను, 6,000 ఆర్‌పీఎమ్ వద్ద 11 ఎన్​ఎం టార్క్‌ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. స్మూత్ పవర్ డెలివరీ, అద్భుతమైన ఇంధన సామర్థ్యానికి పేరుగాంచిన ఈ ఇంజిన్‌కు 5-స్పీడ్ గేర్‌బాక్స్‌ను జతచేశారు. షైన్ రైడర్లు దశాబ్దాలుగా నమ్ముతున్న అదే పర్ఫార్మెన్స్ ఇందులోనూ కొనసాగనుంది.

    హోండా షైన్​ 125 లిమిటెడ్​ ఎడిషన్- డైమెన్షన్స్​, కంఫర్ట్​..

    ఈ బైక్ పొడవు 2,046 ఎంఎం, వెడల్పు 741 ఎంఎం, ఎత్తు 1,116 ఎంఎంగా ఉంది. 1,285 ఎంఎం వీల్‌బేస్, 162 ఎంఎం గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్‌తో నగరాల్లోని ట్రాఫిక్​లో సులభంగా నడిపేందుకు వీలుగా ఉంటుంది. దీని బరువు సుమారు 113 కిలోలు కాగా, సీటు ఎత్తు 791 ఎంఎం, ఫ్యూయల్ ట్యాంక్ కెపాసిటీ 10.5 లీటర్లుగా ఉంది.

    ఇక కంఫర్ట్ కోసం హోండా షైన్​ 125 లిమిటెడ్​ ఎడిషన్​ బైక్​ ముందు భాగంలో టెలిస్కోపిక్ ఫోర్క్స్, వెనుక వైపు ట్విన్ షాక్ అబ్జార్బర్లను అమర్చారు. ఇవి భారతీయ రోడ్లపై ప్రయాణాన్ని సుఖవంతం చేస్తాయి.

    హోండా షైన్​ 125 లిమిటెడ్​ ఎడిషన్- ధర ఎంత ఉండవచ్చు?

    ఈ బైక్​కి సంబంధించి హోండా సంస్థ ధరను ఇంకా ప్రకటించనప్పటికీ, ప్రస్తుతం మార్కెట్​లో ఉన్న షైన్ 125 డిస్క్ వేరియంట్ (ధర రూ. 85,211 ఎక్స్-షోరూమ్) కంటే ఈ లిమిటెడ్ ఎడిషన్ ధర కొంచెం ఎక్కువగా ఉండే అవకాశం ఉంది. సాధారణ మోడల్ కంటే సుమారు రూ. 1,500 నుంచి రూ. 2,000 వరకు అదనపు ప్రీమియంతో ఈ బైక్ అందుబాటులోకి రావచ్చు. ధరపై త్వరలోనే ఒక క్లారిటీ వచ్చే అవకాశం ఉంది.

    recommendedIcon
    News/News/బెస్ట్​ సెల్లింగ్​ Honda Shine 125 బైక్​లో లిమిటెడ్​ ఎడిషన్​- ప్రీమియం లుక్‌తో..
    News/News/బెస్ట్​ సెల్లింగ్​ Honda Shine 125 బైక్​లో లిమిటెడ్​ ఎడిషన్​- ప్రీమియం లుక్‌తో..
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes