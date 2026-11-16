Mutual fund investment : మ్యూచువల్ ఫండ్ సిప్ ద్వారా రూ. 1కోటి కార్పస్.. ఎంత సమయం పడుతుంది?
పదవీ విరమణ లేదా దీర్ఘకాలిక అవసరాల కోసం రూ.1 కోటి కూడబెట్టడం ప్రతి ఒక్కరి కల. మ్యూచువల్ ఫండ్స్లో నెలకు రూ.10 వేలు, రూ.20 వేలు లేదా రూ.30 వేల సిప్ చేస్తే ఈక్విటీ, హైబ్రిడ్, డెట్ ఫండ్లలో ఆ లక్ష్యాన్ని ఎన్ని ఏళ్లలో చేరుకోవచ్చో పూర్తి లెక్కలు ఇక్కడ తెలుసుకోండి..
పదవీ విరమణ తర్వాత ప్రశాంతమైన జీవితం గడపాలన్నా, భవిష్యత్తు అవసరాల కోసం బలమైన ఆర్థిక భరోసా ఉండాలన్నా కనీసం రూ. 1 కోటి నిధిని కూడబెట్టడం నేడు ప్రతి ఒక్కరి ప్రధాన లక్ష్యంగా మారింది. ఒకేసారి పెద్ద మొత్తంలో డబ్బు పెట్టే స్థోమత లేని సామాన్యులకు మ్యూచువల్ ఫండ్స్లో 'సిస్టమాటిక్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్లాన్' (సిప్) ఒక వరంలా ఉపయోగపడుతోంది. క్రమం తప్పకుండా ప్రతినెలా ఒక నిర్ణీత మొత్తాన్ని పెట్టుబడి పెట్టడం ద్వారా దీర్ఘకాలంలో కోటి రూపాయల మైలురాయిని సులభంగా చేరుకోవచ్చు. అయితే ఆ లక్ష్యాన్ని చేరడానికి పట్టే సమయం మనం నెలకు కట్టే మొత్తం, పెట్టుబడి కాలపరిమితి, ఆ ఫండ్ ఇచ్చే రాబడిపై ఆధారపడి ఉంటుంది.
హైదరాబాద్, విజయవాడ, విశాఖపట్నం, వరంగల్ వంటి నగరాల్లో పెరుగుతున్న జీవన వ్యయం, పిల్లల ఉన్నత చదువులు, వైద్య ఖర్చుల నేపథ్యంలో రూ. 1 కోటి అనేది నేడు విలాసం కాదు; కనీస అవసరంగా మారింది. ద్రవ్యోల్బణాన్ని తట్టుకుని నిలబడాలంటే కేవలం బ్యాంక్ సేవింగ్స్ ఖాతాలు, ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్లపైనే ఆధారపడితే సరిపోదని తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని వేతన జీవులు, చిరు వ్యాపారులు గుర్తిస్తున్నారు. అందుకే తమ ఆర్థిక లక్ష్యాలు, రిస్క్ తీసుకునే సామర్థ్యాన్ని బట్టి ఈక్విటీ, హైబ్రిడ్ లేదా డెట్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ వైపు మొగ్గు చూపుతున్నారు.
అసలు సిప్ ఎలా పనిచేస్తుంది? ఫండ్స్ రాబడి అంచనాలివే..
మ్యూచువల్ ఫండ్ సంస్థలు అందించే సిప్ సదుపాయం ద్వారా మదుపర్లు వారానికోసారి, నెలకోసారి లేదా త్రైమాసికానికోసారి ఒక స్థిరమైన మొత్తాన్ని పెట్టుబడి పెట్టవచ్చు. ఒకేసారి భారీ మొత్తం కట్టే భారం లేకుండా, చిన్న చిన్న వాయిదాలతో సంపదను నిర్మించుకోవడానికి ఇది తోడ్పడుతుంది. దీర్ఘకాలంలో ఆర్థిక క్రమశిక్షణ అలవడటంతో పాటు మార్కెట్ ఒడిదుడుకుల్లో 'రూపాయి-కాస్ట్ యావరేజింగ్' ప్రయోజనం కూడా లభిస్తుంది.
మనం రూ. 1 కోటి చేరుకోవడానికి పట్టే సమయం ప్రధానంగా పెట్టుబడులపై వచ్చే రాబడి మీదే ఆధారపడి ఉంటుంది. ‘వాల్యూ రీసెర్చ్’ 10 ఏళ్ల మ్యూచువల్ ఫండ్ పనితీరు గణాంకాల ప్రకారం, పలు ఈక్విటీ మ్యూచువల్ ఫండ్ విభాగాలు 12 శాతానికి పైగా వార్షిక రాబడిని అందించాయి. హైబ్రిడ్ ఫండ్ విభాగాలు సుమారు 10 శాతం రాబడిని ఇవ్వగా, డెట్ ఫండ్ విభాగాలు దాదాపు 8 శాతం వార్షిక రాబడిని నమోదు చేశాయి. లెక్కల సౌలభ్యం కోసం ఈక్విటీ ఫండ్స్కు 12 శాతం, హైబ్రిడ్ ఫండ్స్కు 10 శాతం, డెట్ ఫండ్స్కు 8 శాతం వార్షిక రాబడిని ప్రామాణికంగా తీసుకుందాం. ఇవి కేవలం అంచనాలు మాత్రమేనని, గత పనితీరు భవిష్యత్తులోనూ కచ్చితమైన రాబడికి హామీ ఇవ్వదని మదుపర్లు గుర్తుంచుకోవాలి.
12 శాతం రాబడితో (ఈక్విటీ ఫండ్స్) రూ.1 కోటికి పట్టే సమయం
ఈక్విటీ మ్యూచువల్ ఫండ్ పెట్టుబడిపై సగటున 12 శాతం వార్షిక రాబడి వస్తుందని అంచనా వేస్తే, నెలకు మనం పెట్టే సిప్ మొత్తాన్ని బట్టి కోటి రూపాయలు చేరడానికి పట్టే కాలం మారుతుంది.
నెలకు రూ. 10,000 సిప్ చేస్తే రూ. 1 కోటి నిధి సమకూరడానికి సుమారు 21 ఏళ్లు పడుతుంది! అదే నెలకు రూ. 20,000 చొప్పున పెట్టుబడి పెడితే 15 ఏళ్లలోనే ఆ లక్ష్యాన్ని అందుకోవచ్చు. ఒకవేళ నెలకు రూ. 30,000 సిప్ చేయగలిగితే కేవలం 13 ఏళ్లలోనే కోటి రూపాయల సంపద సిద్ధమవుతుంది.
నెలవారీ పెట్టుబడి మొత్తాన్ని పెంచుకోవడం ద్వారా లక్ష్యాన్ని చేరే కాలాన్ని గణనీయంగా తగ్గించుకోవచ్చని ఈ లెక్కలు స్పష్టం చేస్తున్నాయి.
10 శాతం రాబడి (హైబ్రిడ్ ఫండ్స్) లెక్కలు ఇలా!
ఒకవేళ మదుపర్లు హైబ్రిడ్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ను ఎంచుకుని, వాటిపై 10 శాతం వార్షిక రాబడి పొందితే పెట్టుబడి కాలపరిమితి కొంచెం పెరుగుతుంది. ఈ విభాగంలో నెలకు రూ. 10,000 సిప్ చేస్తే రూ. 1 కోటి చేరడానికి సుమారు 23 ఏళ్లు పడుతుంది. నెలకు రూ. 20,000 పెట్టుబడి పెడితే 17 ఏళ్లు, నెలకు రూ. 30,000 సిప్ చేస్తే 14 ఏళ్ల సమయం అవసరమవుతుంది. సాధారణంగా హైబ్రిడ్ ఫండ్స్ ఈక్విటీ, డెట్ సాధనాల కలయికలో పెట్టుబడి పెడతాయి కాబట్టి, పూర్తిస్థాయి ఈక్విటీ ఫండ్లతో పోలిస్తే వీటిలో రిస్క్, రాబడి సమతుల్యంగా ఉంటాయి.
8 శాతం రాబడితో (డెట్ ఫండ్స్) లక్ష్యం చేరాలంటే?
స్టాక్ మార్కెట్ హెచ్చుతగ్గులకు దూరంగా ఉండాలనుకునే మదుపర్లు డెట్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ని ఎంచుకుంటారు. వీటిపై 8 శాతం వార్షిక రాబడిని ప్రామాణికంగా తీసుకుంటే, రూ. 1 కోటి మైలురాయిని చేరడానికి మరింత ఎక్కువ సమయం పడుతుంది. నెలకు రూ. 10,000 సిప్ చేస్తే సుమారు 26 ఏళ్లు వేచి చూడాలి. నెలకు రూ. 20,000 కడితే 19 ఏళ్లు, నెలకు రూ. 30,000 పెట్టుబడి పెడితే 15 ఏళ్లు పడుతుంది. డెట్ ఫండ్స్ స్థిర ఆదాయ సెక్యూరిటీలలో పెట్టుబడి పెడతాయి; తక్కువ ఒడిదుడుకులు కోరుకునే వారికి ఇవి అనువుగా ఉన్నప్పటికీ, వీటిలోనూ వడ్డీ రేట్ల మార్పులు, క్రెడిట్ రిస్క్ ఉంటాయని గమనించాలి.
మదుపర్లు గుర్తుంచుకోవాల్సిన కీలక విషయాలు..
పైన పేర్కొన్న గణాంకాలన్నీ అంచనా వేసిన వార్షిక రాబడుల ఆధారంగా లెక్కించినవి మాత్రమే! వాస్తవ మ్యూచువల్ ఫండ్ రాబడులు మార్కెట్ పరిస్థితులు, ఆయా ఫండ్లు పెట్టుబడి పెట్టిన కంపెనీల పనితీరును బట్టి ఎప్పటికప్పుడు మారుతూ ఉంటాయి. కాబట్టి ఏదైనా మ్యూచువల్ ఫండ్ పథకాన్ని ఎంచుకునే ముందు మీ ఆర్థిక లక్ష్యాలు, పెట్టుబడి కాలపరిమితి, నష్టభయాన్ని తట్టుకునే సామర్థ్యాన్ని బేరీజు వేసుకోవాలి. దీర్ఘకాలిక సంపద సృష్టికి సరైన పెట్టుబడి వ్యూహాన్ని ఎంచుకోవడంలో అర్హత కలిగిన ఆర్థిక సలహాదారు సహాయం తీసుకోవడం ఎంతో మేలు చేస్తుంది.
- ABOUT THE AUTHORChitturi Eswara Karthikeya Sharath
శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్లో కంటెంట్ రైటర్గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More