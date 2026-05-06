Investment tips : 45ఏళ్లకే రూ. 1కోటి సంపాదన- ఇలా చేస్తేనే సాధ్యం అవుతుంది!
How to become a crorepati : 45ఏళ్ల వయసు వచ్చేసరికి మీ బ్యాంకు ఖాతాలో రూ. 1కోటి ఉండాలని ప్లాన్ చేస్తున్నారా? అయితే ఇది మీకోసమే. కోటీశ్వరుడు అవ్వడానికి చేయాల్సిన ఇన్వెస్ట్మెంట్, ఫాలో అవ్వాల్సిన సైకాలజీ టిప్స్ గురించి ఇక్కడ తెలుసుకోండి..
Mutual fund sip : భారతీయ మధ్యతరగతి కుటుంబాల్లో 'కోటీశ్వరుడు' కావాలనేది ఒక పెద్ద కల. నేటి కాలంలో ద్రవ్యోల్బణం పెరిగినప్పటికీ, 40-45 ఏళ్ల వయసుకే కోటి రూపాయల నిధిని సమకూర్చుకోవడం అనేది ఆర్థిక భరోసాకు, ముందస్తు పదవీ విరమణకు ఒక గొప్ప పునాది అవుతుంది. అయితే, ఆర్థిక స్వతంత్రం అనేది కేవలం అదృష్టం వల్ల వచ్చేది కాదు.. అది సరైన ప్రణాళిక, క్రమశిక్షణతో కూడిన ప్రయాణం!
వాస్తవానికి ఇంత పెద్ద మొత్తాన్ని సంపాదించడం అసాధ్యమేమీ కాదు. మ్యూచువల్ ఫండ్స్లో సిస్టమాటిక్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్లాన్ (సిప్) ద్వారా క్రమబద్ధంగా పెట్టుబడి పెడితే ఈ లక్ష్యాన్ని సులువుగా చేరుకోవచ్చు. ఆ లెక్కలేంటో ఒకసారి చూద్దాం.
మ్యాజిక్ ఆఫ్ కాంపౌండింగ్: నెలకు రూ. 10,000 ఎలా కోటి అవుతుంది?
మీ వయస్సు ప్రస్తుతం 25 ఏళ్లు అనుకుందాం. మీకు 45 ఏళ్లు వచ్చేసరికి, అంటే మరో 20 ఏళ్లలో కోటీశ్వరులు కావాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంటే:
పెట్టుబడి లెక్కలు ఇలా (సుమారుగా):
నెలవారీ పెట్టుబడి (సిప్): రూ. 10,000
కాలపరిమితి: 21 ఏళ్లు
మొత్తం పెట్టుబడి: రూ. 25.2 లక్షలు
ఆశించిన వార్షిక రాబడి (సీఏజీఆర్): 12% (భారతీయ ఈక్విటీ మార్కెట్ల సగటు రాబడి)
అంచనా వేసిన లాభం: రూ. 79.1 లక్షలు
మొత్తం చేతికి వచ్చే నిధి: రూ. 1.04 కోట్లు
ఒకవేళ మీరు ఆలస్యంగా, అంటే 35 ఏళ్ల వయసులో ఈ ప్రయాణం మొదలుపెడితే.. అదే రూ. 1 కోటి సంపాదించడానికి మీరు నెలకు ఏకంగా రూ. 45,000 పెట్టుబడి పెట్టాల్సి ఉంటుంది. అందుకే.. ఎంత ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నాము అన్నది కాకుండా, ఎన్నేళ్లు ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నాము అనేదే ముఖ్యం.
అయితే, నెలనెలా సిప్ చేస్తే గోల్ని రీచ్ అయిపోతాము అనుకుంటే పొరపాటే! దానికి సరైన సైకాలజీ ఉండాలి.
కోటీశ్వరుడు కావడానికి పాటించాల్సిన 4 సూత్రాలు..
1. ఆటోమేట్ చేయండి
చాలామంది నెలాఖరున ఖర్చులు పోగా మిగిలిన మొత్తాన్ని పొదుపు చేద్దామనుకుంటారు. కానీ, చివరకు ఏమీ మిగలదు. అందుకే, మీ జీతం పడగానే సిప్ కట్ అయ్యేలా ఆటోమేట్ చేయండి. పెట్టుబడిని ఒక తప్పనిసరి ఈఎంఐ లాగా భావించినప్పుడే సంపద సృష్టి జరుగుతుంది.
2. స్టెప్-అప్ మ్యాండేట్
మీ జీతం ప్రతి ఏటా పెరుగుతుంది కదా? మరి మీ పెట్టుబడి ఎందుకు పెరగకూడదు? ప్రతి సంవత్సరం మీ సిప మొత్తాన్ని కనీసం 10% పెంచుకుంటూ వెళ్లండి. ఇలా చేయడం వల్ల మీరు అనుకున్న కోటి రూపాయల లక్ష్యాన్ని కొన్నేళ్ల ముందే చేరుకోవచ్చు లేదా అదే సమయంలో రెండు కోట్ల నిధిని కూడా సృష్టించవచ్చు.
3. మార్కెట్ ఒడిదుడుకులకు భయపడొద్దు
మార్కెట్లు ఎప్పుడూ ఒకేలా ఉండవు. యుద్ధాలు, ఆర్థిక మాంద్యం వంటి వార్తలు వచ్చినప్పుడు మార్కెట్లు పడిపోవచ్చు. ఆ సమయంలో భయపడి సిప్లు ఆపేయడం పెద్ద తప్పు. నిజానికి మార్కెట్ పడినప్పుడే ఎక్కువ యూనిట్లు తక్కువ ధరకు లభిస్తాయి. అప్పుడు మొత్తం యావరేజ్ అవుతుంది. దీర్ఘకాలంలో ఇదే మీకు భారీ లాభాలను తెచ్చిపెడుతుంది.
4. ఇన్సూరెన్స్, ఎమర్జెన్సీ ఫండ్
పెట్టుబడి ప్రయాణంలో ఏదైనా అనారోగ్యం లేదా అనుకోని ఆపద వస్తే మీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ను ముట్టుకోవాల్సి రావచ్చు. అలా జరగకుండా ఉండాలంటే సరిపడా హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్, టర్మ్ ఇన్సూరెన్స్ ఉండాలి. అలాగే, కనీసం 6-12 నెలల ఖర్చులకు సరిపడా అత్యవసర నిధిని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
45 ఏళ్లకే కోటీశ్వరుడు కావడం అనేది మీ తెలివితేటల కంటే మీ ప్రవర్తనపైనే ఎక్కువ ఆధారపడి ఉంటుంది! ఎంత సంపాదిస్తున్నామన్నది కాదు, ఎంత క్రమశిక్షణతో పొదుపు చేస్తున్నామన్నదే ముఖ్యం. 'లగ్జరీ' లైఫ్ కోసం చేసే వృథా ఖర్చులను తగ్గించుకుని, నేడే పెట్టుబడిని మొదలుపెడితే భవిష్యత్తులో ఆర్థిక స్వేచ్ఛ మీ సొంతం.
శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్లో కంటెంట్ రైటర్గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More