మీ కొత్త కారుపై స్క్రాచెస్ పడకుండా ఉండాలంటే పీపీఎఫ్, గ్రాఫిన్ కోటింగ్లలో ఏది బెస్ట్ ఛాయిస్?
కొత్త కారుపై గీతలు పడకుండా ఉండేందుకు పీపీఎఫ్, గ్రాఫిన్ కోటింగ్లలో ఏది మేలు? వాటి ధరలు, లాభనష్టాలు, నిపుణుల సలహాలు ఇక్కడ తెలుసుకోండి. స్క్రాచెస్ నుంచి కారు బాడీని కాపాడుకోవడానికి మార్కెట్లో ఎన్నో రకాల ఆప్షన్లు అందుబాటులోకి వచ్చాయి. ఎంత ఖర్చవుతుంది, ఎంత కాలం మన్నుతుంది అనే విషయాలు తెలుసుకోండి.
మన దేశంలో వాహనాల సంఖ్య నానాటికీ పెరుగుతోంది. ముఖ్యంగా తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రధాన నగరాల్లో ట్రాఫిక్ సమస్యలు ఎక్కువగా ఉంటున్నాయి. ఇరుకైన రోడ్లు, అజాగ్రత్తగా నడిపే వాహనదారుల వల్ల కొత్త కార్లపై గీతలు పడే ప్రమాదం ఎప్పుడూ ఉంటుంది.
అందుకే కారు కొన్న వెంటనే దానికి అదనపు రక్షణ కల్పించడం ఒక అవసరంగా మారింది. గతంలో కేవలం ఖరీదైన లగ్జరీ కార్లకు మాత్రమే ఇలాంటి కోటింగ్లు చేయించేవారు.
కానీ ఇప్పుడు మధ్యతరగతి ప్రజలు కొనే సాధారణ కార్లకు కూడా రక్షణ కవచాలు వేయించడానికి ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు. కార్ల తయారీ కంపెనీలు ఇచ్చే పెయింట్ నాణ్యత కూడా మారుతున్న తరుణంలో, రీసేల్ వాల్యూ తగ్గకుండా చూసుకోవడానికి యజమానులు ఇలాంటి ఆధునిక మార్గాలను వెతుకుతున్నారు.
కారు పెయింట్ను కాపాడే మార్గాలు
ముందుగా పీపీఎఫ్ (Paint Protection Film) గురించి తెలుసుకుందాం. ఇది కారు బాడీపై అతికించే ఒక పారదర్శకమైన ప్లాస్టిక్ పొర లాంటిది. ఇది కారు రంగుపై నేరుగా ఎలాంటి గీతలు పడకుండా చూస్తుంది.
చిన్న చిన్న రాళ్లు తగిలినా లేదా ఎవరైనా కావాలని గీసినా పెయింట్కు ఏమీ కాదు. ఆశ్చర్యకరమైన విషయం ఏమిటంటే, కొన్ని రకాల పీపీఎఫ్లు వేడి తగిలితే వాటిపై పడ్డ గీతలను అవే నయం చేసుకుంటాయి. దీనినే సెల్ఫ్-హీలింగ్ అంటారు.
ఖర్చులు, మన్నిక
అయితే ఈ పీపీఎఫ్ ఖర్చు కాస్త ఎక్కువగానే ఉంటుంది. ఒక చిన్న హ్యాచ్బ్యాక్ లేదా కాంపాక్ట్ ఎస్యూవీకి పీపీఎఫ్ చేయించాలంటే సుమారు ₹40,000 నుండి ₹ 80,000 వరకు ఖర్చు కావచ్చు. అది వాడే బ్రాండ్, నాణ్యతపై ఆధారపడి ఉంటుంది.
ఇది కనీసం 5 నుండి 10 సంవత్సరాల వరకు మన్నుతుంది. కానీ దీనిని నైపుణ్యం ఉన్న వ్యక్తులతోనే వేయించాలి, లేకపోతే కారు లుక్ పాడవుతుంది.
అయితే ఖర్చు ఇంత భరించలేమనుకునే వారు, ఎక్కువగా కారుకు గీతలు పడే చోట్ల మాత్రమే చేయించుకుని తక్కువ బడ్జెట్లో పూర్తిచేసుకోవచ్చు.
గ్రాఫిన్ కోటింగ్ ప్రత్యేకతలు
ఇక రెండవది గ్రాఫిన్ కోటింగ్. ఇది సిరామిక్ కోటింగ్కు అప్గ్రేడెడ్ వెర్షన్ అని చెప్పవచ్చు. ఇది కారు పెయింట్పై ఒక గట్టి రసాయన పొరను ఏర్పరుస్తుంది.
దీని వల్ల కారుకు అద్దం లాంటి మెరుపు వస్తుంది. దుమ్ము, ధూళి, నీరు కారుపై నిలవకుండా జారిపోతాయి. దీనిని హైడ్రోఫోబిక్ ప్రాపర్టీ అంటారు. ఎండ తీవ్రత వల్ల కారు రంగు వెలిసిపోకుండా ఇది బాగా పనిచేస్తుంది.
గ్రాఫిన్ కోటింగ్ ఖర్చు
గ్రాఫిన్ కోటింగ్ ఖర్చు పీపీఎఫ్ తో పోలిస్తే చాలా తక్కువ. సాధారణంగా దీనికి ₹20,000 నుండి ₹40,000 వరకు ఖర్చవుతుంది. ఇది కారుకు మంచి షైనింగ్ ఇస్తుంది కానీ, పీపీఎఫ్ లాగా పెద్ద గీతల నుండి లేదా రాళ్ల దెబ్బల నుండి రక్షణ ఇవ్వలేదు.
ఇది సుమారు 2 నుండి 3 సంవత్సరాల వరకు మాత్రమే ప్రభావవంతంగా ఉంటుంది. ఆ తర్వాత మళ్లీ కోటింగ్ వేయించాల్సి ఉంటుంది.
సిరామిక్, గ్రాఫిన్ మధ్య తేడాలు
చాలా మంది సిరామిక్ కోటింగ్ బాగుంటుందా లేక గ్రాఫిన్ కోటింగ్ బాగుంటుందా అని ఆలోచిస్తుంటారు. గ్రాఫిన్ అనేది కార్బన్ ఆధారిత పదార్థం. ఇది సిరామిక్ కంటే ఎక్కువ బలంగా ఉంటుంది.
నీటి మరకలు (Water spots) పడకుండా చూసే విషయంలో సిరామిక్ కంటే గ్రాఫిన్ మెరుగ్గా పనిచేస్తుందని నిపుణులు చెబుతారు. అందువల్ల కొంచెం ఎక్కువ ఖర్చయినా గ్రాఫిన్ కోటింగ్ వైపు మొగ్గు చూపడం మంచిది.
కోటింగ్ చేయించిన తర్వాత తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు
మీరు పీపీఎఫ్ చేయించినా లేదా గ్రాఫిన్ కోటింగ్ చేయించినా, కారును కడిగే విధానంలో మార్పులు చేసుకోవాలి. కఠినమైన డిటర్జెంట్లు లేదా సర్ఫ్ వాడకూడదు. మైక్రోఫైబర్ క్లాత్ మాత్రమే ఉపయోగించాలి.
సాధారణ వాటర్ వాష్ కాకుండా అప్పుడప్పుడు స్నో ఫోమ్ వాష్ చేయించడం వల్ల ఈ కోటింగ్స్ ఎక్కువ కాలం మన్నుతాయి. సరైన నిర్వహణ లేకపోతే ఎంత ఖరీదైన కోటింగ్ చేయించినా వృథా అవుతుంది.
ఈ రెండు రకాల రక్షణ పద్ధతుల్లో వేటి లాభనష్టాలు వాటికి ఉన్నాయి. మీరు తీసుకునే నిర్ణయం మీ బడ్జెట్ మరియు అవసరాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది.
వీరికి బాగుంటుంది:
కారుపై అస్సలు చిన్న గీత కూడా పడకూడదు అనుకునే వారికి, బడ్జెట్ పరిమితులు లేని వారికి పీపీఎఫ్ (PPF) సరైన ఎంపిక. ఇది కారు రీసేల్ వాల్యూను కూడా పెంచుతుంది.
కారు ఎప్పుడూ షోరూమ్ నుంచి వచ్చిన కొత్త కారులా మెరిసిపోవాలని కోరుకునే వారికి, తక్కువ బడ్జెట్లో రక్షణ కావాలనుకునే వారికి గ్రాఫిన్ కోటింగ్ బాగుంటుంది. ఇది వాటర్ వాష్ను సులభతరం చేస్తుంది.
పాత కార్లను కొత్త వాటిలా మార్చాలనుకునే వారికి ఈ రెండు ఆప్షన్లు కూడా ఉపయోగపడతాయి.
ఈ జాగ్రత్త అవసరం:
పీపీఎఫ్ చేయించేటప్పుడు తక్కువ నాణ్యత గల బ్రాండ్లు ఎంచుకుంటే కొన్ని ఏళ్ల తర్వాత అవి పసుపు రంగులోకి మారే ప్రమాదం ఉంది. అలాగే నిపుణులు కాని వారితో వేయిస్తే కారు అందం దెబ్బతింటుంది.
గ్రాఫిన్ కోటింగ్ కేవలం రంగుకు మెరుపును ఇచ్చే రసాయన రక్షణ మాత్రమే కాబట్టి, పెద్ద స్క్రాచెస్ పడకుండా ఇది ఆపలేదు అనే విషయం గుర్తుంచుకోవాలి. దీనిని ప్రతి రెండేళ్లకు ఒకసారి మళ్లీ వేయించాలి.
ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీలు సాధారణంగా ఈ అదనపు కోటింగ్స్ ఖర్చును క్లెయిమ్ కింద కవర్ చేయవు అనే విషయం గమనించాలి.
అందుకే మీ కారు వినియోగం, పార్కింగ్ స్థలం ఆధారంగా సరైన పద్ధతిని ఎంచుకోవడం మంచిది. ఎండలో ఎక్కువగా పార్క్ చేసే వారికి ఒక రకమైన రక్షణ అవసరమైతే, రద్దీ రోడ్లపై తిరిగే వారికి మరొకటి అవసరం అవుతుంది.
నిపుణుల మాట ఇదీ..
ఆటోమొబైల్ రంగ నిపుణుల మాట ప్రకారం.. కొత్త కారు కొన్నప్పుడు దానికి ఎలాంటి అదనపు రక్షణ లేకపోతే కేవలం రెండు మూడేళ్లలోనే పెయింట్ మెరుపు తగ్గిపోతుంది. విశ్లేషకుల అభిప్రాయం ప్రకారం, మీరు కారును రోజూ ఎక్కువ దూరం నడుపుతుంటే, లేదా ఎక్కువగా హైవేలపై ప్రయాణిస్తుంటే పీపీఎఫ్ చేయించడం వల్ల ఎక్కువ ప్రయోజనం ఉంటుంది.
ఎందుకంటే హైవేలపై వేగంగా వెళ్లేటప్పుడు ఎగిరిపడే చిన్న చిన్న రాళ్ల వల్ల పెయింట్ చిట్లిపోయే ప్రమాదం ఉంది. అదే సమయంలో, నగరంలో మాత్రమే తక్కువగా తిరిగే వాహనాలకు గ్రాఫిన్ కోటింగ్ సరిపోతుందని డీటెయిలింగ్ నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. ఇది తక్కువ ఖర్చుతో కారును కొత్తదనం కోల్పోకుండా ఉంచుతుంది.
పరిశ్రమ వర్గాలు చెప్తున్నదేమిటంటే, ఈ కోటింగ్లు చేయించే ముందు మంచి గుర్తింపు ఉన్న డీటెయిలింగ్ సెంటర్లను మాత్రమే ఎంచుకోవాలి. చౌకగా వస్తోందని లోకల్ షాపుల్లో చేయిస్తే డబ్బుతో పాటు కారు పెయింట్ కూడా పాడయ్యే ప్రమాదం ఉంది. సరైన టెక్నీషియన్లు మాత్రమే పెయింట్కు ఎటువంటి హాని కలగకుండా ఈ పనులను పూర్తి చేయగలరు.
వాల్యూ ఫర్ మనీ సొల్యూషన్
వాల్యూ పరంగా చూస్తే, నగరాల్లో తిరిగే మధ్యతరగతి కార్లకు గ్రాఫిన్ కోటింగ్ చక్కగా సరిపోతుంది. కానీ కారు భద్రత విషయంలో రాజీ పడకూడదు అనుకుంటే పీపీఎఫ్ వైపు వెళ్లవచ్చు.
మీ పరిస్థితిని బట్టి నిర్ణయం మీది. కానీ సరైన రక్షణ లేకపోతే కారు లుక్ త్వరగానే పాడవుతుందనే విషయం మర్చిపోకండి. కాబట్టి మీ కారుకు ఏది సరైనదో ఒకటికి రెండుసార్లు ఆలోచించి మంచి నిర్ణయం తీసుకోండి. ఇది మీ వాహనానికి దీర్ఘకాలిక రక్షణను అందిస్తుంది.
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More