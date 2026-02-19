Edit Profile
    HPCL Recruitment 2026 : నెలకు రూ. 25వేల స్టైఫండ్​తో హెచ్​పీసీ​ఎల్​లో అప్రెంటిస్​ పోస్టులు- వివరాలు..

    నిరుద్యోగులకు అలర్ట్​! హిందుస్థాన్​ పెట్రోలియంలో ప్రస్తుతం ఇంజనీరింగ్​ గ్రాడ్యుయేట్ల కోసం అప్రెంటిస్​ పోస్టుల రిక్రూట్​మెంట్​ ప్రక్రియ నడుస్తోంది. నెలకు రూ. 25వేల వరకు స్టైఫండ్​ లభించే ఈ అప్రెంటిస్​ నియామకం వివరాలను ఇక్కడ తెలుసుకోండి..

    Published on: Feb 19, 2026 2:00 PM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    ప్రభుత్వ రంగ దిగ్గజం హిందుస్థాన్ పెట్రోలియం కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్ (హెచ్​పీసీఎల్​) నిరుద్యోగ ఇంజనీరింగ్ గ్రాడ్యుయేట్లకు తీపి కబురు అందించింది. ఈ మేరకు 2026 సంవత్సరానికి గాను 'గ్రాడ్యుయేట్ అప్రెంటిస్ ట్రైనీ' (ఇంజనీరింగ్) పోస్టుల భర్తీ కోసం అధికారిక నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. దేశవ్యాప్తంగా వివిధ రాష్ట్రాల్లో ఉన్న హెచ్‌పీసీఎల్ యూనిట్లలో మొత్తం 608 ఖాళీలను ఈ నోటిఫికేషన్ ద్వారా భర్తీ చేయనున్నారు. పూర్తి వివరాలను ఇక్కడ తెలుసుకోండి..

    హెచ్​పీసీఎల్​ అప్రెంటిస్​ రిక్రూట్​మెంట్​ 2026- అర్హతలు, విద్యాభ్యాసం..

    హెచ్​పీసీఎల్​ అప్రెంటిస్​ రిక్రూట్​మెంట్​ 2026 పోస్టులకు దరఖాస్తు చేసుకోవాలనుకునే అభ్యర్థులు కింది విభాగాల్లో బీఈ./బీటెక్​ పూర్తి చేసి ఉండాలి:

    సివిల్ ఇంజనీరింగ్

    మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్

    ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్

    ఇన్‌స్ట్రుమెంటేషన్ ఇంజనీరింగ్

    ముఖ్యమైన కండిషన్:

    అభ్యర్థులు తమ డిగ్రీని ఏప్రిల్ 01, 2023 నాటికే పూర్తి చేసి ఉండాలి.

    జనరల్/ ఓబీసీ-ఎన్​సీ అభ్యర్థులకు కనీసం 60% మార్కులు ఉండాలి.

    ఎస్సీ/ ఎస్టీ/ పీడబ్ల్యూబీడీ అభ్యర్థులకు కనీసం 50% మార్కులు ఉండాలి.

    వయోపరిమితి (02 మార్చి 2026 నాటికి)-

    కనీస వయస్సు: 18 ఏళ్లు

    గరిష్ట వయస్సు: 25 ఏళ్లు

    వయో సడలింపు: ప్రభుత్వ నిబంధనల ప్రకారం ఎస్సీ/ ఎస్టీలకు 5 ఏళ్లు, ఓబీసీ- ఎన్​సీలకు 3 ఏళ్లు, దివ్యాంగులకు (పీడబ్ల్యూబీడీ) 10 ఏళ్ల వరకు వయో సడలింపు ఉంటుంది.

    హెచ్​పీసీఎల్​ అప్రెంటిస్​ రిక్రూట్​మెంట్​ 2026- స్టైఫండ్ వివరాలు..

    ఎంపికైన అభ్యర్థులకు నెలకు రూ. 25,000 స్టైఫండ్ లభిస్తుంది. ఇందులో:

    హెచ్‌పీసీఎల్ వాటా: రూ. 20,500

    భారత ప్రభుత్వం (డీబీటీ స్కీమ్ ద్వారా): రూ. 4,500

    హెచ్​పీసీఎల్​ అప్రెంటిస్​ రిక్రూట్​మెంట్​ 2026- ట్రైనింగ్​ స్లాట్లు..

    ఈ దఫా అప్రెంటిస్​ రిక్రూట్​మెంట్​లో మహారాష్ట్రలో అత్యధికంగా 114 పోస్టులు ఉన్నాయి. ఆంధ్రప్రదేశ్​లో 62, కర్ణాటకలో 44, తమిళనాడులో 35, తెలంగాణలో 22 పోస్టులు ఉన్నాయి.

    Bank jobs : నెలకు రూ. 86వేల వరకు జీతం- ఎస్బీఐ సీబీఓ అప్లికేషన్​కి ఇంకొన్ని రోజులే ఛాన్స్​..

    హెచ్​పీసీఎల్​ అప్రెంటిస్​ రిక్రూట్​మెంట్​ 2026- ఎంపిక విధానం..

    హెచ్​పీసీఎల్​ అప్రెంటిస్​ రిక్రూట్​మెంట్​ 2026 అభ్యర్థుల ఎంపికలో ఎలాంటి రాత పరీక్ష ఉండదు. ప్రధానంగా కింది దశల్లో ఎంపిక జరుగుతుంది:

    • డిగ్రీలో వచ్చిన మార్కుల ఆధారంగా అభ్యర్థుల స్క్రీనింగ్.
    • 1:5 నిష్పత్తిలో అభ్యర్థుల షార్ట్‌లిస్ట్.
    • సర్టిఫికేట్ల వెరిఫికేషన్.
    • మెడికల్ ఫిట్‌నెస్, పోలీస్ వెరిఫికేషన్ అనంతరం తుది జాబితా విడుదల.

    హెచ్​పీసీఎల్​ అప్రెంటిస్​ రిక్రూట్​మెంట్​ 2026- దరఖాస్తు చేసుకోవడం ఎలా?

    ఆసక్తి గల అభ్యర్థులు ఆన్‌లైన్ ద్వారా దరఖాస్తు చేసుకోవాలి.

    స్టెప్​ 1- అధికారిక వెబ్‌సైట్ hindustanpetroleum.com సందర్శించండి.

    స్టెప్​ 2- 'Careers' సెక్షన్‌లోకి వెళ్లి 'Apprentice Recruitment 2026' లింక్‌పై క్లిక్ చేయండి.

    స్టెప్​ 3- అవసరమైన వివరాలతో రిజిస్ట్రేషన్ పూర్తి చేసి, ఫోటో, సంతకం, సర్టిఫికేట్లు అప్‌లోడ్ చేయండి.

    స్టెప్​ 4- దరఖాస్తును సమర్పించిన తర్వాత భవిష్యత్తు అవసరాల కోసం ఒక కాపీని డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.

    హెచ్​పీసీఎల్​ అప్రెంటిస్​ రిక్రూట్​మెంట్​ 2026 రిజిస్ట్రేషన్​కి చివరి తేదీ 02 మార్చి 2026 అని గుర్తుపెట్టుకోవాలి.

    మరిన్ని వివరాల కోసం అధికారిక వెబ్​సైట్​ని సందర్సించాల్సి ఉంటుంది.

