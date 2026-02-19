Edit Profile
    Bank jobs : నెలకు రూ. 86వేల వరకు జీతం- ఎస్బీఐ సీబీఓ అప్లికేషన్​కి ఇంకొన్ని రోజులే ఛాన్స్​..

    ఎస్బీఐ సీబీఓ రిక్రూట్​మెంట్​ 2026 రిజిస్ట్రేషన్​ ప్రక్రియ చివరి దశకు చేరుకుంది. ఈ నేపథ్యంలో ఆసక్తి, అర్హత గల అభ్యర్థులు ఈ దఫా రిక్రూట్​మెంట్​కి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలను ఇక్కడ తెలుసుకోండి..

    Published on: Feb 19, 2026 6:45 AM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    నిరుద్యోగులు, బ్యాంకు ఉద్యోగాల కోసం ప్రయత్నిస్తున్న వారికి ముఖ్యమైన అలర్ట్​! భారీ వేతనంతో కూడిన ఎస్బీఐ సీబీఓ రిక్రూట్​మెంట్​ 2026 ( స్టేట్​ బ్యాంక్​ ఆఫ్​ ఇండియా సర్కిల్​ బేస్డ్​ ఆఫీసర్​) రిజిస్ట్రేషన్​​ ప్రక్రియ చివరి దశకు చేరుకుంది. అర్హత, ఆసక్తి గల అభ్యర్థులు ఈ ఫిబ్రవరి 25 లోపు అప్లికేషన్​ని పూర్తి చేయాల్సి ఉంటుంది. ఈ నేపథ్యంలో ఈ రిక్రూట్​మెంట్​కి సంబంధించిన వివరాలను ఇక్కడ డీటైల్డ్​గా తెలుసుకోండి..

    ఎస్బీఐ సీబీఓ రిక్రూట్​మెంట్​ 2026 అప్డేట్స్​..
    ఎస్బీఐ సీబీఓ రిక్రూట్​మెంట్​ 2026- ముఖ్యమైన వివరాలు..

    ఎస్బీఐ సీబీఓ రిక్రూట్​మెంట్​ 2026- ముఖ్యమైన వివరాలు..

    ఆర్గనైజేషన్​- స్టేట్​ బ్యాంక్​ ఆఫ్​ ఇండియా

    పోస్టు పేరు- సర్కిల్​ బేస్ట్​ ఆఫీసర్​ (సీబీఓ)

    మొత్తం వేకెన్సీలు- 2273 (2050 రెగ్యులర్​ + 223 బ్యాక్​లాగ్​)

    పే స్కేల్​- నెలకు రూ. 48,480 నుంచి రూ. 85,920 వరకు

    క్వాలిఫికేషన్​- డిగ్రీ

    ఎక్స్​పీరియెన్స్- ఆఫీసర్​గా (ఎస్​సీబీ/ ఆర్​ఆర్బీ) కనీసం రెండేళ్లు

    వయస్సు పరిమితి- 21 నుంచి 30ఏళ్లు (నిబంధనల ప్రకారం సండలింపు ఉంటుంది)

    అప్లికేషన్​ తేదీ మొదలు- జనవరి 29, 2026

    అప్లికేషన్​కి చివరి తేదీ- ఫిబ్రవరి 25, 2026

    అధికారిక వెబ్​సైట్​- sbi.bank.in/web/careers/current-openings

    ఎస్బీఐ సీబీఓ రిక్రూట్​మెంట్​ 2026- వేకెన్సీలు..

    ఈ దఫా ఎస్బీఐ సీబీఓ రిక్రూట్​మెంట్​లో గుజరాత్​ గాంధీ నగర్​లో అత్యధిక సీట్లు (249) ఉన్నాయి. హైదరాబాద్​లో 80 పోస్టులు, అమరావతిలో 101 పోస్టులు, బెంగళూరులో 236 పోస్టులు, చెన్నైలో 208 పోస్టులకు నియామకం జరగనుంది.

    అప్లై చేస్తున్న వారికి మాత్రం స్థానిక భాషపై కచ్చితంగా పట్టు ఉండాలి. అంతేకాదు రుణ ఎగవేతలు, క్యారెక్టర్​పై ప్రతికూల మార్కులు ఉండకూడదు.

    ఎస్బీఐ సీబీఓ రిక్రూట్​మెంట్​ 2026- అప్లికేషన్​ ఫీజు..

    ఈ ఎస్బీఐ సీబీఓ రిక్రూట్​మెంట్​ 2026 కోసం అప్లై చేస్తున్న వారికి ఫీజు ఈ విధంగా ఉంటుంది..

    జనరల్​, ఈడబ్ల్యూఎస్​, ఓబీసీ- రూ. 750

    ఎస్సీ, ఎస్టీ, పీడబ్ల్యూబీడీ- రూ. 0

    ఈ ఫీజు నాన్​- రీఫండెబుల్​ అని గుర్తుపెట్టుకోవాలి.

    ఎస్బీఐ సీబీఓ రిక్రూట్​మెంట్​ 2026- ఎంపిక ప్రక్రియ..

    మొదటి దశలో ఆన్​లైన్​ పరీక్ష ఉంటుంది (120 మార్కులు, 2 గంటలు). నెగిటివ్​ మార్కింగ్​ ఉండదు.

    రెండో దశలో డాక్యుమెంట్​ స్క్రీనింగ్​ ఉంటుంది.

    మూడొవ దశలో ఇంటర్వ్యూ ఉంటుంది. (50 మార్కులు)

    12వ తరగతిలో స్థానిక లేని వారికి ప్రత్యేకంగా 4వ దశలో పరీక్ష ఉంటుంది.

    ఎస్బీఐ సీబీఓ రిక్రూట్​మెంట్​ 2026- రిజిస్ట్రేషన్​ ప్రక్రియ..

    స్టెప్​ 1- ఎస్బీఐ సీబీఓ రిక్రూట్​మెంట్​ 2026 కోసం దరఖాస్తు చేసుకోవాలనుకునే వారు sbi.bank.in/web/careers/current-openings లింక్​ ఓపెన్​ చేయండి.

    స్టెప్​ 2- ఎస్బీఐ సీబీఓ లింక్​ మీద క్లిక్​ చేయండి.

    స్టెప్​ 3- రిజిస్ట్రేషన్​ చేసి ఫామ్​ని జాగ్రత్తగా ఫిల్​ చేయండి.

    స్టెప్​ 4- ఫొటోలు అప్​లోడ్​ చేయండి. సంతకం, థంబ్​ ఇంప్రెషన్​, చేతి రాతతో డిక్లరేషన్​, డాక్యుమెంట్స్​ వంటివి ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది.

    స్టెప్​ 5- అప్లికేషన్​ ఫీజు చెల్లించాల్సి ఉంటే చెల్లించండి.

    స్టెప్​ 6- ఫామ్​ని సబ్మిట్​ చేసి, ప్రింటౌట్​ తీసుకోండి.

    చివరి నిమిషం గందరగోళం నుంచి తప్పించుకునేందుకు ముందుగానే రిజిస్ట్రర్​ చేసుకోవాలని అధికారులు సూచిస్తున్నారు.

