    Road Safety Pledge : మోటార్ సైకిల్ ఉన్న ప్రతీ వ్యక్తికి ఆన్‌లైన్ ప్రతిజ్ఞ సర్టిఫికెట్

    క్షేత్రస్థాయిలో ప్రతీ మోటార్ సైకిల్ ఉన్న వ్యక్తి వద్దకు ఆన్‌లైన్ ప్రతిజ్ఞ సర్టిఫికెట్ చేరాలని మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ అన్నారు. ప్రతి విద్యార్థి వారి తల్లిదండ్రులతో రోడ్డు నిబంధనలు పాటిస్తామని ప్రతిజ్ఞ హామీ పత్రాన్ని ఇవ్వాలన్నారు.

    Published on: Feb 04, 2026 3:00 PM IST
    By Anand Sai
    సచివాలయంలో రోడ్డు భద్రతా ప్రతిజ్ఞ వెబ్‌సైట్‌ను మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ ప్రారంభించారు. ఇది తెలంగాణలో బాధ్యతాయుతమైన రహదారి ప్రవర్తన సంస్కృతిని నిర్మించే దిశగా ఒక ముఖ్యమైన అడుగును సూచిస్తుందన్నారు. పౌరులు, తల్లిదండ్రులను రోడ్డు భద్రతకు స్పృహతో కట్టుబడి ఉండేలా ప్రోత్సహించడం, ప్రాణాలను రక్షించడం ఉమ్మడి బాధ్యత అని తెలిపారు. సురక్షితమైన అలవాట్లు ఇంట్లోనే ప్రారంభమై ప్రతి రహదారిపై కొనసాగుతాయని గుర్తించడం రవాణా శాఖ లక్ష్యంగా పెట్టుకుందని తెలిపారు.

    ఆన్‌లైన్ ప్రతిజ్ఞ సర్టిఫికెట్
    ఆన్‌లైన్ ప్రతిజ్ఞ సర్టిఫికెట్

    ప్రయాణ సమయంలో క్రమశిక్షణ, అవగాహన, బాధ్యతాయుతమైన ప్రవర్తనను ప్రోత్సహించే దార్శనికతను మంత్రి పొన్నం పునరుద్ఘాటించారు. 'పౌరులు ట్రాఫిక్ నియమాలను పాటించడానికి, రోడ్డుపై ఉన్న ప్రతి జీవితాన్ని గౌరవించడానికి పౌర ప్రతిజ్ఞను తీసుకోవచ్చు, తల్లిదండ్రుల ప్రతిజ్ఞను ఉదాహరణగా తీసుకొని, పిల్లలలో సురక్షితమైన అలవాట్లను రూపొందించవచ్చు. ఈ చొరవ రోడ్డు భద్రత అంటే కేవలం అమలు మాత్రమే కాదని, కుటుంబాలు, పిల్లలు, తెలంగాణలోని ప్రతి పౌరుడికి సమిష్టి వాగ్దానం అని గుర్తు చేస్తుంది. ఇది రోడ్డు భద్రతకు ప్రభుత్వం నిబద్ధతను ప్రతిబింబిస్తుంది.' అని మంత్రి పొన్నం అన్నారు.

    https://tgtransportpledge.com

    హైదరాబాద్ రోడ్డు ప్రమాదాలు

    మరోవైపు 2025లో హైదరాబాద్, పరిసర జిల్లాల్లో రోడ్డు ప్రమాదాలు స్వల్పంగా తగ్గాయి. ట్రాఫిక్ ఉల్లంఘనలు బాగా పెరిగినప్పటికీ, ప్రమాదాలు తగ్గాయని ట్రాఫిక్ పోలీసులు విడుదల చేసిన అధికారిక డేటా వెల్లడించింది. మొత్తం ప్రమాదాలు, గాయాల సంఖ్య తగ్గినప్పటికీ, మరణాల సంఖ్యలో పెద్దగా మార్పు లేదు. నిర్లక్ష్యంగా డ్రైవింగ్ చేయడం వల్ల కలిగే ప్రమాదాలను ఇది హైలైట్ చేస్తుందని గతంలో హైదరాబాద్ పోలీస్ కమిషనర్ వీసీ సజ్జనార్ తెలిపారు.

    మొత్తం ప్రమాదాలు 2024లో 3,058 నుండి 2025లో 2,679కి తగ్గాయి. కానీ ప్రాణాలు పోవడంలో మాత్రం పెద్దగా మార్పులేదు. 2025లో 287 వద్ద ఉంటే.. 2024 సంవత్సరం 286గా ఉన్నాయి. ప్రాణాంతకం కాని ప్రమాదాలు 2,772 నుండి 2,392 కు తగ్గాయి. గాయపడిన వారి సంఖ్య కూడా 3,393 నుండి 2,950కు గణనీయంగా తగ్గింది.

