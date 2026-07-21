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    Off road SUV : హ్యుందాయ్ నుంచి ఆఫ్​రోడ్​ ఎస్​యూవీ- పేటెంట్​ ఫైల్​లో వివరాలు ఇలా..

    భారత్‌లో సరికొత్త ఆఫ్‌రోడ్ ఎస్‌యూవీని లాంచ్ చేసేందుకు హ్యుందాయ్ సిద్ధమవుతోంది. ఇటీవల ప్రదర్శించిన 'బోల్డర్' కాన్సెప్ట్ ప్రొడక్షన్ వేరియంట్ డిజైన్ ప్యాటెంట్‌ను ఫైల్ చేసింది. ఆకర్షణీయమైన రగ్గడ్ లుక్, అత్యాధునిక ఫీచర్ల వివరాలు ఇవే!

    Published on: Jul 21, 2026, 06:04:11 IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
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    భారతీయ కార్ల ప్రేమికులకు, ముఖ్యంగా ఆఫ్‌రోడింగ్ ప్రియులకు ప్రసిద్ధ దక్షిణ కొరియా వాహన తయారీ సంస్థ 'హ్యుందాయ్' నుంచి క్రేజీ అప్డేట్! మనదేశంలో ఒక సరికొత్త ఆఫ్‌రోడ్ ఎస్‌యూవీని ప్రవేశపెట్టేందుకు హ్యుందాయ్ శరవేగంగా ప్రణాళికలు రచిస్తోంది. ఈ క్రమంలోనే అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకమైన ‘బోల్డర్’ ఆఫ్‌రోడ్ ఎస్‌యూవీ కాన్సెప్ట్ ప్రొడక్షన్ మోడల్ డిజైన్‌ను భారతదేశంలో అధికారికంగా పేటెంట్ చేసింది.

    హ్యుందాయ్ బోల్డర్..
    హ్యుందాయ్ బోల్డర్..

    ఈ ఏడాది జరిగిన 'న్యూయార్క్ ఇంటర్నేషనల్ ఆటో షో 2026' వేదికగా హ్యుందాయ్ ఈ 'బోల్డర్' కాన్సెప్ట్‌ను ప్రపంచానికి పరిచయం చేసింది. హ్యుందాయ్ సంస్థ రూపొందించిన మొట్టమొదటి బాడీ-ఆన్-ఫ్రేమ్ ఆర్కిటెక్చర్‌పై ఈ వాహనం రూపుదిద్దుకోవడం విశేషం. ఇదే ప్లాట్‌ఫారమ్‌ ఆధారంగా తయారుకానున్న ఒక పికప్ ట్రక్‌ను 2030 నాటికి అమెరికా మార్కెట్లో ప్రవేశపెట్టేందుకు కంపెనీ సిద్ధం చేస్తోంది.

    కస్టమర్లను ఆకట్టుకునే రగ్గడ్ డిజైన్..

    ఇప్పుడు లీకైన పేటెంట్ చిత్రాలను పరిశీలిస్తే, కాన్సెప్ట్ మోడల్ తరహాలోనే ప్రొడక్షన్ వెర్షన్ కూడా ఎంతో బలమైన, రగ్గడ్ డిజైన్‌ను కలిగి ఉందనే విషయం స్పష్టమవుతోంది. కారు బాడీ ఆకారం, బాక్సీ నిష్పత్తులు, భారీ ఆఫ్‌రోడ్ టైర్లు, స్క్వేర్డ్-ఆఫ్ ఫెండర్లు, మందపాటి ప్లాస్టిక్ క్లాడింగ్, ఎల్-షేప్ సీ-పిల్లర్స్ వంటి ఐకానిక్ ఫీచర్లు పేటెంట్ మోడల్‌లోనూ దర్శనమిస్తున్నాయి.

    అయితే, ముందు భాగంలో హ్యుందాయ్ కొన్ని కీలక మార్పులు చేసింది. కాన్సెప్ట్ మోడల్‌లో ఉన్న పెద్ద డ్యూయల్-హెడ్‌ల్యాంప్ సెటప్ స్థానంలో.. పేటెంట్ వెర్షన్‌లో రెండు చిన్న చతురస్రాకార లైట్లతో పాటు వాటి ఇరువైపులా నిటారైన వర్టికల్ ఎల్‌ఈడీ స్ట్రిప్స్‌ను అందించారు. అలాగే గ్రిల్ భాగంలో గ్యాప్‌లు లేకుండా క్లోజ్డ్-ఆఫ్ డిజైన్‌ను తీసుకొచ్చారు. కింది వైపు బంపర్‌ను పూర్తిగా రీడిజైన్ చేసి, చిన్న దీర్ఘచతురస్రాకార స్లాట్లతో కూడిన సరికొత్త స్కిడ్ ప్లేట్‌ను అమర్చారు. కాన్సెప్ట్‌లో ఉన్న రూఫ్-మౌంటెడ్ లైట్ బార్ స్థానంలో, మార్కెట్లోకి రానున్న మోడల్‌లో లింబ్ రైజర్లతో కూడిన భారీ రూఫ్ రాక్‌ను జోడించారు. కారు వెనుక భాగంలో వెనుక డోర్‌పై అమర్చిన భారీ స్పేర్ వీల్ (స్టెపినీ), డ్యూయల్ టైల్-ల్యాంప్ క్లస్టర్లు కారుకు మరింత పవర్‌ఫుల్ లుక్‌ను ఇస్తున్నాయి.

    లోపల సరికొత్త ఇంటీరియర్..

    ఈ కారు క్యాబిన్ లేఅవుట్‌పై హ్యుందాయ్ ఇంకా పూర్తి స్పష్టత ఇవ్వనప్పటికీ, కాన్సెప్ట్ ఇంటీరియర్ వివరాలను బట్టి చూస్తే లోపల రగ్గడ్ మెటీరియల్స్ వాడినట్లు తెలుస్తోంది. గుంతలు, ఎగుడుదిగుడు రోడ్లపై ప్రయాణించేటప్పుడు కూడా సులభంగా పట్టుకోవడానికి వీలుగా డోర్ హ్యాండిల్స్, గ్రాబ్ బార్స్ అందించారు. డ్రైవర్ సులభంగా ఆపరేట్ చేసేలా ఫిజికల్ బటన్లు, నాబ్‌లను చేర్చారు.

    ఈ ఎస్‌యూవీలో మరొక వినూత్నమైన అంశం ఏంటంటే.. సాధారణ కార్లలో ఉండే సాంప్రదాయ డిజిటల్ స్పీడోమీటర్ డిస్​ప్లే స్థానంలో, విండ్‌షీల్డ్ కింది భాగంలోనే వాహన రన్నింగ్ సమాచారం కనిపించేలా డిజైన్ చేశారు. సెంటర్ డాష్‌బోర్డ్ చుండ్రంగా ఉండి, భౌతిక నియంత్రణలతో కూడిన నాలుగు చిన్న చతురస్రాకార స్క్రీన్లను కలిగి ఉంది. అంతేకాకుండా, లోపలి సీటింగ్ అమరికను మనకు కావలసినట్లు మార్చుకునే వెసులుబాటు, మడతపెట్టుకునే స్పెషల్ ఫోల్డ్-అవుట్ ట్రే టేబుల్స్ దీని సొంతం.

    హ్యుందాయ్ ఈ 'బోల్డర్' ఎస్‌యూవీ ఇంజిన్ సామర్థ్యం లేదా పవర్‌ట్రెయిన్ వివరాలను ఇంకా అధికారికంగా వెల్లడించలేదు. అయితే ఈ నయా ప్లాట్‌ఫారమ్ పెట్రోల్/డీజిల్, ఎలక్ట్రిక్, హైబ్రిడ్ వంటి అన్ని రకాల పవర్‌ట్రెయిన్‌లకు అనుకూలంగా ఉండేలా డిజైన్ చేశారని నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు.

    ఈ హ్యుందాయ్ బోల్డర్ ఆఫ్​రోడ్​ ఎస్​యూవీపై రానున్న రోజుల్లో మరిన్ని వివరాలు తెలిసే అవకాశం ఉంది.

    • Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
      ABOUT THE AUTHOR
      Chitturi Eswara Karthikeya Sharath

      శరత్​ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్​ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్​పీరియెన్స్​తో ఇక్కడ బిజినెస్​, ఆటో, టెక్​, పర్సనల్​ ఫైనాన్స్​, నేషనల్​- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్​ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్​టీ ఇన్​స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్​లో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్​ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్​ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్​తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More

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    Home/News/Off Road SUV : హ్యుందాయ్ నుంచి ఆఫ్​రోడ్​ ఎస్​యూవీ- పేటెంట్​ ఫైల్​లో వివరాలు ఇలా..
    Home/News/Off Road SUV : హ్యుందాయ్ నుంచి ఆఫ్​రోడ్​ ఎస్​యూవీ- పేటెంట్​ ఫైల్​లో వివరాలు ఇలా..
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