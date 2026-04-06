hyundai car discounts : హ్యుందాయ్ మోటార్ ఇండియా ఏప్రిల్ 2026 నెలకు గాను అదిరిపోయే డిస్కౌంట్లను ప్రకటించింది. హ్యాచ్బ్యాక్, సెడాన్, ఎస్యూవీ, ఈవీ విభాగాల్లో గరిష్టంగా రూ. 1.10 లక్షల వరకు ప్రయోజనాలు కల్పిస్తోంది. నగదు తగ్గింపు, ఎక్స్ఛేంజ్ బోనస్, కార్పొరేట్ బెనిఫిట్స్ వంటి పూర్తి వివరాలు మీకోసం..
ప్రముఖ కార్ల తయారీ సంస్థ హ్యుందాయ్ మోటార్ ఇండియా.. ఈ ఏప్రిల్ నెలలో తన కస్టమర్ల కోసం బంపర్ ఆఫర్లను ప్రకటించింది. కంపెనీ పోర్ట్ఫోలియోలోని హ్యాచ్బ్యాక్ నుంచి ఎలక్ట్రిక్ కార్ల వరకు దాదాపు అన్ని మోడళ్లపై భారీ రాయితీలను అందిస్తోంది. మోడల్ సంవత్సరం, వేరియంట్, ఎక్స్ఛేంజ్ అర్హతను బట్టి ఈ నెలలో గరిష్టంగా రూ. 1.10 లక్షల వరకు ఆదా చేసుకునే వెసులుబాటు కల్పించింది.
ఈ ఆఫర్లలో క్యాష్ డిస్కౌంట్, ఎక్స్ఛేంజ్ బోనస్, పాత కార్ల స్క్రాపేజ్ సపోర్ట్, అప్గ్రేడ్ స్కీమ్స్, కార్పొరేట్, గ్రామీణ ప్రాంత వినియోగదారులకు ప్రత్యేక ప్రోత్సాహకాలు ఉన్నాయి. జూన్ నెలలో రాబోయే కొత్త అప్డేట్స్ కంటే ముందే కారు కొనాలనుకునే వారికి ఇది సరైన సమయం.
హ్యుందాయ్ వెర్నా : రూ. 1.10 లక్షల వరకు ఆదా..
ఈ నెల ఆఫర్లలో హైలైట్ ఏదైనా ఉందంటే అది వెర్నా సెడాన్ అని చెప్పాలి. పాత స్టాక్ ఉన్న 'హ్యుందాయ్ వెర్నా ఐవీటీ' ట్రిమ్స్పై ఏకంగా రూ. 1.10 లక్షల వరకు మొత్తం ప్రయోజనాలు లభిస్తున్నాయి. ఈ కారులో 1.5 లీటర్ నేచురల్లీ ఆస్పిరేటెడ్ పెట్రోల్, 160 పీఎస్ పవర్ను ఇచ్చే 1.5 లీటర్ టర్బో-పెట్రోల్ ఇంజిన్ ఆప్షన్లు ఉన్నాయి. పాత స్టాక్ తీసుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నవారికి ఇది బెస్ట్ డీల్.
క్రెటా ఎలక్ట్రిక్ : రూ. 1 లక్ష వరకు..
ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల వినియోగాన్ని పెంచే లక్ష్యంతో, హ్యుందాయ్ తన క్రెటా ఎలక్ట్రిక్పై సుమారు రూ. 1 లక్ష వరకు కాంబినేషన్ ఆఫర్లను అందిస్తోంది. ఇందులో క్యాష్, ఎక్స్ఛేంజ్, కార్పొరేట్ బెనిఫిట్స్ అన్నీ కలిపి ఉన్నాయి.
గ్రాండ్ ఐ10 నియోస్ : రూ. 68,000 వరకు రాయితీ..
హ్యుందాయ్ ఈ నెలలో అత్యంత దూకుడుగా ఆఫర్లు ఇస్తున్న కార్లలో ఐ10 నియోస్ ఒకటి. ఎంపిక చేసిన హయ్యర్ వేరియంట్స్పై రూ. 68,000 వరకు బెనిఫిట్స్ పొందవచ్చు. ఇందులో 1.2 లీటర్ కప్పా పెట్రోల్ ఇంజిన్ (83 పీఎస్/113.8 ఎన్ఎం), 69 పీఎస్ పవర్ను ఇచ్చే సీఎన్జీ ఆప్షన్ అందుబాటులో ఉన్నాయి.
హ్యుందాయ్ ఐ20 : రూ. 58,000 వరకు తగ్గింపు..
ప్రీమియం హ్యాచ్బ్యాక్ ఐ20, ఎన్-లైన్ వేరియంట్లపై రూ. 58,000 వరకు ఆఫర్లు ఉన్నాయి. సాధారణ ఐ20లో 1.2 లీటర్ పెట్రోల్ ఇంజిన్ ఉండగా, ఎన్-లైన్ మోడల్ 120 పీఎస్ పవర్ను ఇచ్చే 1.0 లీటర్ టర్బో-పెట్రోల్ ఇంజిన్తో వస్తుంది. ముఖ్యంగా స్పోర్ట్స్, అస్టా ట్రిమ్స్పై వచ్చే ఆఫర్లు బేస్ వేరియంట్కు, వీటికి మధ్య ఉన్న ధర వ్యత్యాసాన్ని బాగా తగ్గిస్తున్నాయి.
హ్యుందాయ్ క్రెటా : రూ. 55,000 వరకు బెనిఫిట్స్..
మిడ్-సైజ్ ఎస్యూవీ మార్కెట్లో బెంచ్మార్క్గా నిలిచిన క్రెటా పెట్రోల్, ఎన్-లైన్ వేరియంట్లపై రూ. 55,000 వరకు రాయితీలు ఉన్నాయి. ఇది 1.5 పెట్రోల్, 1.5 టర్బో-పెట్రోల్, 1.5 డీజిల్ ఇంజిన్ ఆప్షన్లలో లభిస్తుంది.
ఇతర మోడళ్ల ఆఫర్లు ఇలా..
అల్కజార్ : పెట్రోల్ వేరియంట్లపై రూ. 70,000 వరకు, డీజిల్ వేరియంట్లపై రూ. 30,000 వరకు తగ్గింపు ఉంది.
ఎక్స్టర్ : పాత స్టాక్పై రూ. 43,000 వరకు తగ్గింపు లభిస్తుండగా, కొత్త ట్రిమ్స్పై కేవలం రూ. 5,000 మాత్రమే ఆఫర్ ఉంది.
ఆరా : ఈ కాంపాక్ట్ సెడాన్పై రూ. 20,000 వరకు పరిమిత ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి. బూట్ స్పేస్ ఎక్కువగా కావాలనుకునే వారికి ఇది సరైన ఎంపిక.
వెన్యూ : హ్యుందాయ్ నుంచి అత్యధికంగా అమ్ముడయ్యే మోడల్ కావడంతో, దీనిపై కేవలం రూ. 5,000 మాత్రమే ఆఫర్ ఉంది.
మీరు బడ్జెట్ హ్యాచ్బ్యాక్ లేదా ప్రీమియం సెడాన్, ఏదైనా సరే.. ఈ ఏప్రిల్ ఆఫర్లు మీ కొనుగోలును మరింత లాభదాయకంగా మారుస్తాయి.
తరచూ అడిగే ప్రశ్నలు-
1. ఈ ఏప్రిల్లో అత్యధికంగా ఏ హ్యుందాయ్ కారుపై డిస్కౌంట్ లభిస్తుంది?
పాత స్టాక్ ఉన్న హ్యుందాయ్ వెర్నా ఐవీటీ మోడళ్లపై గరిష్టంగా రూ. 1.10 లక్షల వరకు అత్యధిక రాయితీ లభిస్తుంది.
2. హ్యుందాయ్ ఎలక్ట్రిక్ కార్లపై ఏవైనా ప్రత్యేక ఆఫర్లు ఉన్నాయా?
అవును, క్రెటా ఎలక్ట్రిక్ కొనుగోలుపై వివిధ ప్రయోజనాల రూపంలో మొత్తం రూ. 1 లక్ష వరకు ఆదా చేసుకోవచ్చు.
3. పాపులర్ మోడళ్లయిన క్రెటా, వెన్యూపై ఎంత తగ్గింపు ఉంది?
క్రెటాపై రూ. 55,000 వరకు డిస్కౌంట్ ఉండగా, వెన్యూపై మాత్రం కేవలం రూ. 5,000 వరకు మాత్రమే ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి.
