IBPS SO Recruitment 2026 : నిరుద్యోగులకు అలర్ట్- ఐబీపీఎస్ ఎస్ఓ రిక్రూట్మెంట్ ప్రాసెస్ షురూ..
IBPS SO Recruitment 2026 : ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ బ్యాంకింగ్ పర్సనల్ సెలక్షన్ (ఐబీపీఎస్) దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న ప్రభుత్వ రంగ బ్యాంకుల్లో 745 స్పెషలిస్ట్ ఆఫీసర్ (ఎస్ఓ) పోస్టుల భర్తీకి దరఖాస్తులు కోరుతోంది. అర్హతలు, ముఖ్యమైన తేదీలు, అప్లికేషన్ ప్రక్రియ పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ తెలుసుకోండి..
బ్యాంకింగ్ రంగంలో స్థిరపడాలనుకునే నిరుద్యోగులకు ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ బ్యాంకింగ్ పర్సనల్ సెలక్షన్ (ఐబీపీఎస్) తీపి కబురు అందించింది. వివిధ ప్రభుత్వ రంగ బ్యాంకుల్లో ఖాళీగా ఉన్న 745 స్పెషలిస్ట్ ఆఫీసర్ (ఎస్ఓ) ఉద్యోగాల భర్తీకి 'CRP SPL-XVI' కింద అధికారిక నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న అర్హులైన అభ్యర్థుల నుంచి ఆన్లైన్ దరఖాస్తులను ఆహ్వానిస్తోంది. ఈ పోస్టులకు అప్లై చేయాలనుకునే అభ్యర్థులు ఐబీపీఎస్ అధికారిక వెబ్సైట్ ibps.in ద్వారా తమ దరఖాస్తులను సమర్పించాల్సి ఉంటుంది. ఇప్పటికే ఆన్లైన్ రిజిస్ట్రేషన్ ప్రక్రియ ప్రారంభమైంది.
ఐబీపీఎస్ ఎస్ఓ రిక్రూట్మెంట్ 2026- ముఖ్యమైన తేదీలు..
బ్యాంక్ ఉద్యోగాలకు సిద్ధమవుతున్న అభ్యర్థులు గడువు ముగిసేలోపు దరఖాస్తు చేసుకోవాలని ఐబీపీఎస్ సూచించింది.
- ఆన్లైన్ దరఖాస్తుల ప్రారంభం: జులై 1, 2026
- దరఖాస్తుకు చివరి తేదీ: జులై 21, 2026
- దరఖాస్తు ఫీజు చెల్లించడానికి చివరి తేదీ: జులై 21, 2026
ఐబీపీఎస్ ఎస్ఓ రిక్రూట్మెంట్ 2026- ఖాళీల వివరాలు..
ఐబీపీఎస్ ఎస్ఓ రిక్రూట్మెంట్ 2026లో భాగంగా మొత్తం 745 పోస్టులకు గానూ వివిధ విభాగాల్లో ఉన్న ఖాళీల వివరాలు కింది విధంగా ఉన్నాయి:
ఐటీ ఆఫీసర్- 301
అగ్రికల్చరల్ ఫీల్డ్ ఆఫీసర్- 190
లా ఆఫీసర్- 105
రాజ్భాషా అధికారి- 89
హెచ్ఆర్/పర్సనల్ ఆఫీసర్- 60
ఐబీపీఎస్ ఎస్ఓ రిక్రూట్మెంట్ 2026- అర్హత ప్రమాణాలు..
వయోపరిమితి: అధికారిక నోటిఫికేషన్లో పేర్కొన్న కట్-ఆఫ్ తేదీ నాటికి అభ్యర్థుల వయస్సు 20 ఏళ్ల నుంచి 30 ఏళ్ల లోపు ఉండాలి.
సడలింపు: భారత ప్రభుత్వ నిబంధనల ప్రకారం ఎస్సీ, ఎస్టీ, ఓబీసీ, దివ్యాంగులు వంటి రిజర్వ్డ్ కేటగిరీల అభ్యర్థులకు గరిష్ట వయోపరిమితిలో సడలింపులు వర్తిస్తాయి.
ఐబీపీఎస్ ఎస్ఓ రిక్రూట్మెంట్ 2026- దరఖాస్తు రుసుము..
ఐబీపీఎస్ ఎస్ఓ రిక్రూట్మెంట్ 2026 కోసం అభ్యర్థులు తమ అప్లికేషన్ ఫీజును డెబిట్ కార్డ్, క్రెడిట్ కార్డ్, నెట్ బ్యాంకింగ్ లేదా యూపీఐ ద్వారా ఆన్లైన్లో చెల్లించవచ్చు.
ఎస్సీ / ఎస్టీ / పీడబ్ల్యూబీడీ అభ్యర్థులకు: రూ. 175
ఇతర అభ్యర్థులందరికీ : రూ. 850
ఐబీపీఎస్ ఎస్ఓ రిక్రూట్మెంట్ 2026- ఎంపిక విధానం..
ఐబీపీఎస్ స్పెషలిస్ట్ ఆఫీసర్ పోస్టుల ఎంపిక ప్రక్రియ మూడు దశల్లో కొనసాగుతుంది.
ఆన్లైన్ ప్రిలిమినరీ పరీక్ష: ప్రాథమిక వడపోత కోసం ఈ పరీక్ష నిర్వహిస్తారు.
ఆన్లైన్ మెయిన్స్ పరీక్ష: ప్రిలిమ్స్లో అర్హత సాధించిన వారికి ఈ పరీక్ష ఉంటుంది.
వ్యక్తిగత ఇంటర్వ్యూ: మెయిన్స్ పరీక్షలో ప్రతిభ కనబరిచిన అభ్యర్థులను ఇంటర్వ్యూకి పిలుస్తారు.
చివరిగా మెయిన్స్ పరీక్ష, ఇంటర్వ్యూలో సాధించిన మార్కుల ఆధారంగానే అభ్యర్థుల తుది ఎంపిక జాబితాను రూపొందిస్తారు.
ఐబీపీఎస్ ఎస్ఓ రిక్రూట్మెంట్ 2026- ఆన్లైన్లో దరఖాస్తు చేసుకోవడం ఎలా?
అర్హత గల అభ్యర్థులు కింది స్టెప్స్ ఫాలో అయి సులువుగా అప్లై చేసుకోవచ్చు:
- మొదట ఐబీపీఎస్ అధికారిక వెబ్సైట్ ibps.in ఓపెన్ చేయాలి.
- హోంపేజీలో కనిపించే "CRP SPL-XVI Recruitment 2026" అప్లికేషన్ లింక్పై క్లిక్ చేయండి.
- మీ ప్రాథమిక వివరాలను నమోదు చేసి రిజిస్ట్రేషన్ ప్రక్రియను పూర్తి చేయండి. ఆ తర్వాత రిజిస్ట్రేషన్ ఐడీ, పాస్వర్డ్ జనరేట్ అవుతాయి.
- ఆ ఐడీతో లాగిన్ అయి, ఆన్లైన్ దరఖాస్తు ఫారమ్ను జాగ్రత్తగా భర్తీ చేయండి.
- నోటిఫికేషన్లో అడిగిన సైజులో మీ పాస్పోర్ట్ సైజ్ ఫోటో, సంతకం, అవసరమైన పత్రాలను అప్లోడ్ చేయండి.
- అందుబాటులో ఉన్న ఆన్లైన్ పేమెంట్ ఆప్షన్ల ద్వారా దరఖాస్తు ఫీజు చెల్లించండి.
- ఫారమ్ సబ్మిట్ చేసే ముందు వివరాలన్నీ కరెక్ట్గా ఉన్నాయో లేదో ఒకసారి సరిచూసుకోండి.
- అంతా బాగుంది అనుకుంటే అప్లికేషన్ను సబ్మిట్ చేసి, భవిష్యత్తు అవసరాల కోసం కన్ఫర్మేషన్ పేజీని డౌన్లోడ్ చేసుకుని ప్రింట్ తీసి పెట్టుకోండి.
ఐబీపీఎస్ ఎస్ఓ రిక్రూట్మెంట్ 2026 నోటిఫికేషన్ కోసం ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి.
ఐబీపీఎస్ ఎస్ఓ రిక్రూట్మెంట్ 2026 అప్లికేషన్ డైరక్ట్ లింక్ కోసం ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి.
- ABOUT THE AUTHORChitturi Eswara Karthikeya Sharath
శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్లో కంటెంట్ రైటర్గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More