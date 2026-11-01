Bank strike : అలర్ట్.. రేపు, ఎల్లుండి ఈ బ్యాంక్ స్ట్రైక్- సేవలకు తీవ్ర అంతరాయం!
యూనియన్ల సమ్మె పిలుపు కారణంగా నవంబర్ 2, 3 తేదీల్లో ఐడీబీఐ బ్యాంక్ శాఖల సేవల్లో అంతరాయం ఏర్పడే అవకాశముంది. ఈ నేపథ్యంలో బ్యాంక్ అధికారిక హెచ్చరిక జారీ చేసింది. అయితే యూపీఐ, నెట్ బ్యాంకింగ్ వంటి డిజిటల్ సేవలు యథాతథంగా అందుబాటులో ఉంటాయని పేర్కొంది.
ఐడీబీఐ బ్యాంక్ ఖాతాదారులకు ఒక అత్యవసర సమాచారం! నవంబర్ 2, నవంబర్ 3 (2026) తేదీల్లో అంటే రేపు, ఎల్లుడి బ్యాంకింగ్ సేవలకు ఆటంకం కలిగే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. వివిధ డిమాండ్ల సాధనకై బ్యాంక్ ఉద్యోగ సంఘాలు రెండు రోజుల పాటు దేశవ్యాప్త సమ్మెకు పిలుపునిచ్చాయి.
ఈ నేపథ్యంలో బ్రాంచ్ స్థాయి సేవలకు ఇబ్బందులు ఎదురుకావచ్చని గ్రహించిన యాజమాన్యం తమ కస్టమర్లను ముందుగానే అలర్ట్ చేసింది. బ్యాంక్ శాఖలకు వెళ్లి పూర్తి చేసుకోవాల్సిన అత్యవసర లావాదేవీలు, డాక్యుమెంట్ల సమర్పణ లేదా ఇతర ఖాతా సంబంధిత సమస్యలను ఈ తేదీల తర్వాత పూర్తి చేసుకోవాలని కస్టమర్లకు సూచించింది.
ఐడీబీఐ బ్యాంక్ అధికారిక ప్రకటన..
ఉద్యోగ సంఘాల నుంచి సమ్మె నోటీసు అందిందని, అయితే సమ్మెకు గల పూర్తి కారణాలను సంస్థ వెల్లడించనప్పటికీ, కస్టమర్లు ఇబ్బంది పడకూడదనే ఉద్దేశంతో ఐడీబీఐ బ్యాంక్ అక్టోబర్ 31న తన అధికారిక ‘ఎక్స్’ ఖాతాలో ఒక కస్టమర్ అడ్వైజరీని విడుదల చేసింది.
"నవంబర్ 2-3 తేదీలలో ప్రతిపాదిత సమ్మె కారణంగా మీ ముఖ్యమైన బ్యాంక్ లావాదేవీలను ముందే పూర్తి చేసుకోండి. అయితే Go Mobile+ యాప్, నెట్ బ్యాంకింగ్, యూపీఐ వంటి డిజిటల్ సేవలు, ఏటీఎంలు, కస్టమర్ సర్వీస్ పాయింట్లు (సీఎస్పీ) పూర్తిస్థాయిలో అందుబాటులో ఉంటాయి. ఈ కాలంలో ఇతర బ్యాంక్ ఏటీఎంల్లో చేసే నగదు విత్డ్రాయల్స్పై ఎలాంటి రుసుములు ఉండవు," అని ఐడీబీఐ బ్యాంక్ తన ప్రకటనలో తెలిపింది.
ఏ ఏ సేవలు అందుబాటులో ఉంటాయి? ఏవి నిలిచిపోతాయి?
సమ్మె కారణంగా కేవలం బ్యాంక్ బ్రాంచ్ల్లో ప్రత్యక్షంగా జరిగే కార్యకలాపాలపై మాత్రమే ప్రభావం పడుతుంది. ఉద్యోగుల భాగస్వామ్యం ఆధారంగా బ్రాంచ్ల నిర్వహణ ఆధారపడి ఉంటుంది. కాబట్టి నగదు డిపాజిట్, చెక్కుల క్లియరెన్స్, కొత్త ఖాతాల తెరిచే ప్రక్రియ, లేదా లోన్ డాక్యుమెంటేషన్ వంటి పనులకు బ్రాంచ్లకు వెళ్లకూడదని బ్యాంక్ వర్గాలు స్పష్టం చేశాయి.
అయితే, నేటి డిజిటల్ యుగంలో ఎక్కువ శాతం లావాదేవీలు ఆన్లైన్లోనే జరుగుతున్నాయి. కస్టమర్లకు ఇబ్బంది కలగకుండా ఐడీబీఐ బ్యాంక్ ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలను అందుబాటులో ఉంచింది:
మొబైల్ అండ్ నెట్ బ్యాంకింగ్: 'Go Mobile+' యాప్, ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్ సేవలు నిరంతరాయంగా పనిచేస్తాయి.
యూపీఐ : ఫోన్ పే, గూగుల్ పే, పేటీఎం లేదా ఐడీబీఐ సొంత యూపీఐ యాప్ల ద్వారా డబ్బులు పంపడం లేదా స్వీకరించడం యథాతథంగా సాగుతుంది.
ఉచిత ఏటీఎం సేవల వెసులుబాటు: ఐడీబీఐ ఏటీఎంలతో పాటు, కస్టమర్లు ఇతర ఏ బ్యాంక్ ఏటీఎం నుంచైనా డబ్బులు డ్రా చేసుకుంటే పడే అదనపు చార్జీలను ఈ రెండు రోజుల పాటు రద్దు చేశారు.
తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని కస్టమర్లు ఏం చేయాలి?
తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్లోని హైదరాబాద్, విశాఖపట్నం, విజయవాడ వంటి ప్రధాన నగరాలతో పాటు జిల్లాల్లో ఉన్న ఐడీబీఐ బ్యాంక్ శాఖల ఖాతాదారులు ఈ సమ్మె కాలాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకోవాలి. ముఖ్యంగా వ్యాపారులు, స్వయం ఉపాధి పొందుతున్నవారు నవంబర్ 2 కంటే ముందే తమ బ్రాంచ్ సంబంధిత నగదు లావాదేవీలను పూర్తి చేసుకోవడం మంచిది.
లావాదేవీలు ఆగిపోకుండా ఉండటానికి ప్రతి ఒక్కరూ తమ మొబైల్ బ్యాంకింగ్ యాప్లను అప్డేట్ చేసి సిద్ధంగా ఉంచుకోవాలని, అలాగే అత్యవసర నగదు కోసం ఏటీఎంలపై ఆధారపడేవారు ముందుగానే తగినంత నగదును డ్రా చేసి ఉంచుకోవాలని ఆర్థిక నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
సమ్మె అంటే బ్యాంకింగ్ వ్యవస్థ పూర్తిగా నిలిచిపోతుందని భయపడాల్సిన అవసరం లేదని, డిజిటల్ ఛానళ్లను సద్వినియోగం చేసుకోవాలని ఐడీబీఐ బ్యాంక్ కోరింది.
ఐడీబీఐ విక్రయానికి ఫెయిర్ఫ్లాక్స్ అనే విదేశీ సంస్థతో కేంద్రం ఒప్పందం కుదుర్చున్న విషయం తెలిసిందే.
- ABOUT THE AUTHORChitturi Eswara Karthikeya Sharath
శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్లో కంటెంట్ రైటర్గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More