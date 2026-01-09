Edit Profile
    ఐఈఎక్స్ (IEX) షేర్ల ధర 7 శాతం పతనం.. ఎందుకిలా?

    ఐఈఎక్స్ (IEX) షేర్ ధర శుక్రవారం 7 శాతం కుప్పకూలింది. మార్కెట్ కప్లింగ్ కేసు విచారణ వాయిదా పడటం, గ్యాస్ ఫ్యూచర్స్‌ వార్తలపై కంపెనీ ఇచ్చిన వివరణ ఇన్వెస్టర్ల సెంటిమెంట్‌ను దెబ్బతీశాయి. పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ చదవండి.

    Published on: Jan 09, 2026 3:23 PM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    శుక్రవారం స్టాక్ మార్కెట్ ట్రేడింగ్‌లో ఇండియన్ ఎనర్జీ ఎక్స్ఛేంజ్ (IEX) ఇన్వెస్టర్లకు గట్టి షాక్ తగిలింది. ఒక్కరోజే ఈ షేర్ ధర ఏకంగా 7 శాతం పతనమై రూ. 139.80 వద్ద ముగిసింది. ఒకానొక దశలో ఇంట్రాడే గరిష్టాల నుంచి ఈ షేర్ దాదాపు 11 శాతం వరకు క్షీణించడం మార్కెట్ వర్గాలను ఆశ్చర్యానికి గురిచేసింది. ఈ భారీ పతనానికి దారితీసిన ఆ రెండు కీలక పరిణామాలు ఏంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.

    ఐఈఎక్స్ (IEX) షేర్ల ధర 7 శాతం పతనం.. ఎందుకిలా? (AI image)
    ఐఈఎక్స్ (IEX) షేర్ల ధర 7 శాతం పతనం.. ఎందుకిలా? (AI image)

    1. గ్యాస్ ఫ్యూచర్స్ వార్తలు: ఐఈఎక్స్ వివరణ ఇదీ..

    నేషనల్ స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ (NSE), ఇండియా గ్యాస్ ఎక్స్ఛేంజ్ (IGX) కలిసి దేశంలోనే తొలి గ్యాస్ ఫ్యూచర్స్ కాంట్రాక్ట్‌లను ప్రారంభించేందుకు చర్చలు జరుపుతున్నాయని వార్తలు వచ్చాయి. దీనిపై వివరణ ఇవ్వాలని బాంబే స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ (BSE) కోరగా, ఐఈఎక్స్ యాజమాన్యం స్పందించింది.

    "ఆ వార్తలకు మాకు ఎలాంటి సంబంధం లేదు. ఎన్ఎస్ఈ, ఐజీఎక్స్ మధ్య చర్చలు జరుగుతుండవచ్చు. ఐజీఎక్స్ అనేది మాకు ఒక అనుబంధ సంస్థ (Associate Company) మాత్రమే. దాని రోజువారీ కార్యకలాపాలు, మేనేజ్‌మెంట్ స్వతంత్రంగా ఉంటాయి. ఐఈఎక్స్‌కు ఈ విషయంలో ఎలాంటి ప్రమేయం లేదు" అని కంపెనీ స్పష్టం చేసింది. ఈ స్పష్టత ఇన్వెస్టర్లలో కొంత గందరగోళాన్ని కలిగించింది.

    2. మార్కెట్ కప్లింగ్ కేసు: తదుపరి విచారణ జనవరి 19న

    ఐఈఎక్స్ భవిష్యత్తును నిర్ణయించే అత్యంత కీలకమైన 'మార్కెట్ కప్లింగ్' (Market Coupling) కేసు విచారణ ఎలక్ట్రిసిటీ అప్పిలేట్ ట్రిబ్యునల్ (APTEL) వద్ద కొనసాగుతోంది.

    తాజాగా జరిగిన విచారణలో, ఈ కేసు తదుపరి విచారణను జనవరి 19కి ట్రిబ్యునల్ వాయిదా వేసింది. అంతకుముందు, సెంట్రల్ ఎలక్ట్రిసిటీ రెగ్యులేటరీ కమిషన్ (CERC) జూలై 2025లో ఇచ్చిన ఒక ఆదేశాన్ని కేవలం 'నిర్దేశం' (Direction) గా పరిగణించాలని కోరుతూ ఒక సర్క్యులర్ జారీ చేసింది.

    దీనిపై ఆప్టెల్ (APTEL) తీవ్రంగా స్పందించింది. రెగ్యులేటరీ సంస్థలు స్వతంత్రంగా వ్యవహరించాలని, అనిశ్చితికి తావుండకూడదని వ్యాఖ్యానించింది. ఏదైనా అవకతవకలు జరిగితే విచారణకు కూడా వెనకాడబోమని హెచ్చరించింది.

    ఇన్వెస్టర్లు తెలుసుకోవాల్సిన గణాంకాలు

    ఐఈఎక్స్ షేర్ గతేడాది కాలంలో ఎన్నో ఒడిదుడుకులను ఎదుర్కొంది:

    • 52 వారాల గరిష్ట ధర: రూ. 215.40 (జూన్ 9, 2025)
    • 52 వారాల కనిష్ట ధర: రూ. 130.35 (ఆగస్టు 7, 2025)

    ప్రస్తుతం ఈ షేర్ తన కనిష్ట స్థాయికి దగ్గరగా ట్రేడ్ అవుతుండటం గమనార్హం. మార్కెట్ కప్లింగ్ అమలులోకి వస్తే ఐఈఎక్స్ గుత్తాధిపత్యం దెబ్బతినే అవకాశం ఉందన్న భయమే ఈ పతనానికి ప్రధాన కారణంగా విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.

    (గమనిక: ఈ కథనం కేవలం అవగాహన కోసం మాత్రమే. స్టాక్ మార్కెట్లో పెట్టుబడులు రిస్క్ తో కూడుకున్నవి. పెట్టుబడి పెట్టే ముందు తప్పనిసరిగా మీ ఆర్థిక సలహాదారుని సంప్రదించండి.

