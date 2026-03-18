    IIFCL Recruitment 2026 : నెలకు రూ. 55వేల వరకు జీతంతో ప్రభుత్వ ఉద్యోగం- ఇలా అప్లై చేసుకోండి..

    భారత ప్రభుత్వ యాజమాన్యంలోని ఐఐఎఫ్​సీఎల్​.. గ్రేడ్ ఏ, గ్రేడ్ బీ ఆఫీసర్ పోస్టుల భర్తీకి దరఖాస్తులను ఆహ్వానిస్తోంది. మొత్తం 37 ఖాళీల కోసం ఏప్రిల్ 10 వరకు ఆన్‌లైన్‌లో దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. రాత పరీక్ష, బిహేవియరల్ టెస్ట్, ఇంటర్వ్యూ ద్వారా అభ్యర్థుల ఎంపిక ఉంటుంది.

    Published on: Mar 18, 2026 2:01 PM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    దేశంలోని మౌలిక సదుపాయాల ప్రాజెక్టులకు దీర్ఘకాలిక ఆర్థిక సహాయం అందించే ప్రభుత్వ రంగ సంస్థ ఐఐఎఫ్​సీఎల్​ (ఇండియన్​ ఇన్​ఫ్రాస్ట్రక్చర్​ ఫైనాన్స్ కంపెనీ లిమిటెడ్​.. 2026 ఏడాదికి గానూ భారీ రిక్రూట్‌మెంట్ నోటిఫికేషన్‌ను విడుదల చేసింది. రెగ్యులర్ ప్రాతిపదికన గ్రేడ్ ఏ (అసిస్టెంట్ మేనేజర్), గ్రేడ్ బీ (మేనేజర్) పోస్టులను భర్తీ చేయనున్నారు. అర్హత కలిగిన అభ్యర్థులు ఐఐఎఫ్​సీఎల అధికారిక వెబ్‌సైట్ ద్వారా తమ దరఖాస్తులను సమర్పించవచ్చు.

    ఐఐఎఫ్​సీఎల్​ రిక్రూట్​మెంట్​ అప్డేట్స్​..
    ఈ నేపథ్యంలో ఐఐఎఫ్​సీఎల్​ రిక్రూట్​మెంట్​కి సంబంధించిన వివరాలను ఇక్కడ తెలుసుకోండి..

    ఐఐఎఫ్​సీఎల్​ రిక్రూట్​మెంట్​ 2026- ఖాళీల వివరాలు..

    ఈ నోటిఫికేషన్ ద్వారా మొత్తం 37 పోస్టులను భర్తీ చేస్తున్నారు:

    అసిస్టెంట్ మేనేజర్ (గ్రేడ్ ఏ): 33 పోస్టులు

    మేనేజర్ (గ్రేడ్​ బీ): 04 పోస్టులు

    ఐఐఎఫ్​సీఎల్​ రిక్రూట్​మెంట్​ 2026- ముఖ్యమైన తేదీలు..

    దరఖాస్తుల ప్రారంభం: మార్చి 18, 2026 (నేటి నుంచే)

    దరఖాస్తుకు చివరి తేదీ: ఏప్రిల్ 10, 2026

    ఐఐఎఫ్​సీఎల్​ రిక్రూట్​మెంట్​ 2026- ఎంపిక ప్రక్రియ..

    అభ్యర్థుల ప్రతిభను వివిధ కోణాల్లో పరీక్షించడానికి ఐఐఎఫ్​సీఎల్​ ఒక మల్టిపుల్​ లెవల్​ సెలక్షన్​ ప్రాసెస్​ని రూపొందించింది. ప్రతి దశలోనూ ఉత్తీర్ణత సాధించిన వారు మాత్రమే తదుపరి దశకు అర్హత పొందుతారు.

    1. స్క్రీనింగ్:

    తొలి దశలో అభ్యర్థుల దరఖాస్తులు, విద్యార్హతలు, ఇతర వివరాల ఆధారంగా స్క్రీనింగ్​ చేస్తారు. షార్ట్‌లిస్ట్ అయిన అభ్యర్థులను మాత్రమే రాత పరీక్షకు పిలుస్తారు.

    2. రాత పరీక్ష:

    ఐఐఎఫ్​సీఎల్​ రిక్రూట్​మెంట్​ 2026కి సంబంధించిన ఈ దశలో అభ్యర్థుల విజ్ఞానాన్ని, నైపుణ్యాన్ని ఈ కింది అంశాలలో పరీక్షిస్తారు:

    క్వాంటిటేటివ్ ఆప్టిట్యూడ్

    ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్

    రీజనింగ్ ఎబిలిటీ

    కరెంట్ అఫైర్స్

    డొమైన్ నాలెడ్జ్ (ముఖ్యంగా ప్రాజెక్ట్ ఫైనాన్స్, రిస్క్ మేనేజ్మెంట్)

    3. బిహేవియరల్ టెస్ట్ :

    అభ్యర్థి వ్యక్తిత్వం, డెసిషన్​ మేకింగ్, కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్, ఆ ఉద్యోగానికి వారు ఎంతవరకు సరిపోతారో ఈ పరీక్ష ద్వారా అంచనా వేస్తారు.

    4. ఇంటర్వ్యూ :

    చివరి దశలో అభ్యర్థికి ఉన్న వృత్తిపరమైన అవగాహన, అనుభవం, మొత్తం సామర్థ్యాన్ని నిపుణుల కమిటీ ప్రత్యక్షంగా పరీక్షిస్తుంది.

    ఐఐఎఫ్​సీఎల్​ రిక్రూట్​మెంట్​ 2026- దరఖాస్తు చేయడం ఎలా?

    ఆసక్తి గల అభ్యర్థులు ఐఐఎఫ్​సీఎల్​ అధికారిక వెబ్‌సైట్‌ను సందర్శించి, కెరీర్ విభాగంలో అందుబాటులో ఉన్న లింక్ ద్వారా ఆన్‌లైన్‌లో దరఖాస్తు చేసుకోవాలి. దరఖాస్తు చేసే ముందు నోటిఫికేషన్‌లోని విద్యార్హతలు, వయస్సు పరిమితిని క్షుణ్ణంగా చదువుకోవాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.

    ఐఐఎఫ్​సీఎల్​ రిక్రూట్​మెంట్​ 2026- అర్హత..

    విద్యార్హత- పోస్ట్​గ్రాడ్యుయేషన్​ డిగ్రీ, సీఏ, సీఎస్​, సీఎంఏ, ఎల్​ఎల్​బీ, బీక్​ తత్సమానం.

    వయస్సు పరిమితి- 40 ఏళ్ల లోపు.

    మరిన్ని వివరాల కోసం అధికారిక నోటిఫికేషన్​ని చూడాల్సి ఉంటుంది.

    ఐఐఎఫ్​సీఎల్​ రిక్రూట్​మెంట్​ 2026- దరఖాస్తు చేసుకోవడం ఎలా?..

    ఐఐఎఫ్​సీఎల్​ దరఖాస్తు ప్రక్రియ పూర్తిగా ఆన్‌లైన్ విధానంలోనే జరుగుతుంది. అభ్యర్థులు ఎటువంటి తప్పులు లేకుండా దరఖాస్తు పూర్తి చేయడానికి ఈ కింది దశలను అనుసరించాలి:

    అధికారిక వెబ్‌సైట్ సందర్శన: మొదటగా ఐఐఎఫ్​సీఎల్​ అధికారిక వెబ్‌సైట్‌ను (www.iifcl.in) సందర్శించి, 'Careers' విభాగంలో రిక్రూట్‌మెంట్ లింక్‌ను క్లిక్ చేయాలి.

    ప్రాథమిక రిజిస్ట్రేషన్: మీ పేరు, ఫోన్ నంబర్, ఈమెయిల్ ఐడీ వంటి ప్రాథమిక వివరాలతో రిజిస్టర్ చేసుకోవాలి. అప్పుడు మీకు ఒక రిజిస్ట్రేషన్ నంబర్, పాస్‌వర్డ్ లభిస్తాయి.

    దరఖాస్తు ఫారమ్ పూర్తి చేయడం: మీ విద్యా అర్హతలు, వృత్తిపరమైన అనుభవం, ఇతర వ్యక్తిగత వివరాలను జాగ్రత్తగా నమోదు చేయాలి.

    పత్రాల అప్‌లోడ్: మీ ఫోటో, సంతకం, అవసరమైన విద్యార్హత ధృవీకరణ పత్రాలను నిర్ణీత ఫార్మాట్‌లో స్కాన్ చేసి అప్‌లోడ్ చేయాలి.

    ఫీజు చెల్లింపు: నిర్దేశించిన అప్లికేషన్ ఫీజును డెబిట్/క్రెడిట్ కార్డ్ లేదా నెట్ బ్యాంకింగ్ ద్వారా ఆన్‌లైన్‌లో చెల్లించాలి.

    సబ్మిషన్: అన్ని వివరాలు సరిచూసుకున్న తర్వాత అప్లికేషన్‌ను సబ్మిట్ చేసి, భవిష్యత్తు అవసరాల కోసం కన్ఫర్మేషన్ పేజీని డౌన్‌లోడ్ చేసి ప్రింట్ తీసుకోవాలి.

    ఐఐఎఫ్​సీఎల్​ రిక్రూట్​మెంట్​ 2026- జీతభత్యాలు, ఇతర ప్రయోజనాలు..

    ఐఐఎఫ్​సీఎల్​ తన ఉద్యోగులకు మార్కెట్ ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా అత్యుత్తమ వేతన ప్యాకేజీని అందిస్తుంది. బ్యాంకింగ్ రంగంలో ఉన్న ఇతర ఆఫీసర్ క్యాడర్ పోస్టులతో పోలిస్తే ఇది చాలా ఆకర్షణీయంగా ఉంటుంది.

    గ్రేడ్ ఏ (అసిస్టెంట్ మేనేజర్)- సుమారు రూ. 44,500

    గ్రేడ్ బీ (మేనేజర్)- సుమారు రూ. 55,200

    అదనపు ప్రయోజనాలు:

    కేవలం బేసిక్ పే మాత్రమే కాకుండా, ఈ కింది ప్రయోజనాలు కూడా లభిస్తాయి:

    అలవెన్సులు: ఇంటి అద్దె భత్యం, కరువు భత్యం, సిటీ కాంపెన్సేటరీ అలవెన్స్.

    వైద్య సౌకర్యాలు: ఉద్యోగికి, వారి కుటుంబ సభ్యులకు మెడికల్ ఇన్సూరెన్స్, మెడికల్ రీయింబర్స్‌మెంట్ సౌకర్యం.

    కెరీర్ వృద్ధి: ప్రతిభ ఆధారంగా ఉన్నత పదవులకు చేరుకోవడానికి క్రమం తప్పకుండా ప్రమోషన్లు, శిక్షణ కార్యక్రమాలు ఉంటాయి.

    ఇతర బెనిఫిట్స్: లీవ్ ట్రావెల్ కన్సెషన్ (ఎల్​టీసీ), గ్రాట్యుటీ, పెన్షన్ పథకాలు కూడా వర్తిస్తాయి.

