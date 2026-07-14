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    గడువు ముగిసేలోగా ఐటీఆర్ ఫైల్ చేయండి: పన్ను చెల్లింపుదారులకు నిపుణుల సూచన

    ఇప్పటికే రెండు కోట్లకు పైగా ఆదాయపు పన్ను రిటర్నులు (ITRs) దాఖలైన నేపథ్యంలో, జూలై 31 గడువు కంటే ముందే ఫైలింగ్‌ పూర్తి చేయాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. ముందస్తు ఫైలింగ్ వల్ల చివరి నిమిషంలో వచ్చే సాంకేతిక ఇబ్బందులు, తప్పులను నివారించవచ్చని స్పష్టం చేస్తున్నారు.

    Published on: Jul 14, 2026, 16:54:46 IST
    By Praveen Kumar Lenkala
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    మీరు మీ ఆదాయపు పన్ను రిటర్న్‌ను దాఖలు చేశారా? మీ పన్నులను సరిగ్గా ఫైల్ చేయడానికి అవసరమైన కీలక పత్రాల గురించి మీకు అవగాహన ఉందా? ఒకవేళ లేకపోతే, నిపుణుల సూచనల ప్రకారం.. అవసరమైన సమాచారాన్ని, పాన్ (PAN), ఆధార్, జీతం స్లిప్పులు (Salary Slips) వంటి కీలక పత్రాలను సేకరించి, ఆలస్యం చేయకుండా ఐటీఆర్ ఫైలింగ్ ప్రక్రియను ప్రారంభించడానికి ఇదే సరైన సమయం.

    గడువు ముగిసేలోగా ఐటీఆర్ ఫైల్ చేయండి: పన్ను చెల్లింపుదారులకు నిపుణుల సూచన
    గడువు ముగిసేలోగా ఐటీఆర్ ఫైల్ చేయండి: పన్ను చెల్లింపుదారులకు నిపుణుల సూచన

    ప్రస్తుత అంచనా సంవత్సరానికి (Assessment Year) సంబంధించి ఇప్పటికే దాదాపు రెండు కోట్ల ఐటీఆర్‌లు దాఖలయ్యాయి. జూలై 31 తుది గడువుకు కేవలం రెండు వారాల సమయం మాత్రమే మిగిలి ఉంది. ఈ నేపథ్యంలో, గడువు పొడిగిస్తారనే అంచనాలతో పన్ను సమర్పణలను వాయిదా వేయవద్దని పన్ను నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.

    గత ఏళ్లలో కొన్ని ప్రత్యేక పరిస్థితుల్లో మాత్రమే గడువును పొడిగించిన ఉదంతాలు ఉన్నాయి. కాబట్టి, ఈ ఏడాది పన్ను చెల్లింపుదారులు ఎలాంటి అలసత్వం వహించకుండా, చేతిలో ఉన్న ఈ 15-16 రోజుల సమయాన్ని ఉపయోగించుకుని ఖచ్చితమైన సమాచారంతో రిటర్నులను దాఖలు చేయాలని నిపుణులు గట్టిగా నమ్ముతున్నారు.

    గడువు పొడిగింపుపై ఆశలు వద్దు

    క్లియర్‌టాక్స్ (ClearTax) పన్ను నిపుణులు సిఏ చాందిని ఆనందన్ మాట్లాడుతూ, జూలై 31ని ఆఖరి తేదీగా భావించి పన్ను ప్రణాళికలు సిద్ధం చేసుకోవాలని సూచించారు. "ఇప్పటికే రెండు కోట్ల ఐటీఆర్‌లు ఫైల్ అయ్యాయి. కాబట్టి జూలై 31 గడువు పొడిగిస్తారని పన్ను చెల్లింపుదారులు భావించకూడదు. ముందే ఫైల్ చేయడం వల్ల చివరి నిమిషంలో వచ్చే సర్వర్ సమస్యలు, తప్పులను నివారించడమే కాకుండా, రీఫండ్‌లు కూడా వేగంగా ప్రాసెస్ అవుతాయి. ఏవైనా వ్యత్యాసాలు ఉంటే సరిచేసుకోవడానికి తగిన సమయం దొరుకుతుంది. ప్రభుత్వం అధికారికంగా ప్రకటించే వరకు గడువు తేదీ లోపే ఫైలింగ్ పూర్తి చేయాలి" అని ఆనందన్ పేర్కొన్నారు.

    బ్యాంక్‌బజార్ సీఈఓ అధిల్ శెట్టి కూడా ఇదే అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తం చేశారు. గడువు పొడిగింపు అనేది సాంకేతిక లేదా పరిపాలనాపరమైన అసాధారణ పరిస్థితులపైనే ఆధారపడి ఉంటుందని ఆయన స్పష్టం చేశారు.

    "చివరి నిమిషంలో ఫామ్ 26AS లేదా ఏఐఎస్ (AIS) లో ఏవైనా వ్యత్యాసాలు ఉంటే, వాటిని సరిచూసుకోవడానికి సమయం పడుతుంది. ముందే ఫైల్ చేయడం వల్ల ఇలాంటి సమస్యలను పరిష్కరించుకోవడానికి, అర్హత కలిగిన టాక్స్ క్రెడిట్‌లను కోల్పోకుండా ఉండటానికి, రీఫండ్‌లు ఆలస్యం కాకుండా చూసుకోవడానికి పన్ను చెల్లింపుదారులకు తగిన సమయం లభిస్తుంది" అని అధిల్ శెట్టి వివరించారు.

    ముందస్తు ఫైలింగ్‌తో వేగంగా రీఫండ్‌లు

    ప్రతి ఏటా గడువు పొడిగిస్తారనే అంచనాతో పన్ను రిటర్నుల దాఖలును వాయిదా వేయడం పన్ను చెల్లింపుదారులకు ఒక అలవాటుగా మారిందని సిఏ అన్షుల్ భార్గవ అభిప్రాయపడ్డారు.

    "ఐటీఆర్ ఫైలింగ్ అనేది కేవలం ఒక చట్టపరమైన ప్రక్రియ మాత్రమే కాదు. ఇది మీ ఖాతాలను సరిచూసుకోవడానికి, ఆదాయంపై సరైన పన్ను పడిందో లేదో వెరిఫై చేయడానికి, వ్యత్యాసాలను గుర్తించడానికి ఉపయోగపడుతుంది. ముందుగానే ఈ ప్రక్రియను పూర్తి చేయడం వల్ల తప్పులను సరిదిద్దుకోవడానికి, అదనపు పత్రాలను సేకరించడానికి, అవసరమైతే పన్ను నిపుణులను సంప్రదించడానికి తగిన సమయం దొరుకుతుంది" అని భార్గవ తెలిపారు.

    చివరి నిమిషం వరకు వేచి ఉండటం వల్ల అనవసరమైన ఒత్తిడి పెరిగి పొరపాట్లు జరిగే అవకాశం ఉందన్నారు. ముందస్తు ఫైలింగ్ వల్ల రీఫండ్‌లు త్వరగా రావడమే కాకుండా, ఈ ఐటీఆర్ పత్రాలు క్రెడిట్ చెక్స్, వీసా అప్లికేషన్ల వంటి ఇతర ఆర్థిక అవసరాలకు కూడా ఉపయోగపడతాయని పేర్కొన్నారు. వ్యాపార లేదా పెట్టుబడి ఆదాయం ఉన్నవారికి ముందస్తు ఫైలింగ్ వల్ల భవిష్యత్తులో చట్టపరమైన చిక్కులు రావన్నారు. "మీ పత్రాలు సిద్ధంగా ఉంటే, ఈ రోజే రిటర్న్ ఫైల్ చేయండి. ఆఖరి నిమిషం వరకు వాయిదా వేయకండి," అని ఆయన సలహా ఇచ్చారు.

    జూలై 31 కంటే ముందే ఈ ప్రక్రియను పూర్తి చేయడం వల్ల వ్యత్యాసాలను గుర్తించడం, అర్హత కలిగిన క్రెడిట్‌లను క్లెయిమ్ చేయడం, గడువు ముగిసే సమయానికి ఎటువంటి ఒత్తిడి లేకుండా ప్రశాంతంగా ఉండవచ్చని నిపుణులు స్పష్టం చేస్తున్నారు.

    • Praveen Kumar Lenkala
      ABOUT THE AUTHOR
      Praveen Kumar Lenkala

      ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్‌గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్‌లో సాక్షి టాస్క్‌ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్‌ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్‌గా, సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More

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    Home/News/గడువు ముగిసేలోగా ఐటీఆర్ ఫైల్ చేయండి: పన్ను చెల్లింపుదారులకు నిపుణుల సూచన
    Home/News/గడువు ముగిసేలోగా ఐటీఆర్ ఫైల్ చేయండి: పన్ను చెల్లింపుదారులకు నిపుణుల సూచన
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