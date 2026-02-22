Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    IND vs SA : ఇండియా​ వర్సెస్​ సౌతాఫ్రికా- ఎప్పుడు? ఎక్కడ చూడాలి? ప్లేయింగ్​ 11..

    టీ20 వరల్డ్​ కప్​ 2026లో భాగంగా మరో రసవత్తర పోరుకు రంగం సిద్ధమైంది. సూపర్​ 8 స్టేజీ గ్రూప్​ 1లో భాగంగా నేడు సౌతాఫ్రికాతో టీమిండియా తలపడనుంది. ఈ నేపథ్యంలో ఈ మ్యాచ్​ ఎక్కడ జరుగుతుంది? ఏ టైమ్​కి జరుగుతుంది? వంటి వివరాలను ఇక్కడ తెలుసుకోండి..

    Published on: Feb 22, 2026 6:47 AM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    టీ20 వరల్డ్​ కప్​ 2026లో సమవుజ్జీల మధ్య పోరుకు రంగం సిద్ధమైంది. సౌతాఫ్రికాతో ఈరోజు భారత్​ తన తొలి సూపర్​ 8 మ్యాచ్​ ఆడనుంది. 2024 టీ20 ప్రపంచ కప్​ ఫైనల్​ అనంతరం ఈ ఇరు జట్లు తలపడుతున్న తొలి ఐసీసీ (టీ20) ఈవెంట్​ ఇదే. ఈ నేపథ్యంలో ఈ మ్యాచ్​ ఎక్కడ జరుగుతోంది? ఎప్పుడు జరుగుతోంది? ఎలా చూడాలి? ప్లేయింగ్​ 11 ఏంటి? వంటి వివరాలను ఇక్కడ తెలుసుకోండి..

    టీ20 వరల్డ్​ కప్​లో టీమిండియా..
    టీ20 వరల్డ్​ కప్​లో టీమిండియా..

    ఇండియా​ వర్సెస్​ సౌతాఫ్రికా- ఎప్పుడు? ఎక్కడ?

    టీ20 వరల్డ్​ కప్​ 2026 సూపర్​ 8 గ్రూప్​ 1లో భాగంగా ఆదివారం రాత్రి 7 గంటలకు ఇండియా వర్సెస్​ సౌతాఫ్రికా మ్యాచ్​ జరగనుంది. అహ్మదాబాద్​లోని నరేంద్ర మోదీ స్టేడియంలో ఇరు జట్లు తలపడనున్నాయి.

    గ్రూప్​ గేమ్స్​లో ముగిసిన 40 మ్యాచుల్లో 26 ఇండియాలో జరిగాయి. వీటిల్లో 18 మ్యాచుల్లో రెండో ఇన్నింగ్స్​లో బ్యాటింగ్​ చేసిన కేవలం 8సార్లే గెలిచాయి. ఇదే అహ్మదాబాద్​ వేదికగా న్యూజిలాండ్​తో జరిగిన గ్రూప్​ మ్యాచ్​లో సౌతాఫ్రికా 176 రన్స్​ని ఛేజ్​ చేసేసింది. ఇదే వెన్యూలో అఫ్గానిస్థాన్​తో జరిగిన మ్యాచ్​లో సౌతాఫ్రికా థ్రిలర్​ రెండు సూపర్​ ఓవర్ల ఫైట్​లో విజయం సాధించింది.

    అయితే ఈ వెన్యూలో నెథర్లాండ్స్​తో జరిగిన పోరులో టీమిండియా ఫస్ట్​ ఇన్నింగ్స్​లో బ్యాటింగ్​ చేసి గెలిచింది.

    ఇండియా వర్సెస్​ సౌతాఫ్రికా- ఎలా చూడాలి?

    ఈ ఇండియా వర్సెస్​ సౌతాఫ్రికా టీ20 మ్యాచ్​ని జియో హాట్​స్టార్​లో లైవ్​లో చూడవచ్చు. ఒకవేళం మ్యాచ్​ చూడటం కుదరకపోతే క్రిక్​ బజ్​ సహా అనేక క్రికెట్​ యాప్స్​లో లైవ్​ స్కోర్​ని, కామెంట్రీని చదవొచ్చు.

    ఇండియా వర్సెస్​ సౌతాఫ్రికా- ప్లేయింగ్​ 11 ఇదేనా?

    ఇండియా ప్లేయింగ్​ 11 (అంచనా)- అభిషేక్​ శర్మ, ఇషాన్​ కిషన్​ (కీపర్​), తిలక్​ వర్మ, సూర్య కుమార్​ యాదవ్​, శివమ్​ దూబే, హార్దిక్​ పాండ్యా, రింకు సింగ్​, అక్సర్​ పటేల్​, వరుణ్​ చక్రవర్తి, అర్షదీప్​ సింగ్​, జస్ప్రీత్​ బుమ్రా.

    సౌతాఫ్రికా ప్లేయింగ్​ 11 (అంచనా)- ఐడెన్​ మాక్రమ్​, క్వింటన్​ డికాక్​ (కీపర్​), రైన్​ రికెల్టన్​, డెవాల్డ్​ బ్రెవిస్​, డైవిడ్​ మిల్లర్​, ట్రిస్టన్​ స్టబ్స్​, కార్బిన్​ బాష్​, మార్కో జెన్సన్​, కగిసో రబాడా, కేశవ్​ మహరాజ్​, లుంగి ఎంగిడి.

    ఇండియా వర్సెస్​ సౌతాఫ్రికా- స్టాట్స్​..

    2024 టీ20 వరల్డ్​ కప్​ నుంచి చూసుకుంటే, ఇండియా- సౌతాఫ్రికా, ది మోస్ట్​ సక్సెస్​పుల్​ టీమ్స్​గా నిలిచాయి. టీమిండియా విన్​ రేట్​ 100శాతంగా (12 మ్యాచుల్లో) ఉంది. సౌతాఫ్రికా 1 మ్యాచ్​ (13 మ్యాచుల్లో) ఓడిపోయింది. అది కూడా ఇండియాతో జరిగిన 2024 టీ20 వరల్డ్​ కప్​ ఫైనల్​లో.

    ఇరు జట్ల మధ్య జరిగిన గత రెండు ద్వైపాక్షిక టీ20 సిరీస్​లలో తిలక్​ వర్మ టాప్​ స్కోరర్​గా నిలిచాడు. 10 ఇన్నింగ్స్​ల్లో 496 పరుగులు సాధించాడు. 8 మ్యాచుల్లో 22 వికెట్లతో వరుణ్​ చక్రవర్తి లీడింగ్​ వికెట్​ టేకర్​గా ఉన్నాడు.

    పవర్​ప్లేలో సౌతాఫ్రికాకు ది బెస్ట్​ యావరేజ్​ ఉంది. నేటి మ్యాచ్​ గెలవాలంటే భారత బౌలర్లు సౌతాఫ్రికా ఓపెనర్లను కట్టడి చేయాల్సిందే.

    టీ20 వరల్డ్​ కప్​- టీమిండియా నెక్ట్స్​ మ్యాచ్​లు ఎప్పుడు?

    సౌతాఫ్రికాతో మ్యాచ్​ అనంతరం ఫిబ్రవరి 26న టీమిండియా జింబాబ్వేతో తలపడనుంది. అనంతరం, మార్చ్​ 1న వెస్టిండస్​తో మ్యాచ్​ ఉంటుంది. వీటిల్లో అత్యుత్తమ ప్రదర్శన చేస్తే సూర్యకుమార్​ యాదవ్​ జట్టు సెమీ ఫైనల్స్​కి చేరుతుంది.

    recommendedIcon
    News/News/IND Vs SA : ఇండియా​ వర్సెస్​ సౌతాఫ్రికా- ఎప్పుడు? ఎక్కడ చూడాలి? ప్లేయింగ్​ 11..
    News/News/IND Vs SA : ఇండియా​ వర్సెస్​ సౌతాఫ్రికా- ఎప్పుడు? ఎక్కడ చూడాలి? ప్లేయింగ్​ 11..
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes