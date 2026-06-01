Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    మే 2026 ఆటోమొబైల్ విక్రయాల్లో సరికొత్త రికార్డులు: మారుతి, టాటా, మహీంద్రా దూకుడు

    భారత ఆటోమొబైల్ రంగానికి 2026 మే నెల అత్యంత లాభదాయకంగా మారింది. దేశీయ మార్కెట్లోని అగ్రగామి సంస్థలైన మారుతి సుజుకి, టాటా మోటార్స్, మహీంద్రా, హ్యుందాయ్, కియా ఇండియా రికార్డు స్థాయి విక్రయాలతో అద్భుతమైన వార్షిక వృద్ధిని నమోదు చేశాయి. ముఖ్యంగా ఈవీ విభాగంలో టాటా మోటార్స్ సరికొత్త మైలురాయిని అందుకుంది.

    Published on: Jun 01, 2026 6:00 PM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    భారత ప్యాసింజర్ వాహనాల మార్కెట్ మే 2026లో మునుపెన్నడూ లేని విధంగా భారీ వృద్ధిని సాధించింది. వినియోగదారుల నుంచి వచ్చిన బలమైన డిమాండ్ కారణంగా దాదాపు అన్ని ప్రముఖ వాహన తయారీ సంస్థలు తమ అత్యుత్తమ నెలవారీ అమ్మకాలను నమోదు చేశాయి. ఎస్‌యూవీలు (SUV), కాంపాక్ట్ కార్లు మరియు ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల విభాగంలో సరికొత్త మోడళ్లకు ఆదరణ పెరగడం ఈ విజయానికి ప్రధాన కారణం.

    మే 2026 ఆటోమొబైల్ విక్రయాల్లో సరికొత్త రికార్డులు: మారుతి, టాటా, మహీంద్రా దూకుడు
    మే 2026 ఆటోమొబైల్ విక్రయాల్లో సరికొత్త రికార్డులు: మారుతి, టాటా, మహీంద్రా దూకుడు

    ప్రముఖ ఆటోమొబైల్ సంస్థల సేల్స్ రిపోర్ట్

    1. మారుతి సుజుకి: చరిత్రలోనే అత్యధిక నెలవారీ అమ్మకాలు

    దేశంలోనే అతిపెద్ద కార్ల తయారీ సంస్థ అయిన మారుతి సుజుకి ఇండియా లిమిటెడ్, మే 2026లో మొత్తం 2,42,688 యూనిట్లను విక్రయించి సరికొత్త రికార్డు సృష్టించింది. గత ఏడాది మే నెల విక్రయాలతో (1,80,077 యూనిట్లు) పోలిస్తే ఇది 34.8% వార్షిక వృద్ధిని నమోదు చేసింది.

    దేశీయ విక్రయాలు: ప్యాసింజర్, లైట్ కమర్షియల్ (LCV) వాహనాలతో కలిపి మొత్తం 1,93,535 యూనిట్లు అమ్ముడయ్యాయి.

    యుటిలిటీ వాహనాలు: బ్రెజ్జా, ఫ్రాంక్స్, గ్రాండ్ విటారా, ఎర్టిగా వంటి మోడళ్ల విక్రయాలు 44.4% పెరిగి 79,267 యూనిట్లకు చేరాయి.

    చిన్న కార్లు: ఆల్టో, ఎస్-ప్రెస్సో కార్ల అమ్మకాలు ఏకంగా 140% పెరిగి 16,275 యూనిట్లకు చేరుకోవడం విశేషం.

    ఎగుమతులు: విదేశీ మార్కెట్లకు 41,914 యూనిట్లను షిప్ చేసి 34.3% వృద్ధిని సాధించింది.

    2. టాటా మోటార్స్: ఈవీ (EV) రంగంలో సరికొత్త రికార్డు

    దేశంలోనే రెండో అతిపెద్ద ప్యాసింజర్ వాహనాల తయారీదారుగా టాటా మోటార్స్ తన స్థానాన్ని మరింత పదిలం చేసుకుంది. మే 2026లో దేశీయ, అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో కలిపి మొత్తం 59,790 యూనిట్లను విక్రయించి 42% వృద్ధిని సాధించింది.

    టాప్ మోడళ్లు: టాటా పంచ్ దాదాపు 20,000 యూనిట్లు, నెక్సాన్ 19,000 యూనిట్ల విక్రయాలతో కంపెనీ వృద్ధిని నడిపించాయి.

    ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలు (EVs): మునుపెన్నడూ లేని విధంగా రికార్డు స్థాయిలో 10,517 ఈవీ యూనిట్లను విక్రయించి 85% వార్షిక వృద్ధిని నమోదు చేసింది. పంచ్ ఈవీ, నెక్సాన్ ఈవీ మోడళ్లకు రూ.15 లక్షల లోపు విభాగంలో విపరీతమైన ఆదరణ లభించింది.

    3. మహీంద్రా & మహీంద్రా: ఎస్‌యూవీల హవా

    స్కార్పియో, థార్, బొలెరో వంటి పవర్‌ఫుల్ మోడళ్లతో మహీంద్రా మే నెలలో మొత్తం 99,636 వాహనాలను (ఎగుమతులతో కలిపి) విక్రయించి 20% వృద్ధిని సాధించింది.

    ఎస్‌యూవీ విక్రయాలు: దేశీయ మార్కెట్లోనే కేవలం ఎస్‌యూవీల అమ్మకాలు 11% పెరిగి 58,021 యూనిట్లకు చేరాయి.

    త్రీ-వీలర్ విభాగం: ఎలక్ట్రిక్ త్రీ-వీలర్లతో కలిపి ఈ విభాగంలో ఏకంగా 89% వృద్ధితో 12,536 యూనిట్లను విక్రయించింది.

    4. హ్యుందాయ్ మోటార్ ఇండియా: స్థిరమైన ప్రయాణం

    హ్యుందాయ్ ఇండియా మే 2026లో దేశీయ మార్కెట్లో 47,837 యూనిట్ల విక్రయాలతో 9.1% వృద్ధిని కనబరిచింది. ఎగుమతులతో (13,300 యూనిట్లు) కలిపి కంపెనీ మొత్తం అమ్మకాలు 61,137 యూనిట్లకు (4.1% వృద్ధి) చేరాయి. కొత్త ఆర్థిక సంవత్సరం (FY2027) మొదటి రెండు నెలల్లో దేశీయ అమ్మకాలు 13% మెరుగుపడటం విశేషం.

    5. కియా ఇండియా: చరిత్రలోనే బెస్ట్ మే సేల్స్

    భారత మార్కెట్లోకి ప్రవేశించినప్పటి నుంచి కియా ఇండియా తన అత్యుత్తమ మే నెల విక్రయాలను నమోదు చేసింది. మొత్తం 27,586 యూనిట్లను డిస్పాచ్ చేసి 23.6% వార్షిక వృద్ధిని అందుకుంది. సెల్టోస్ (నెలవారీ విక్రయాలు 10,000 దాటాయి), సోనెట్ కార్లు ఈ వృద్ధిలో కీలక పాత్ర పోషించాయి. కారెన్స్ క్లావిస్ ఈవీ, మై26 సిరోస్ (Syros) వంటి కొత్త వాహనాలు కూడా మంచి సేల్స్ సాధిస్తున్నాయి.

    మే 2026 విక్రయాల విశ్లేషణ పట్టిక

    కంపెనీ పేరుమే 2026 మొత్తం విక్రయాలు (యూనిట్లు)వార్షిక వృద్ధి (YoY %)ప్రధాన వృద్ధి చోదకాలు (Key Models)
    మారుతి సుజుకి2,42,68834.8%బ్రెజ్జా, ఫ్రాంక్స్, స్విఫ్ట్, బాలెనొ, ఆల్టో
    మహీంద్రా & మహీంద్రా99,63620.0%స్కార్పియో, థార్, బొలెరో, త్రీ-వీలర్స్
    హ్యుందాయ్ ఇండియా61,1374.1%క్రెటా, వెన్యూ, దేశీయ ఎస్‌యూవీ పోర్ట్‌ఫోలియో
    టాటా మోటార్స్59,79042.0%పంచ్, నెక్సాన్, పంచ్ EV, నెక్సాన్ EV
    కియా ఇండియా27,58623.6%సెల్టోస్, సోనెట్, కారెన్స్ క్లావిస్

    "మే నెలలో మేము 58,021 ఎస్‌యూవీల విక్రయాలతో 11 శాతం వృద్ధిని, మొత్తం వాహనాల విక్రయాల్లో 20 శాతం వార్షిక వృద్ధిని సాధించాం. ఎంపిక చేసిన సరఫరాదారుల వద్ద మానవ వనరుల కొరత కారణంగా సరఫరా గొలుసు (Supply Chain) సవాళ్లు ఎదురైనప్పటికీ, మా వాహనాలకు మార్కెట్లో డిమాండ్ స్థిరంగా కొనసాగుతోంది" అని మహీంద్రా & మహీంద్రా లిమిటెడ్ సీఈఓ (ఆటోమోటివ్ డివిజన్) నళిన కాంత్ గొల్లగుంట, తెలిపారు.

    • Praveen Kumar Lenkala
      ABOUT THE AUTHOR
      Praveen Kumar Lenkala

      ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్‌గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్‌లో సాక్షి టాస్క్‌ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్‌ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్‌గా, సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More

    recommendedIcon
    Home/News/మే 2026 ఆటోమొబైల్ విక్రయాల్లో సరికొత్త రికార్డులు: మారుతి, టాటా, మహీంద్రా దూకుడు
    Home/News/మే 2026 ఆటోమొబైల్ విక్రయాల్లో సరికొత్త రికార్డులు: మారుతి, టాటా, మహీంద్రా దూకుడు
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes