India Vs England: ఇండియా వర్సెస్ ఇంగ్లాండ్ టీ20.. టాస్ ఆలస్యం.. మ్యాచ్ కూడా లేట్.. విచిత్రమైన కారణం.. అవాక్కవాల్సిందే!
India Vs England: ఇంగ్లాండ్తో ఇండియా అయిదో టీ20 మ్యాచ్ టాస్ ఆలస్యమవుతోంది. మ్యాచ్ కూడా లేట్ గా స్టార్ట్ కానుంది. అయితే దీని వెనుకాల విచిత్ర కారణముంది. అది తెలిస్తే అవాక్కవాల్సిందే.
India Vs England: క్రికెట్ ప్రపంచంలో టీమిండియా షెడ్యూల్, క్రమశిక్షణ చాలా పక్కాగా ఉంటాయి. కానీ శనివారం ఇంగ్లాండ్తో జరగాల్సిన ఐదో టీ20 మ్యాచ్లో ఊహించని విచిత్ర పరిణామం చోటుచేసుకుంది. పర్యాటక భారత జట్టు మ్యాచ్ వేదికకు రావడంలో ఆలస్యం కావడంతో టాస్ వేయడం లేట్ అయింది.
రోడ్డుపై చిక్కుకున్న ‘వరల్డ్ ఛాంపియన్స్’
ఇంగ్లాండ్ తో ఐదో టీ20 మ్యాచ్కు వేదికైన ఏజియాస్ బౌల్ (Ageas Bowl) గ్రౌండ్ కు సకాలంలో చేరుకోవడంలో టీమిండియా విఫలమైంది. అధికారికంగా ఎలాంటి ప్రకటన రాకపోయినప్పటికీ, టీమ్ బస్ తీవ్రమైన ట్రాఫిక్ జామ్లో చిక్కుకుపోవడమే దీనికి ప్రధాన కారణమని తెలుస్తోంది.
- అసలు సమయం: భారత కాలమానం ప్రకారం సాయంత్రం 6:30 గంటలకు టాస్ పడాల్సి ఉంది.
- మారిన సమయం: టీమిండియా స్టేడియానికి ఆలస్యంగా రావడం వల్ల టాస్ను రాత్రి 7:15 గంటలకు నెట్టేశారు.
- మ్యాచ్ ప్రారంభం: దీనివల్ల మ్యాచ్ రాత్రి 7:30 గంటలకు ప్రారంభం కానుంది.
యూకే పర్యటన ఒక పీడకల!
ఈ యూకే టూర్ టీమిండియా చరిత్రలోనే అత్యంత దారుణమైన పర్యటనల్లో ఒకటిగా మిగిలిపోనుంది. ఈ మ్యాచ్కు ముందే భారత్ వరుసగా మూడు మ్యాచ్ల్లో ఓడిపోయి సిరీస్ను చేజార్చుకుంది (మొదటి మ్యాచ్ వర్షం వల్ల రద్దయింది).
అంతకుముందు నెలలో బెల్ఫాస్ట్లో కనీస అంచనాలు లేని ఐర్లాండ్ (Ireland) జట్టుతో ఆడిన రెండు టీ20 మ్యాచ్ల్లోనూ వరల్డ్ ఛాంపియన్ హోదాలో ఉన్న భారత్ షాకింగ్ ఓటములను చవిచూసింది.
భారత్ ఓటమలు ఇలా
మాంచెస్టర్ (2వ టీ20): భారత్ 190 పరుగుల భారీ స్కోరు చేసినప్పటికీ దానిని కాపాడుకోలేకపోయింది. ముఖ్యంగా ఇంగ్లాండ్ తో ఛేజింగ్లో రవి బిష్ణోయ్ వేసిన 17వ ఓవర్లో ఏకంగా 29 పరుగులు సమర్పించుకుని మ్యాచ్ను చేతులారా వదిలేసింది.
ట్రెంట్ బ్రిడ్జ్ (3వ టీ20): 202 పరుగుల భారీ లక్ష్య ఛేదనలో టీమిండియా బ్యాటింగ్ లైన్-అప్ పేకమేడలా కూలిపోయింది. కేవలం 12వ ఓవర్లోనే 76 పరుగులకే ఆలౌట్ అయి, పరుగుల పరంగా (125 రన్స్ తేడాతో) అత్యంత అవమానకరమైన ఓటమిని మూటగట్టుకుంది.
బ్రిస్టల్ (4వ టీ20): గురువారం జరిగిన మ్యాచ్లో మొదట బ్యాటింగ్ చేసిన భారత్ కేవలం 158/7 పరుగుల సాధారణ స్కోరుకే పరిమితమవగా.. ఇంగ్లాండ్ ఆ స్కోరును కేవలం 14 ఓవర్లలోనే ఊచకోత కోస్తూ ఛేజ్ చేసింది.
శ్రేయస్ అయ్యర్ టార్గెట్
ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో Shreyas Iyer flop show UK tour అంటూ కెప్టెన్ శ్రేయస్ అయ్యర్, సీనియర్ ఆటగాళ్లపై విమర్శల వర్షం కురుస్తోంది. అయితే, కేవలం ఆటగాళ్లను మాత్రమే బలిపశువులను చేయడం కరెక్ట్ కాదనే టాక్ వినిపిస్తోంది. ఈ మొత్తం దారుణమైన పరాజయాల వెనుక బీసీసీఐ సెలెక్షన్, షెడ్యూలింగ్ బ్లండర్స్ కూడా ఉన్నాయని అంటున్నారు.
నిరంతర క్రికెట్ ఆడటం వల్ల ఆటగాళ్లకు సరైన విశ్రాంతి లేకపోవడం, ఇంగ్లాండ్ వంటి కండిషన్లలో తగినంత ప్రాక్టీస్ మ్యాచ్లు లేకుండా నేరుగా సిరీస్లోకి దించడం మేనేజ్మెంట్ వైఫల్యమే. దానికి తోడు ఈ రోజు మ్యాచ్కు కూడా కనీసం ట్రాఫిక్ అంచనా వేయకుండా మేనేజ్మెంట్ ఆలస్యంగా బయలుదేరడం వారి నిర్లక్ష్యానికి పరాకాష్ట అని చెప్పొచ్చు.
- ABOUT THE AUTHORChandu Shanigarapu
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