Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    IND vs Pak : మొన్నటి వరకు బాయ్​కాట్​- ఇప్పుడు ఇది.. ఇండియా వర్సెస్​ పాక్​ మ్యాచ్​ జరగడం డౌటే!

    ఫిబ్రవరి 15న ఇండియా వర్సెస్​ పాకిస్థాన్​ టీ20 మ్యాచ్​ కోసం ఎదురుచూస్తున్న ఫ్యాన్స్​కి షాక్​ తగిలేలా కనిపిస్తోంది! కొలంబోలోని ప్రేమదాస స్టేడియంలో, మ్యాచ్​ సమయంలో వర్షం పడే అవకాశం దాదాపు 50శాతం ఉండటం ఇందుకు కారణం.

    Updated on: Feb 14, 2026 1:39 PM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    టి20 ప్రపంచ కప్ 2026లో భాగంగా ఆదివారం (ఫిబ్రవరి 15) కొలంబోలోని ఆర్ ప్రేమదాస స్టేడియంలో జరగనున్న భారత్ - పాకిస్థాన్ హై-ప్రొఫైల్ మ్యాచ్‌కు వర్షం ముప్పు పొంచి ఉంది! శ్రీలంక వాతావరణ శాఖ, వివిధ వాతావరణ నివేదికల ప్రకారం ఆదివారం అక్కడ వర్షం పడే అవకాశం ఉంది.

    టీమిండియా టీ20 జట్టు కెప్టెన్​ సూర్యకుమార్​ యాదవ్​..
    టీమిండియా టీ20 జట్టు కెప్టెన్​ సూర్యకుమార్​ యాదవ్​..

    ఇండియా వర్సెస్​ పాకిస్థాన్​- కొలంబో వాతావరణ అంచనా (ఆదివారం, ఫిబ్రవరి 15):

    శ్రీలంక వాతావరణ శాఖ, తాజా నివేదికల ప్రకారం:

    పగటి సమయం: వర్షం కురిసే అవకాశం 65% వరకు ఉంది. ఆకాశం మేఘావృతమై ఉండి, ఉరుములతో కూడిన జల్లులు పడే అవకాశం ఉంది.

    మ్యాచ్ సమయం (రాత్రి): వర్షం పడే అవకాశం 25% నుంచి 49% వరకు ఉండవచ్చని అంచనా. అయితే, రాత్రి 7 గంటల సమయంలో చినుకులు పడే అవకాశం ఎక్కువగా ఉందని కొన్ని రిపోర్టులు చెబుతున్నాయి.

    పరిస్థితులు: వాతావరణం చాలా తేమగా ఉంటుంది. ఉత్తరం నుంచి గంటకు 11 మైళ్ల వేగంతో గాలులు వీస్తాయి.

    ఇండియా వర్సెస్​ పాకిస్థాన్​- మ్యాచ్ రద్దయితే ఏమవుతుంది?

    కనీస ఓవర్లు: టీ20 మ్యాచ్ ఫలితం తేలాలంటే ఇరు జట్లు కనీసం 5 ఓవర్ల పాటు ఆడాలి.

    పాయింట్ల పంపకం: ఒకవేళ వర్షం వల్ల ఒక్క బంతి కూడా పడకుండా మ్యాచ్ రద్దయితే, గ్రూప్ స్టేజ్ మ్యాచ్ కాబట్టి దీనికి ‘రిజర్వ్ డే’ కూడా లేదు. ఫలితంగా భారత్, పాకిస్థాన్‌లకు చెరో ఒక పాయింట్ లభిస్తుంది.

    ఆర్థిక నష్టం: ఇదే అత్యంత ఆందోళనకర విషయం! టీ20 ప్రపంచకప్​ 2026లో ఈ ఇండియా వర్సెస్​ పాకిస్థాన్​ మ్యాచ్ రద్దయితే బ్రాడ్‌కాస్టర్ జియోస్టార్​ సుమారు రూ. 200 - రూ. 250 కోట్ల ప్రకటనల ఆదాయాన్ని కోల్పోయే ప్రమాదం ఉంది. 10 సెకన్ల యాడ్ స్పాట్ ధర దాదాపు రూ. 17 లక్షల నుంచి రూ. 40 లక్షల వరకు పలుకుతోంది.

    మొన్నటి వరకు 'బాయ్​కాట్​'- ఇప్పుడు వర్షం!

    భారత్​, పాకిస్థాన్​ జట్లు ద్వైపాక్షిక సిరీస్​లు ఆడటం ఎప్పుడో మానేశాయి. ఫలితంగా ఐసీసీ టోర్నమెంట్లలోనే ఫ్యాన్స్​ ఈ మ్యాచ్​లను చూడగలుగుతున్నారు. కానీ 2026 టీ20 ప్రపంచకప్​లో ఇండియాతో మ్యాచ్​ ఆడమని పాక్​ కొన్ని రోజుల క్రితం ప్రకటించి, అందరికి షాక్​ ఇచ్చింది. కానీ ఐసీసీ జోక్యం చేసుకుని, బుజ్జగించడంతో పాక్​ యూ-టర్న్​ కొట్టి, ఇండియాతో ఫిబ్రవరి 15న ఆడతామని చెప్పింది. ఇది ఫ్యాన్స్​కి మంచి జోష్​ని ఇచ్చింది.

    ఇంత జరిగిన తర్వాత ఇప్పుడు వరుణుడి వల్ల మ్యాచ్​ ఆగిపోయే ప్రమాదం ఉందని తెలిసి ఫ్యాన్స్​ ఆందోళనకు గురవుతున్నారు.

    ప్రశ్నలు- సమాధానాలు:-

    ప్రశ్న- పాకిస్థాన్ జట్టు ఈ మ్యాచ్ ఆడుతుందా?

    సమాధానం- అవును. మొదట భారత్‌తో ఆడబోమని మొండికేసినప్పటికీ, ఐసీసీ అధికారుల చర్చల తర్వాత పాక్ ప్రభుత్వం తమ జట్టును ఆడేందుకు అనుమతించింది. ప్రస్తుతం పాక్ జట్టు కొలంబోలోనే ఉంది.

    ప్రశ్న- భారత్- పాకిస్థాన్ జట్ల ప్రస్తుత పరిస్థితి ఏంటి?

    సమాధానం- భారత్ తన మొదటి రెండు మ్యాచ్‌ల్లో (అమెరికా, నమీబియాపై) గెలిచి పటిష్టంగా ఉంది. పాకిస్థాన్ కూడా నెదర్లాండ్స్, అమెరికాపై గెలిచి ఫామ్‌లో ఉంది. ఈ మ్యాచ్‌లో గెలిచిన జట్టు గ్రూప్-ఏలో అగ్రస్థానానికి చేరుకుంటుంది.

    ప్రశ్న- ఆర్ ప్రేమదాస స్టేడియం డ్రైనేజీ వ్యవస్థ ఎలా ఉంటుంది?

    సమాధానం- ప్రేమదాస స్టేడియంలో వర్షం ఆగిపోయిన 20 నిమిషాల్లోనే ఆటను పునఃప్రారంభించే అత్యాధునిక డ్రైనేజీ వ్యవస్థ ఉంది.

    recommendedIcon
    News/News/IND Vs Pak : మొన్నటి వరకు బాయ్​కాట్​- ఇప్పుడు ఇది.. ఇండియా వర్సెస్​ పాక్​ మ్యాచ్​ జరగడం డౌటే!
    News/News/IND Vs Pak : మొన్నటి వరకు బాయ్​కాట్​- ఇప్పుడు ఇది.. ఇండియా వర్సెస్​ పాక్​ మ్యాచ్​ జరగడం డౌటే!
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes