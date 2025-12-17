ఇండియన్ ఆర్మీలో ప్రతిష్టాత్మక ఇంటర్న్షిప్- రోజుకు రూ. 1000 స్టైఫండ్తో! పూర్తి వివరాలు..
ప్రతిష్టాత్మక ఇంటర్న్షిప్ ప్రోగ్రామ్ని ప్రారంభించింది భారత సైన్యం. ఇంజినీరింగ్ విద్యార్థులకు భారత సైన్యానికి చెందిన టెక్నాలజీ ప్రాజెక్టుల్లో పాలుపంచుకునే అవకాశం దక్కనుంది. పూర్తి వివరాల్లోకి వెళితే..
ప్రతిష్టాత్మక ఇండియన్ ఆర్మీ ఇంటర్న్షిప్ ప్రోగ్రామ్ (ఐఏఐపీ) 2025 కోసం అప్లికేషన్ ప్రక్రియను ప్రారంభించింది భారత సైన్యం. ఇది అత్యంత తీవ్రత, సాంకేతికతతో కూడిన ఇంటర్న్షిప్ ప్రోగ్రామ్. అత్యాధునిక డిజిటల్ డొమైన్లలో పనిచేసే ఇంజినీరింగ్, పరిశోధన విద్యార్థులను లక్ష్యంగా చేసుకుని ఈ ఇంటర్న్షిప్ని రూపొందించారు.
"బియాండ్ సిలోస్, బియాండ్ లిమిట్స్" అనే పేరుతో రూపొందించిన ఈ ప్రోగ్రామ్ కింద ఎంపికైన ఇంటర్న్లకు రోజుకు రూ. 1,000 స్టైఫండ్తో పాటు రక్షణ సాంకేతికతకు సంబంధించిన ప్రత్యక్ష ప్రాజెక్టుల్లో పనిచేసే అవకాశం లభిస్తుంది.
ఇండియన్ ఆర్మీలో ఇంటర్న్షిప్- ముఖ్యమైన తేదీలు..
దరఖాస్తుల తుది గడువు: డిసెంబర్ 21, 2025.
ఈ ఇంటర్న్షిప్ మొత్తం- 75 రోజులు ఉంటుంది.
ప్రారంభం: జనవరి 12, 2026
ముగింపు: మార్చి 27, 2026
పోస్టింగ్ స్థలాలు: దిల్లీ లేదా బెంగళూరు.
ఎంపికైన అభ్యర్థులు సెక్యూర్, మిషన్-క్రిటికల్ అప్లికేషన్లపై సైనిక బృందాలతో కలిసి పనిచేస్తారు. యువ సాంకేతిక నిపుణులను నేరుగా డిఫెన్స్ఈకో సిస్టెమ్లోకి తీసుకురావడానికి ఈ ఇంటర్న్షిప్ని రూపొందించారు.
ఇండియన్ ఆర్మీలో ఇంటర్న్షిప్- వివరాలు..
ఐఏఐపీ 2025 ప్రధానంగా రక్షణ అవసరాల కోసం అత్యాధునిక సాఫ్ట్వేర్ వ్యవస్థలు, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ సొల్యూషన్స్ను రూపొందించడంపై దృష్టి సారిస్తుంది. ఇంటర్న్లు కింది వాటిలో పాలుపంచుకుంటారు:
హై-ఎండ్ సాఫ్ట్వేర్, ఏఐ మోడల్స్ను అభివృద్ధి చేయడం.
ప్రత్యక్ష రక్షణ, సెక్యూర్డ్ మిలటరీ-గ్రేడ్ అప్లికేషన్లపై పనిచేయడం.
క్లాసిఫైడ్, సురక్షిత వాతావరణంలో హ్యాండ్స్ ఆన్ ఎక్స్పీరియెన్స్ని పొందడం.
భారత సైన్యం ఉపయోగించే నెక్ట్స్ జెన్ టెక్నాలజీస్కి దోహదపడటం.
ఇండియన్ ఆర్మీలో ఇంటర్న్షిప్- ముఖ్యమైన సాంకేతికతలు..
ఇంటర్న్లు విస్తృత శ్రేణి టెక్నాలజీ స్టాక్పై పనిచేస్తారు. వాటిలో కొన్ని:
ఫ్రంట్ఎండ్- HTML5, CSS3, JavaScript, TypeScript, Dart, Svelte, ELM
బ్యాక్ఎండ్- Python, Java, C#, Node.js, PHP, Ruby, Rust, Scala, PL/SQL
ఫ్రేమ్వర్క్స్- React, Angular, Next.js, Django, Express.js, Flutter, Laravel
ఏఐ అండ్ ఎంఎల్- Data Analytics, Autonomous Systems, LLMs, VLMs, Agentic AI, SLMs
క్లౌడ్ & నెట్వర్క్స్- Secure Cloud Computing, Edge Computing, IoT
DevSecOps- CI/CD pipelines, Docker, Kubernetes
జీఐఎస్- ArcGIS, QGIS, Spatial Analysis, Geoprocessing
ఏపీఐలు- REST APIs, HTTP methods, JSON, XML formats
ఇండియన్ ఆర్మీలో ఇంటర్న్షిప్- అర్హత ప్రమాణాలు..
BE/BTech (కంప్యూటర్ సైన్స్, ఐటీ, డేటా సైన్స్, ఈసీఈ): ఫైనల్-ఇయర్ విద్యార్థులు లేదా గ్రాడ్యుయేట్లు.
ఎంటెక్ (ఏఐ ఆండ్ ఎంఎల్, డేటా సైన్స్, సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీరింగ్): చదువుతున్న లేదా పూర్తి చేసిన అభ్యర్థులు.
పీహెచ్డీ స్కాలర్లు: ఏఐ అండ్ ఎంఎల్, DevSecOps, సాఫ్ట్వేర్ ఇంజినీరింగ్ లేదా బిగ్ డేటాలో పనిచేస్తున్నవారు.
దరఖాస్తుదారులు iaip2025.dgis@gmail.com కు ఇమెయిల్ ద్వారా ఇతర వివరాలు తెలుసుకునేందుకు సంప్రదించవచ్చు.
ముఖ్య గమనిక: ఎంపిక ప్రక్రియ అకాడమిక్ నేపథ్యం, సాంకేతిక నైపుణ్యాలు, ప్రాజెక్ట్ రెలవెన్స్ ఆధారంగా ఉంటుంది. కాబట్టి, ఆసక్తిగల అభ్యర్థులు వెంటనే దరఖాస్తు చేసుకోవడం మంచిది.