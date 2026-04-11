    Indian Bank SO Recruitment : నెలకు రూ 1.05లక్షల జీతంతో బ్యాంక్​ ఉద్యోగాలు- ఇలా అప్లై చేసుకోండి..

    Bank job alert : బ్యాంక్​ ఉద్యోగాల కోసం ప్రయత్నిస్తున్న వారికి అలర్ట్! వివిధ పోస్టుల భర్తీకి నోటిఫికేషన్​ని జారీ చేసింది ఇండియన్​ బ్యాంక్. రిజిస్ట్రేషన్​ ప్రక్రియ కూడా ఇప్పటికే మొదలైపోయింది. గరిష్ఠంగా నెలకు రూ. 1.05లక్షల వేతనం వచ్చే ఉద్యోగాలు కూడా ఇందులో ఉన్నాయి. పూర్తి వివరాలు..

    Published on: Apr 11, 2026 4:00 PM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    Indian Bank SO Recruitment : ప్రభుత్వ రంగ సంస్థ అయిన ఇండియన్ బ్యాంక్, 2026 ఏడాదికి గాను 350 స్పెషలిస్ట్ ఆఫీసర్ (ఎస్​ఓ) పోస్టుల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. ఫైనాన్స్, ఐటీ, ఇంజనీరింగ్, మేనేజ్‌మెంట్ నిపుణులకు ఇది ఒక అద్భుతమైన అవకాశం. ఈ ఉద్యోగాలకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు, అర్హతలు, దరఖాస్తు ప్రక్రియ ఇక్కడ చూడండి.

    ఇండియన్ బ్యాంక్​ రిక్రూట్​మెంట్​ వివరాలు..
    ఇండియన్ బ్యాంక్ ఎస్​ఓ రిక్రూట్‌మెంట్ 2026- ముఖ్యమైన తేదీలు..

    నోటిఫికేషన్ విడుదల: 08 ఏప్రిల్ 2026

    ఆన్‌లైన్ దరఖాస్తులు ప్రారంభం: 08 ఏప్రిల్ 2026

    దరఖాస్తుకు చివరి తేదీ: 28 ఏప్రిల్ 2026

    పరీక్ష తేదీ: త్వరలో ప్రకటిస్తారు.

    ఇండియన్ బ్యాంక్ ఎస్​ఓ రిక్రూట్‌మెంట్ 2026- ఖాళీల వివరాలు..

    మొత్తం 350 పోస్టులను వివిధ విభాగాల్లో భర్తీ చేస్తున్నారు. వీటిలో ప్రధానమైనవి:

    మేనేజర్: క్రెడిట్, ఫైనాన్స్, ఐటీ.

    సీనియర్ మేనేజర్: రిస్క్, ఫారెక్స్, ఫైనాన్స్.

    డేటా అనలిస్ట్ అండ్ ఐటీ స్పెషలిస్ట్.

    చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ (సీఏ).

    హెచ్​ఆర్, మార్కెటింగ్ మేనేజర్.

    అసిస్టెంట్ మేనేజర్: సెక్యూరిటీ, సివిల్, ఆర్కిటెక్ట్.

    ఇండియన్ బ్యాంక్ ఎస్​ఓ రిక్రూట్‌మెంట్ 2026- అర్హత ప్రమాణాలు..

    విద్యా అర్హత:

    ఇండియన్ బ్యాంక్ ఎస్​ఓ రిక్రూట్‌మెంట్ పోస్టును బట్టి అభ్యర్థులు కింది వాటిలో ఏదైనా ఒక అర్హత కలిగి ఉండాలి:

    బీఈ / బీటెక్ / ఎంసీఏ / ఎంఎస్​సీ (ఐటీ/సీఎస్).

    సీఏ / సీఎఫ్​ఏ / ఐసీడబ్ల్యూఏ.

    ఎంబీఏ / పీజీడీఎం (ఫైనాన్స్​/ మార్కెటింగ్ / హెచ్​ఆర్).

    సంబంధిత విభాగంలో అనుభవం తప్పనిసరి అని గుర్తు పెట్టుకోవాలి.

    వయోపరిమితి-

    స్కేల్ I (అసిస్టెంట్ మేనేజర్): 22 నుంచి 34 ఏళ్లు.

    స్కేల్ II (మేనేజర్): 23 నుంచి 33 ఏళ్లు.

    స్కేల్ III (సీనియర్ మేనేజర్): 25 నుంచి 37 ఏళ్లు.

    ప్రభుత్వ నిబంధనల ప్రకారం ఎస్సీ, ఎస్టీ, ఓబీసీ అభ్యర్థులకు వయోపరిమితిలో సడలింపు ఉంటుంది.

    ఇండియన్ బ్యాంక్ ఎస్​ఓ రిక్రూట్‌మెంట్ 2026- జీతం..

    ఎంపికైన అభ్యర్థులకు ఆకర్షణీయమైన జీతంతో పాటు డీఏ, హెచ్​ఆర్​ఏ, ఇతర అలవెన్సులు లభిస్తాయి.

    స్కేల్​ 1- రూ. 48,480 – రూ. 85,920

    స్కేల్​ 2- రూ. 64,820 – రూ. 93,960

    స్కేల 3- రూ. 85,920 – రూ. 1,05,280

    ఇండియన్ బ్యాంక్ ఎస్​ఓ రిక్రూట్‌మెంట్ 2026- ఎంపిక ప్రక్రియ..

    షార్ట్ లిస్టింగ్ అండ్ ఇంటర్వ్యూ: అభ్యర్థుల ప్రొఫైల్ ఆధారంగా ఎంపిక చేసి నేరుగా ఇంటర్వ్యూకి పిలుస్తారు.

    ఆన్‌లైన్ టెస్ట్ అండ్ ఇంటర్వ్యూ: దరఖాస్తులు ఎక్కువగా ఉంటే రాత పరీక్ష నిర్వహించే అవకాశం ఉంది.

    ఇండియన్ బ్యాంక్ ఎస్​ఓ రిక్రూట్‌మెంట్ 2026- దరఖాస్తు చేసుకోవడం ఎలా?

    ఇండియన్ బ్యాంక్ అధికారిక వెబ్‌సైట్ (indianbank.in) సందర్శించండి.

    'Careers' లేదా 'Recruitment' సెక్షన్‌లోకి వెళ్లండి.

    'SO Recruitment 2026' లింక్‌పై క్లిక్ చేయండి.

    మీ మొబైల్ నంబర్, ఈమెయిల్ ఐడీతో రిజిస్టర్ చేసుకోండి.

    దరఖాస్తు ఫారమ్‌లో వివరాలను నింపి, అవసరమైన పత్రాలను అప్‌లోడ్ చేయండి.

    ఫీజు చెల్లించి, ఫారమ్‌ను సబ్మిట్ చేయండి. భవిష్యత్తు అవసరాల కోసం ప్రింట్ తీసుకోండి.

    ఇండియన్ బ్యాంక్ ఎస్​ఓ రిక్రూట్‌మెంట్ 2026- దరఖాస్తు రుసుము..

    జనరల్ / ఓబీసీ / ఈడబ్ల్యూఎస్: రూ. 850

    ఎస్సీ / ఎస్టీ / పీడబ్ల్యూబీడీ: రూ. 175

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు -

    1. ఇండియన్ బ్యాంక్ ఎస్​ఓ దరఖాస్తుకు చివరి తేదీ ఎప్పుడు?

    దరఖాస్తు చేసుకోవడానికి ఏప్రిల్ 28, 2026 చివరి తేదీ.

    2. ఫ్రెషర్స్ ఈ ఉద్యోగాలకు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చా?

    చాలా వరకు స్పెషలిస్ట్ ఆఫీసర్ పోస్టులకు సంబంధిత విభాగంలో పని అనుభవం అవసరం. పూర్తి వివరాల కోసం అఫీషియల్ నోటిఫికేషన్ చూడండి.

      Chitturi Eswara Karthikeya Sharath

      శరత్​ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్​ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్​పీరియెన్స్​తో ఇక్కడ బిజినెస్​, ఆటో, టెక్​, పర్సనల్​ ఫైనాన్స్​, నేషనల్​- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్​ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్​టీ ఇన్​స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్​లో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్​ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్​ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్​తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More

