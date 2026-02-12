Edit Profile
    భారత స్టాక్ మార్కెట్: నేటి ట్రేడింగ్‌పై ప్రభావం చూపే 10 కీలక అంశాలు

    గిఫ్ట్ నిఫ్టీ సూచనల ప్రకారం నేడు దేశీయ మార్కెట్లు ఫ్లాట్‌గా ప్రారంభమయ్యే అవకాశం ఉంది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో మిశ్రమ సంకేతాల మధ్య, ఇన్వెస్టర్లు నేడు గమనించాల్సిన 10 ముఖ్యమైన గ్లోబల్ అప్‌డేట్స్ మీకోసం.

    Published on: Feb 12, 2026 7:36 AM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    భారత స్టాక్ మార్కెట్ సూచీలు సెన్సెక్స్, నిఫ్టీ 50 గురువారం నాడు ఫ్లాట్‌గా ప్రారంభమయ్యే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి. అంతర్జాతీయ మార్కెట్ల నుంచి వస్తున్న మిశ్రమ సంకేతాలే ఇందుకు ప్రధాన కారణం. గత మూడు సెషన్లలో లాభపడిన మార్కెట్లు, బుధవారం నాటి ట్రేడింగ్‌లో కాస్త ఒడిదుడుకులకు లోనయ్యాయి.

    నేటి ట్రేడింగ్‌పై ప్రభావం చూపే 10 కీలక అంశాలు (Photo: Bloomberg)
    నేటి ట్రేడింగ్‌పై ప్రభావం చూపే 10 కీలక అంశాలు (Photo: Bloomberg)

    నిన్నటి సెషన్‌లో సెన్సెక్స్ 40 పాయింట్లు నష్టపోయి 84,233 వద్ద ముగియగా, నిఫ్టీ 18 పాయింట్ల స్వల్ప లాభంతో 25,953 వద్ద స్థిరపడింది. క్యూ3 (Q3) ఫలితాల సీజన్ ముగింపు దశకు వస్తుండటంతో, ఇకపై మార్కెట్ కదలికలు స్టాక్-స్పెసిఫిక్‌గా ఉండే అవకాశం ఉందని మోతీలాల్ ఓస్వాల్ ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ నిపుణులు సిద్ధార్థ ఖేమ్కా విశ్లేషించారు.

    నేటి ట్రేడింగ్‌పై ప్రభావం చూపబోయే ఆ 10 కీలక అంశాలు ఇవే:

    1. గిఫ్ట్ నిఫ్టీ (Gift Nifty) సూచన: ప్రస్తుతం గిఫ్ట్ నిఫ్టీ 25,995 స్థాయి వద్ద ట్రేడ్ అవుతోంది. ఇది నిఫ్టీ ఫ్యూచర్స్ ముగింపు కంటే కేవలం 1 పాయింట్ ప్రీమియంతో ఉంది. దీన్ని బట్టి చూస్తే నేడు మార్కెట్లు దాదాపు స్థిరంగా (Flat) మొదలయ్యే అవకాశం ఉంది.

    2. ఆసియా మార్కెట్ల జోరు - నిక్కీ రికార్డు: ఆసియా మార్కెట్లు నేడు లాభాల్లో ఉన్నాయి. జపాన్ సూచీ 'నిక్కీ 225' చరిత్రలో తొలిసారిగా 58,000 మార్కును తాకి రికార్డు సృష్టించింది. దక్షిణ కొరియాకు చెందిన కోస్పీ (Kospi) కూడా 1.12% పెరిగింది.

    3. అమెరికా మార్కెట్ల నష్టాలు: బుధవారం అమెరికా మార్కెట్లు నష్టాలతో ముగిశాయి. డో జోన్స్ 0.13%, నాస్డాక్ 0.16% మేర పతనమయ్యాయి. అక్కడ ఉద్యోగ గణాంకాలు ఆశించిన దానికంటే మెరుగ్గా రావడంతో, వడ్డీ రేట్ల తగ్గింపు విషయంలో ఫెడ్ రిజర్వ్ ఆచితూచి వ్యవహరిస్తుందనే ఆందోళన ఇన్వెస్టర్లలో కనిపిస్తోంది.

    4. యూఎస్ ఉద్యోగ గణాంకాలు: జనవరి నెలలో అమెరికాలో కొత్తగా 1,30,000 ఉద్యోగాలు వచ్చాయి. నిరుద్యోగిత రేటు 4.3 శాతానికి తగ్గింది. ఇది అక్కడి లేబర్ మార్కెట్ బలంగా ఉందనడానికి సంకేతం.

    5. బాండ్ ఈల్డ్స్ పెరుగుదల: ఉద్యోగ గణాంకాలు బలంగా ఉండటంతో అమెరికా ట్రెజరీ ఈల్డ్స్ పెరిగాయి. 10 ఏళ్ల బాండ్ ఈల్డ్ 4.17 శాతానికి చేరగా, రెండేళ్ల బాండ్ ఈల్డ్ 3.51 శాతానికి పెరిగింది.

    6. ట్రంప్ టారిఫ్‌లకు ఎదురుదెబ్బ: కెనడా వస్తువులపై డొనాల్డ్ ట్రంప్ విధించిన టారిఫ్‌లను అమెరికా హౌస్ ప్రతినిధులు వ్యతిరేకించారు. డెమొక్రాట్లు ప్రవేశపెట్టిన ఈ తీర్మానానికి ఆరుగురు రిపబ్లికన్లు కూడా మద్దతు ఇవ్వడం విశేషం. అయితే ఇది ప్రస్తుతానికి సంకేతాత్మక నిర్ణయం మాత్రమే.

    7. దేశీయ పన్ను వసూళ్ల జోరు: భారత ప్రభుత్వం డైరెక్ట్ టాక్స్ (నేరుగా పన్ను) వసూళ్లలో 9.4% వృద్ధిని నమోదు చేసింది. ఫిబ్రవరి 10 నాటికి నికర పన్ను వసూళ్లు రూ. 19.44 లక్షల కోట్లకు చేరాయి. ఇది దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థ పటిష్టతకు అద్దం పడుతోంది.

    8. బంగారం, వెండి ధరల పతనం: అమెరికా డాలర్ బలపడటంతో అంతర్జాతీయంగా బంగారం ధరలు తగ్గాయి. స్పాట్ గోల్డ్ 0.4% తగ్గి 5,065 డాలర్ల వద్ద ఉండగా, వెండి ధర 0.8% క్షీణించి 83.60 డాలర్ల వద్ద ఉంది.

    9. బలపడిన డాలర్ ఇండెక్స్: ప్రధాన కరెన్సీలతో పోలిస్తే డాలర్ విలువ పెరిగింది. డాలర్ ఇండెక్స్ 0.11% పెరిగి 97.02 వద్దకు చేరింది. అయితే జపనీస్ యెన్‌తో పోలిస్తే డాలర్ కాస్త బలహీనపడింది.

    10. ముడి చమురు సెగ: అమెరికా-ఇరాన్ మధ్య నెలకొన్న ఉద్రిక్తతల కారణంగా వరుసగా రెండో రోజు క్రూడ్ ఆయిల్ ధరలు పెరిగాయి. బ్రెంట్ క్రూడ్ 0.29% పెరిగి 69.60 డాలర్లకు, డబ్ల్యూటీఐ (WTI) 64.86 డాలర్లకు చేరుకుంది.

