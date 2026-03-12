Edit Profile
    స్టాక్ మార్కెట్ అలెర్ట్: నేడు భారీ నష్టాల్లో మార్కెట్లు? ఇన్వెస్టర్లు తెలుసుకోవాల్సిన 10 కీలక అంశాలు

    అమెరికా-ఇరాన్ యుద్ధం ముదురుతుండటంతో భారత స్టాక్ మార్కెట్లు నేడు భారీ నష్టాల్లో ప్రారంభమయ్యే అవకాశం ఉంది. గిఫ్ట్ నిఫ్టీ దాదాపు 125 పాయింట్ల పతనాన్ని సూచిస్తుండగా, అంతర్జాతీయంగా పెరుగుతున్న ముడిచమురు ధరలు ఇన్వెస్టర్లలో వణుకు పుట్టిస్తున్నాయి.

    Published on: Mar 12, 2026 7:55 AM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    పశ్చిమాసియాలో ముదురుతున్న యుద్ధ జ్వాలలు భారత స్టాక్ మార్కెట్లపై పెను ప్రభావం చూపుతున్నాయి. నేడు (మార్చి 12, గురువారం) మార్కెట్లు నష్టాలతోనే ప్రారంభం కానున్నాయని గ్లోబల్ సంకేతాలు స్పష్టం చేస్తున్నాయి. నిన్న సెన్సెక్స్ 1,342 పాయింట్లు, నిఫ్టీ 394 పాయింట్లు పతనమవ్వగా.. నేడు ఆ నష్టాలు మరింత కొనసాగేలా కనిపిస్తున్నాయి.

    నిన్న స్టాక్ మార్కెట్ లో నష్టపోయిన స్టాక్స్ ఛార్ట్ (PTI)
    నేడు మార్కెట్ దిశను మార్చబోయే ఆ 10 కీలక అంశాలు ఇవే:

    1. గిఫ్ట్ నిఫ్టీ (Gift Nifty) సంకేతాలు

    సింగపూర్ మార్కెట్‌లో గిఫ్ట్ నిఫ్టీ ప్రస్తుతం 23,813 స్థాయి వద్ద ట్రేడవుతోంది. ఇది నిన్నటి నిఫ్టీ ఫ్యూచర్స్ ముగింపు కంటే సుమారు 125 పాయింట్ల తక్కువ. దీన్ని బట్టి చూస్తే మన మార్కెట్లు 'గ్యాప్ డౌన్' (భారీ నష్టంతో) ప్రారంభం కావడం ఖాయంగా కనిపిస్తోంది.

    2. ముడిచమురు ధరల మంట

    ఇరాక్ తన చమురు పోర్టుల నుంచి రవాణాను నిలిపివేయడంతో అంతర్జాతీయ మార్కెట్‌లో క్రూడ్ ఆయిల్ ధరలు ఒక్కసారిగా ఎగబాకాయి. బ్రెంట్ క్రూడ్ 7.4% పెరిగి బారెల్‌కు $98.79 వద్ద ఉండగా, డబ్ల్యూటీఐ (WTI) క్రూడ్ $93.34 వద్ద ఉంది. ఇది భారత్ వంటి దిగుమతులపై ఆధారపడే దేశాలకు పెద్ద దెబ్బ.

    3. అమెరికా-ఇరాన్ యుద్ధం

    "ఈ పనిని పూర్తి చేసే వరకు వదిలేది లేదు" అంటూ అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ చేసిన వ్యాఖ్యలు యుద్ధం సుదీర్ఘంగా సాగుతుందనే సంకేతాలిచ్చాయి. మరోవైపు, తమ నౌకలపై దాడులు జరిగితే చమురు ధరలు బారెల్‌కు $200 చేరుకుంటాయని ఇరాన్ హెచ్చరించడం మార్కెట్లను కలవరపెడుతోంది.

    4. ఆసియా మార్కెట్ల పతనం

    గ్లోబల్ మార్కెట్లలోని ఒత్తిడి ఆసియాపై స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. జపాన్ నిక్కీ (Nikkei) 1.6%, టాపిక్స్ 1.34% నష్టపోయాయి. సౌత్ కొరియా కోస్పి (Kospi) కూడా పతనమైంది. హాంకాంగ్ మార్కెట్లు సైతం నష్టాల్లోనే ట్రేడవుతున్నాయి.

    5. వాల్ స్ట్రీట్ (అమెరికా మార్కెట్లు)

    నిన్న రాత్రి అమెరికా మార్కెట్లు మిశ్రమంగా ముగిశాయి. డో జోన్స్ 289 పాయింట్లు (0.61%) పడిపోగా, ఎస్ అండ్ పీ 500 స్వల్పంగా నష్టపోయింది. కేవలం నాస్డాక్ (Nasdaq) మాత్రమే 0.08% స్వల్ప లాభంతో ముగిసింది. ఎన్విడియా, టెస్లా షేర్లు లాభపడగా.. మైక్రోసాఫ్ట్ షేర్లు నష్టపోయాయి.

    6. అమెరికా ద్రవ్యోల్బణ గణాంకాలు

    ఫిబ్రవరి నెలలో అమెరికా వినియోగదారుల ధరల సూచీ (CPI) 0.3% పెరిగింది. వార్షిక ప్రాతిపదికన ఇది 2.4% గా నమోదైంది. ఇవి నిపుణుల అంచనాలకు తగినట్టే ఉన్నప్పటికీ, యుద్ధం వల్ల పెరుగుతున్న చమురు ధరలు మళ్లీ ద్రవ్యోల్బణాన్ని పెంచుతాయనే భయం ఇన్వెస్టర్లలో నెలకొంది.

    7. అత్యవసర చమురు విడుదల (IEA)

    చమురు సరఫరాలో ఆటంకాలు కలగకుండా ఉండేందుకు ఇంటర్నేషనల్ ఎనర్జీ ఏజెన్సీ (IEA) కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. తన అత్యవసర నిల్వల నుంచి 40 కోట్ల బారెళ్ల చమురును మార్కెట్లోకి విడుదల చేయనున్నట్లు ప్రకటించింది. ఇది ధరలను నియంత్రించేందుకు చేస్తున్న ప్రయత్నం.

    8. బాండ్ ఈల్డ్స్, డాలర్

    అమెరికా 10 ఏళ్ల ట్రెజరీ ఈల్డ్స్ 4.20% కి చేరాయి. డాలర్ ఇండెక్స్ కూడా 99.36 కు పెరిగింది. డాలర్ బలపడటం వల్ల భారత మార్కెట్ల నుంచి విదేశీ పెట్టుబడులు (FIIs) తరలిపోయే అవకాశం ఉంది.

    9. బంగారం ధరల తీరు

    డాలర్ బలపడటంతో బంగారం ధరలు స్వల్పంగా తగ్గాయి. ప్రస్తుతం స్పాట్ గోల్డ్ ఔన్సు ధర $5,165 వద్ద ట్రేడవుతోంది. వెండి ధర ఔన్సు వద్ద $85.82 వద్ద స్థిరంగా ఉంది.

    10. నిపుణుల విశ్లేషణ

    పశ్చిమాసియా పరిణామాలు, ముడిచమురు ధరల ఒడిదుడుకులు మార్కెట్లను వేధిస్తాయని మోతీలాల్ ఓస్వాల్ నిపుణులు చెబుతున్నారు. విదేశీ నిధుల తరలింపు (Outflows) కొనసాగితే మార్కెట్ మరింత కిందకు పడిపోయే ప్రమాదం ఉంది.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)

    1. గిఫ్ట్ నిఫ్టీ పతనం వల్ల మన మార్కెట్లకు ఏమవుతుంది?

    సాధారణంగా గిఫ్ట్ నిఫ్టీ నష్టాల్లో ఉంటే, భారత మార్కెట్లు కూడా నష్టాలతోనే (Gap down) ప్రారంభమవుతాయి. నేడు సుమారు 100 నుంచి 150 పాయింట్ల నష్టంతో నిఫ్టీ ప్రారంభమయ్యే అవకాశం ఉంది.

    2. చమురు ధరలు పెరిగితే షేర్ మార్కెట్లు ఎందుకు పడిపోతాయి?

    భారత్ తన చమురు అవసరాల కోసం దిగుమతులపై ఆధారపడుతుంది. చమురు ధరలు పెరిగితే రవాణా ఖర్చులు పెరిగి ద్రవ్యోల్బణం వస్తుంది. దీనివల్ల కంపెనీల లాభాలు తగ్గి, షేర్ల ధరలు పడిపోతాయి.

    3. ఇన్వెస్టర్లు ఇప్పుడు ఏం చేయాలి?

    మార్కెట్ తీవ్రమైన ఒడిదుడుకుల్లో ఉంది. కాబట్టి ఇలాంటి సమయంలో గంపగుత్తగా పెట్టుబడులు పెట్టడం కంటే, పరిస్థితి సద్దుమణిగే వరకు వేచి చూడటం లేదా నాణ్యమైన షేర్లలో తక్కువ మొత్తంలో పెట్టుబడి పెట్టడం మంచిది.

