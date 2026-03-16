    పశ్చిమాసియాలో యుద్ధం సెగ: ఇరాన్ వదిలి వెళ్తున్న భారతీయులు.. రక్షణ చర్యలు చేపట్టిన కేంద్రం

    పశ్చిమాసియాలో ఉద్రిక్తతలు పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో ఇరాన్‌లోని భారతీయులను సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలిస్తున్నారు. ఇప్పటికే వందలాది మంది సరిహద్దులు దాటి అర్మేనియా, అజర్‌బైజాన్ దేశాలకు చేరుకున్నట్లు విదేశీ వ్యవహారాల శాఖ తెలిపింది.

    Published on: Mar 16, 2026 3:47 PM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    అమెరికా-ఇజ్రాయెల్, ఇరాన్ మధ్య ముదురుతున్న యుద్ధ మేఘాలు అక్కడి భారతీయ పౌరులను ఆందోళనకు గురిచేస్తున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో ఇరాన్‌లో ఉన్న వందలాది మంది భారతీయులు పొరుగు దేశాలకు తరలి వెళ్తున్నారు. పశ్చిమాసియాలో నెలకొన్న ప్రస్తుత పరిస్థితుల దృష్ట్యా భారతీయులను సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం యుద్ధ ప్రాతిపదికన చర్యలు చేపట్టింది.

    రణదీర్ జైస్వాల్ (ANI)

    సరిహద్దులు దాటుతున్న భారతీయులు

    సోమవారం జరిగిన అంతర్-మంత్రిత్వ శాఖల సమావేశంలో విదేశీ వ్యవహారాల శాఖ (MEA) ప్రతినిధి రణధీర్ జైస్వాల్ తాజా వివరాలను వెల్లడించారు. "ఇప్పటివరకు సుమారు 550 మంది భారతీయ పౌరులు భూభాగ సరిహద్దుల ద్వారా ఇరాన్ నుండి అర్మేనియాకు చేరుకున్నారు. అలాగే మరో 90 మంది భారతీయులు అజర్‌బైజాన్‌కు వెళ్లారు" అని ఆయన పేర్కొన్నారు. తమ పౌరులను సురక్షిత ప్రాంతాలకు చేర్చడంలో భారత మిషన్లు నిరంతరం కృషి చేస్తున్నాయని ఆయన వివరించారు.

    యాత్రికులు, విద్యార్థుల పరిస్థితి

    పుణ్యక్షేత్రాల సందర్శన కోసం సుమారు 284 మంది భారతీయులు ఇరాన్‌కు వెళ్లారు. వీరిలో కొందరు ఇప్పటికే స్వదేశానికి చేరుకోగా, మిగిలిన వారు రాబోయే కొద్ది రోజుల్లో భారత్‌కు తిరిగి రానున్నారని ప్రభుత్వం తెలిపింది.

    మరోవైపు, ఇరాన్ రాజధాని టెహ్రాన్‌లో ఉంటున్న భారతీయ విద్యార్థుల విషయంలోనూ కేంద్రం అప్రమత్తమైంది. ముందు జాగ్రత్త చర్యగా విద్యార్థులందరినీ టెహ్రాన్ నుండి బయటకు తీసుకువచ్చి, ఇతర సురక్షిత నగరాలకు తరలించినట్లు అధికారులు వెల్లడించారు.

    అందుబాటులో ఎంబసీ.. హెల్ప్‌లైన్ నంబర్లు

    టెహ్రాన్‌లోని భారత రాయబార కార్యాలయం పూర్తిస్థాయిలో పనిచేస్తోందని, క్షేత్రస్థాయిలో భారతీయులకు అవసరమైన సాయాన్ని అందిస్తోందని రణధీర్ జైస్వాల్ తెలిపారు. ఆయా రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు, కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలతో విదేశీ వ్యవహారాల శాఖ నిరంతరం సంప్రదింపులు జరుపుతోంది. చిక్కుకుపోయిన పౌరుల కోసం హెల్ప్‌లైన్ నంబర్లు నిరంతరం అందుబాటులో ఉన్నాయని, ఎవరూ ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదని ప్రభుత్వం భరోసా ఇచ్చింది.

    పశ్చిమాసియాలో మారుతున్న పరిణామాలను ఎప్పటికప్పుడు గమనిస్తూ, స్థానిక అధికారుల సహకారంతో భారతీయులను రక్షించేందుకు ప్రభుత్వం అన్ని ప్రయత్నాలు చేస్తోంది.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQ):

    ఇరాన్ నుండి భారతీయులు ఎక్కడికి వెళ్తున్నారు?

    ప్రస్తుత పరిస్థితుల దృష్ట్యా భారతీయులు ఎక్కువగా అర్మేనియా, అజర్‌బైజాన్ దేశాలకు తరలి వెళ్తున్నారు.

    విద్యార్థులు సురక్షితంగా ఉన్నారా?

    అవును, టెహ్రాన్‌లో ఉన్న విద్యార్థులను సురక్షితమైన ఇతర నగరాలకు తరలించారు.

    సహాయం కోసం ఎవరిని సంప్రదించాలి?

    టెహ్రాన్‌లోని భారత రాయబార కార్యాలయం ఏర్పాటు చేసిన హెల్ప్‌లైన్ నంబర్లను లేదా విదేశీ వ్యవహారాల శాఖను సంప్రదించవచ్చు.

    News/News/పశ్చిమాసియాలో యుద్ధం సెగ: ఇరాన్ వదిలి వెళ్తున్న భారతీయులు.. రక్షణ చర్యలు చేపట్టిన కేంద్రం
