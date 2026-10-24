Infosys shares : నిరాశపరిచిన ఇన్ఫోసిస్ గైడెన్స్.. మరి స్టాక్ని ఇప్పుడు కొనొచ్చా?
దేశీయ ఐటీ దిగ్గజం ఇన్ఫోసిస్ సెప్టెంబర్ త్రైమాసికంలో రూ.7,823 కోట్ల నికర లాభాన్ని సాధించింది. ఆదాయం, లాభాలు పెరిగినప్పటికీ, వార్షిక రాబడి అంచనాలను (గైడెన్స్) 1%-2%కి తగ్గించడంతో ఇన్వెస్టర్లకు నిరాశ ఎదురైంది. మరి ఇప్పుడు ఈ ఇన్పోసిస్ షేర్లను కొనొచ్చా?
భారత ఐటీ రంగానికి ప్రాతినిధ్యం వహించే బెంగళూరు దిగ్గజం 'ఇన్ఫోసిస్' సెప్టెంబర్ 2026తో ముగిసిన రెండో త్రైమాసిక (క్యూ2 ఎఫ్వై27) ఆర్థిక ఫలితాలను వెల్లడించింది. కంపెనీ నికర లాభం, ఆదాయం ఆశాజనకంగా పెరిగినప్పటికీ, ప్రస్తుత ఆర్థిక సంవత్సరానికి (ఎఫ్వై27) సంబంధించి ఆదాయ వృద్ధి అంచనాలను అనూహ్యంగా తగ్గించడం మార్కెట్ వర్గాలను కలవరానికి గురిచేసింది.
హైదరాబాద్లోని సైబరాబాద్తో పాటు బెంగళూరు ఐటీ కారిడార్లో పనిచేస్తున్న లక్షలాది మంది ఐటీ ఉద్యోగులకు, ఐటీ షేర్లలో పెట్టుబడులు పెట్టిన చిన్న ఇన్వెస్టర్లకు ఈ ఫలితాలు అత్యంత కీలకంగా మారాయి. అమెరికా, ఐరోపా మార్కెట్లలో క్లయింట్లు ఐటీ వ్యయాలను నియంత్రిస్తుండటం, క్లౌడ్, సాంప్రదాయ సేవల్లో మార్పులు రావడం ఐటీ పరిశ్రమపై ఇంకా ఒత్తిడిని కొనసాగిస్తున్నాయని ఈ గణాంకాలు స్పష్టం చేస్తున్నాయి.
క్యూ2 ఆర్థిక ముఖచిత్రం: లాభాల్లో 6.2 శాతం వృద్ధి
సెప్టెంబర్ త్రైమాసికంలో ఇన్ఫోసిస్ రూ.7,823 కోట్ల ఏకీకృత నికర లాభాన్ని నమోదు చేసింది. గత ఏడాది ఇదే కాలంలో నమోదైన రూ.7,364 కోట్లతో పోలిస్తే ఇది 6.2 శాతం వృద్ధిని సూచిస్తోంది. కంపెనీ కార్యకలాపాల ద్వారా వచ్చిన మొత్తం ఆదాయం 10.2 శాతం పెరిగి రూ.49,244 కోట్లకు చేరింది. గత ఏడాది ఇదే త్రైమాసికంలో ఆదాయం రూ.44,490 కోట్లుగా ఉంది.
ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఆర్టిఫీషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (ఏఐ) వాడకం వేగవంతమవ్వడంతో ఇన్ఫోసిస్ సేవల్లో ఏఐ సేవలు కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నాయి. మొత్తం ఆదాయంలో ఏఐ సంబంధిత వ్యాపార వాటా 10.5 శాతానికి చేరగా, త్రైమాసిక ప్రాతిపదికన ఇది 29 శాతం వృద్ధి సాధించడం గమనార్హం.
"ఈ త్రైమాసికంలో మేము డాలర్లలో 5.2 బిలియన్ డాలర్లు (దాదాపు రూ.43,600 కోట్లు) విలువైన భారీ డీళ్లను దక్కించుకున్నాం. ఇందులో ఒకే ఒక మెగా డీల్ విలువే 2 బిలియన్ డాలర్ల కంటే ఎక్కువ," అని ఇన్ఫోసిస్ సీఈఓ మరియు మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ సలీల్ పరేఖ్ వెల్లడించారు.
గైడెన్స్ కోత.. దలాల్ స్ట్రీట్కు నిరాశ!
ఫలితాలు బాగున్నప్పటికీ, 2026-27 ఆర్థిక సంవత్సరానికి గాను రాబడి వృద్ధి అంచనాను కంపెనీ 1%-2%కి సవరించడం దలాల్ స్ట్రీట్ను నిరాశపరిచింది. అంతకుముందు ప్రథమ త్రైమాసికంలో ఈ గైడెన్స్ను 1.5%-3%గా అంచనా వేయగా, ఇప్పుడు దానిని మరింత తగ్గించారు. మొదట్లో ఇది 1.5%-3.5%గా ఉండటం గమనార్హం.
"ప్రపంచ మార్కెట్లలో తీవ్రమైన పోటీతో పాటు కస్టమర్లు ఎక్కువ ఉత్పాదకతను కోరుతున్నారు. దీనివల్ల సేవల ధరలపై ఒత్తిడి పెరుగుతోంది. ఈ పరిణామాల వల్లే గైడెన్స్ను తగ్గించాల్సి వచ్చింది," అని ఇన్ఫోసిస్ చీఫ్ ఫైనాన్షియల్ ఆఫీసర్ (సీఎఫ్ఓ) జయేష్ సంఘరాజ్కా వివరించారు. అంతర్జాతీయంగా తీవ్రమైన అస్థిరతలు ఉన్నప్పటికీ కంపెనీ ఆపరేటింగ్ మార్జిన్లను 21.0 శాతంగా స్థిరంగా నిలుపుకోగలిగామని ఆయన పేర్కొన్నారు.
షేర్హోల్డర్లకు రూ.26 ఇంటెరిమ్ డివిడెండ్..
మదుపరులకు ఊరటనిస్తూ ఇన్ఫోసిస్ యాజమాన్యం రూ.5 ముఖ విలువ కలిగిన ప్రతి ఈక్విటీ షేరుపై రూ.26 ఇంటెరిమ్ డివిడెండ్ (500%) ప్రకటించింది.
డివిడెండ్ పొందేందుకు అర్హులైన వాటాదారులను నిర్ణయించడానికి నవంబర్ 3, 2026ను రికార్డు తేదీగా నిర్ణయించారు. అర్హత ఉన్న ఇన్వెస్టర్ల బ్యాంకు ఖాతాల్లో నవంబర్ 11 నాటికి ఈ డివిడెండ్ సొమ్ము నేరుగా జమ అవుతుంది.
అమెరికా మార్కెట్లో కుప్పకూలిన ఏడీఆర్.. స్టాక్ విశ్లేషణ!
శుక్రవారం దేశీయ మార్కెట్ ముగిసే సమయానికి బీఎస్ఈలో ఇన్ఫోసిస్ షేరు 0.3 శాతం లాభంతో రూ.1,154.50 వద్ద స్థిరపడింది. అయితే, మార్కెట్ సమయం ముగిసిన తర్వాత ఫలితాలు రావడం, గైడెన్స్ తగ్గించడంతో అమెరికా స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజీలో ఇన్ఫోసిస్ అమెరికన్ డిపాజిటరీ రిసిప్ట్స్ (ఏడీఆర్) ఏకంగా 6.5 శాతం క్షీణించి 12.35 డాలర్ల వద్దకు పడిపోయాయి.
ఇక ఫిబ్రవరి 2026లో నమోదైన 52 వారాల గరిష్ఠ ధర రూ.1,727.85తో పోలిస్తే ఈ షేరు ప్రస్తుతం 33 శాతం దిగువన ట్రేడ్ అవుతోంది.
"ఇన్ఫోసిస్ షేరు రూ.1,193.50 వద్ద తీవ్ర ప్రతిఘటనను ఎదుర్కొంటోంది. స్వల్పకాలికంగా రూ.1,195 స్థాయి అత్యంత కీలకం. రోజువారీ ట్రేడింగ్లో ఈ స్థాయి కంటే పైన క్లోజ్ అయితేనే కోలుకునే అవకాశం ఉంటుంది. కింది స్థాయిలో రూ.1,050 వద్ద బలమైన సపోర్ట్ లభిస్తోంది," అని ఆనంద్ రాఠీ షేర్ అండ్ స్టాక్ బ్రోకర్స్ సీనియర్ మేనేజర్ జిగార్ ఎస్ పటేల్ విశ్లేషించారు.
దీర్ఘకాలిక ఇన్వెస్టర్లు షేరు ధర పడిపోయినప్పుడల్లా కొద్దికొద్దిగా కొనుగోలు చేయవచ్చని, అయితే రూ.1,195 స్థాయిని దాటే వరకు స్వల్పకాలిక ట్రేడర్లు క్రొత్త పొజిషన్లు తీసుకోకపోవడమే శ్రేయస్కరమని నిపుణులు స్పష్టం చేస్తున్నారు.
(గమనిక- ఇది సమాచారం కోసం రూపొందించిన కథనం మాత్రమే. ఏదైనా స్టాక్లో ఇన్వెస్ట్ చేసే ముందు సెబీ రిజిస్టర్డ్ ఫైనాన్షియల్ అడ్వైజర్ని సంప్రదించడం శ్రేయస్కరం.)
- ABOUT THE AUTHORChitturi Eswara Karthikeya Sharath
శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్లో కంటెంట్ రైటర్గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More