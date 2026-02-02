iQOO 15R : 7600 ఎంఏహెచ్ బ్యాటరీతో ఐక్యూ 15ఆర్- ధర ఎంతంటే..
భారీ బ్యాటరీ, అల్ట్రా స్లిమ్ డిజైన్, పవర్ఫుల్ స్నాప్డ్రాగన్ 8 జెన్ 5 ప్రాసెసర్తో ఐక్యూ 15ఆర్ రాబోతోంది. కేవలం 7.9 ఎంఎం మందం కలిగిన ఈ ఫోన్ రూ. 50,000 లోపు ధరతో వన్ప్లస్ 15ఆర్కి గట్టి పోటీ ఇవ్వనుంది.
ఫిబ్రవరి 24న జరగనున్న అధికారిక ప్రకటనకు ముందే, ఐక్యూ తన లేటెస్ట్ స్మార్ట్ఫోన్ ఐక్యూ 15ఆర్ గురించి కీలక వివరాలను వెల్లడిస్తోంది. అమెజాన్ మైక్రోసైట్ ద్వారా అందుతున్న సమాచారం ప్రకారం.. ఈ ఫోన్ అద్భుతమైన ఫీచర్లతో స్మార్ట్ఫోన్ మార్కెట్ను షేక్ చేయడానికి సిద్ధమవుతోంది.
ఈ స్మార్ట్ఫోన్ గురించి ఇప్పటివరకు తెలిసిన పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి..
ఐక్యూ 15ఆర్- భారీ బ్యాటరీ.. స్లిమ్ డిజైన్
అమెజాన్ పేజీలోని ఫుట్నోట్స్ ప్రకారం.. ఐక్యూ 15ఆర్ ఏకంగా 7,600ఎంఏహెచ్ సామర్థ్యం గల భారీ బ్యాటరీని కలిగి ఉంటుంది. సాధారణంగా ఇంత పెద్ద బ్యాటరీ ఉంటే ఫోన్ బరువుగా, లావుగా ఉంటుంది. కానీ, ఐక్యూ ఇంజనీరింగ్ అద్భుతంతో ఈ ఫోన్ కేవలం 7.9ఎంఎం మందం మాత్రమే ఉండటం విశేషం. దీనికి 100డబ్ల్యూ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ ఉండే అవకాశం ఉంది.
ఐక్యూ 15ఆర్- ధర, పోటీ..
ఈ స్మార్ట్ఫోన్ రూ. 50,000 లోపు ధరలో లాంచ్ కానుంది. తద్వారా మార్కెట్లో రూ. 47,999 ధరకు లభించే వన్ప్లస్ 15ఆర్కు ఇది ప్రధాన ప్రత్యర్థిగా మారనుంది. విశేషం ఏంటంటే.. ఈ రెండు ఫోన్లు కూడా లేటెస్ట్ స్నాప్డ్రాగన్ 8 జెన్ 5 చిప్సెట్తో పనిచేస్తాయి.
ఐక్యూ 15ఆర్- గేమింగ్, సాఫ్ట్వేర్..
గేమర్ల కోసం ఇందులో క్యూ2 సూపర్కంప్యూటింగ్ చిప్ను అమర్చారు. ఇది బీజీఎంఐ వంటి గేమ్స్లో స్థిరమైన 144ఎఫ్పీఎస్ ఫ్రేమ్ రేట్ను అందిస్తుంది. సాఫ్ట్వేర్ విషయానికి వస్తే:
ఆండ్రాయిడ్ 16 ఆధారిత ఆరిజిన్ఓఎస్ 6తో వస్తుంది.
4 ఏళ్ల ఆండ్రాయిడ్ ఓఎస్ అప్గ్రేడ్స్, 6 ఏళ్ల సెక్యూరిటీ అప్డేట్స్ లభిస్తాయని కంపెనీ ధృవీకరించింది.
ఐక్యూ 15ఆర్- కెమెరా, డిస్ప్లే (అంచనా)
చైనాలో విడుదలైన ఐక్యూ జెడ్11 టర్బో స్మార్ట్ఫోన్కి ఇది రీబ్రాండెడ్ వెర్షన్ అని నివేదికలు చెబుతున్నాయి. ఆ లెక్కన దీని స్పెసిఫికేషన్లు ఇలా ఉండవచ్చు:
డిస్ప్లే: 6.59-ఇంచ్ ఓఎల్ఈడీ ప్యానెల్, 1.5కే రిజల్యూషన్, 144హెచ్జెడ్ రిఫ్రెష్ రేట్.
కెమెరా: వెనుక వైపు ఓఐఎస్ సపోర్ట్తో కూడిన 200-మెగాపిక్సెల్ మెయిన్ కెమెరా + 8-మెగాపిక్సెల్ అల్ట్రా-వైడ్ లెన్స్. సెల్ఫీల కోసం 32-మెగాపిక్సెల్ కెమెరా.
మెమరీ: 16జీబీ వరకు LPDDR5x ర్యామ్, 512జీబీ వరకు యూఎఫ్ఎస్ 4.1 స్టోరేజ్.
రంగులు: ఈ ఫోన్ బ్లాక్, సిల్వర్ రంగుల్లో అందుబాటులో ఉంటుంది. సిల్వర్ వేరియంట్ వెనుక భాగంలో ‘చెకర్డ్ డిజైన్’ ఆకట్టుకోనుంది.
లాంచ్ నాటికి ఈ ఐక్యూ 15ఆర్ స్మార్ట్ఫోన్కి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు అందుబాటులోకి వస్తాయి.