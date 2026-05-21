iQOO 15T : పవర్ఫుల్ చిప్సెట్, 8000ఎంఏహెచ్ బ్యాటరీతో ఐకూ కొత్త ఫోన్- ధర..
iQOO 15T India launch : ప్రముఖ స్మార్ట్ఫోన్ బ్రాండ్ ఐకూ తమ ఫ్లాగ్షిప్ సిరీస్లో సరికొత్త ‘ఐకూ 15టీ’ని విడుదల చేసింది. ఈ ఫ్లాగ్షిప్ ఫోన్ అద్భుతమైన ఫీచర్లతో లోడ్ అయ్యింది. ఈ నేపథ్యంలో ఈ మోడల్ ధర, ఫీచర్స్ వంటి వివరాలను ఇక్కడ డీటైల్డ్గా తెలుసుకోండి..
ప్రీమియం, గేమింగ్ స్మార్ట్ఫోన్ ప్రియుల కోసం ఐకూ సంస్థ చైనా మార్కెట్లో సరికొత్త మొబైల్ను లాంచ్ చేసింది. ఇప్పటికే మార్కెట్లో ఉన్న ఐకూ 15, ఐకూ 15 అల్ట్రా మోడళ్లకు దిగువన ఈ ‘ఐకూ 15టీ’ స్మార్ట్ఫోన్ నిలవనుంది. ధరతో పాటు పర్ఫార్మెన్స్ పరంగానూ ఈ ఫోన్ ఐకూ లైనప్లో మాన్స్టర్గా నిలవనుందని కంపెనీ పేర్కొంది.
ఐకూ 15టీ- ధర, వేరియంట్ల వివరాలు..
చైనాలో విడుదలైన ఐకూ 15టీ ఫోన్ మొత్తం 5 స్టోరేజ్ ఆప్షన్లలో లభిస్తోంది.
12 GB RAM + 256 GB స్టోరేజ్: దీని ధర CNY 4,099 (భారత కరెన్సీలో సుమారు రూ. 58,000).
12 GB RAM + 512 GB స్టోరేజ్: దీని ధర CNY 4,499 (సుమారు రూ. 64,000).
16 GB RAM + 256 GB స్టోరేజ్: దీని ధర CNY 4,799 (సుమారు రూ. 68,000).
16 GB RAM + 512 GB స్టోరేజ్: దీని ధర CNY 5,199 (సుమారు రూ. 74,000).
16 GB RAM + 1 TB స్టోరేజ్ (టాప్ ఎండ్): దీని ధర CNY 5,999 (సుమారు రూ. 85,000).
ఈ హ్యాండ్సెట్ చింగ్యున్, ట్రాక్ ఎడిషన్, లెజెండ్ ఎడిషన్ అనే మూడు ఆకర్షణీయమైన కలర్ ఆప్షన్లలో లభిస్తుంది.
ఐకూ 15టీ ఫీచర్లు..
డిస్ప్లే అద్భుతం: ఈ డ్యూయల్ సిమ్ (నానో + నానో) స్మార్ట్ఫోన్ 6.82-ఇంచుల 2కే రిజల్యూషన్ గల ఎల్టీపీఓ అమోలెడ్ స్క్రీన్ను కలిగి ఉంది. ఇది స్మూత్ గేమింగ్, స్క్రోలింగ్ కోసం 144హెచ్జెడ్ రిఫ్రెష్ రేట్ను సపోర్ట్ చేస్తుంది. భద్రత కోసం ఇందులో అల్ట్రా-ఫాస్ట్ 3డీ అల్ట్రాసోనిక్ ఇన్-డిస్ప్లే ఫింగర్ప్రింట్ సెన్సార్ను అమర్చారు.
వరల్డ్ ఫస్ట్ ప్రాసెసర్: ప్రపంచవ్యాప్తంగా మీడియాటెక్ అత్యంత పవర్ఫుల్ డైమెన్సిటీ 9500 మోన్స్టర్ ఎడిషన్ ఎస్ఓసీ ప్రాసెసర్తో లాంచ్ అయిన మొదటి స్మార్ట్ఫోన్ ఇదే. హెవీ గ్రాఫిక్స్ గేమ్స్, మల్టీ టాస్కింగ్ కోసం దీనికి తోడుగా బ్రాండ్ సొంత క్యూ3 సూపర్కంప్యూటింగ్ చిప్ను కూడా జోడించారు. ఇది గరిష్టంగా 16GB LPDDR5x ర్యామ్, 1TB వరకు లేటెస్ట్ యూఎఫ్ఎస్ 4.1 స్టోరేజ్ను కలిగి ఉంది.
సాఫ్ట్వేర్: ఈ ఫోన్ ఆండ్రాయిడ్ 16 ఆధారిత సరికొత్త ఆరిజిన్ ఓఎస్ 6పై రన్ అవుతుంది.
200ఎంపీ కెమెరా పవర్: ఫోన్ వెనుక భాగంలో డ్యూయల్ కెమెరా సెటప్ ఉంది. అందులో సీఐపీఏ 4.5-లెవెల్ స్టెబిలైజేషన్, 4ఎక్స్ లాస్లెస్ జూమ్ సపోర్ట్తో కూడిన 200 మెగాపిక్సెల్ ప్రైమరీ కెమెరా ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలుస్తుంది. దీనితో పాటు 50 మెగాపిక్సెల్ అల్ట్రా-వైడ్-యాంగిల్ షూటర్ ఉంది. సెల్ఫీల కోసం ముందు భాగంలో 16 మెగాపిక్సెల్ కెమెరాను ఇచ్చారు.
8000ఎంఏహెచ్ బ్యాటరీ - 100డబ్ల్యూ చార్జింగ్: సాధారణంగా స్మార్ట్ఫోన్లలో 5000 లేదా 6000ఎంఏహెచ్ బ్యాటరీలు చూస్తుంటాం, కానీ ఐకూ ఈ ఫోన్లో ఏకంగా 8,000ఎంఏహెచ్ భారీ బ్యాటరీ ని ప్యాక్ చేసింది. దీనిని వేగంగా చార్జ్ చేయడం కోసం 100డబ్ల్యూ వైర్డ్ ఫాస్ట్ చార్జింగ్ సపోర్ట్ను అందించారు.
కనెక్టివిటీ: ఇందులో 5జీ, వై-ఫై 7 , బ్లూటూత్ 5.4, జీపీఎస్, గెలీలియో, యూఎస్బీ టైప్-సీ పోర్ట్ వంటి ఆధునిక కనెక్టివిటీ ఫీచర్లు ఉన్నాయి.
ఈ ఫోన్ త్వరలోనే భారత మార్కెట్లోకి కూడా వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నట్లు టెక్ వర్గాలు అంచనా వేస్తున్నాయి. లాంచ్ డేట్, ధర, ఫీచర్స్పై సంస్థ అధికారిక ప్రకటన చేయాల్సి ఉంది.
