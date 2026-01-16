Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    7600ఎంఏహెచ్​ భారీ బ్యాటరీ, 200ఎంపీ కెమెరాతో iQOO Z11 Turbo లాంచ్​- ధర ఎంతంటే..

    ఐకూ తన సరికొత్త స్మార్ట్‌ఫోన్ ‘ఐక్యూ జెడ్​11 టర్బో’ని విడుదల చేసింది. స్నాప్‌డ్రాగన్ 8 జెన్ 5 ప్రాసెసర్, భారీ బ్యాటరీ, అదిరిపోయే కెమెరా ఫీచర్లతో వచ్చిన ఈ ఫోన్ టెక్ ప్రియులను ఆకట్టుకుంటోంది. ఈ గ్యాడ్జెట్​ ధర సహా ఇతర వివరాలను ఇక్కడ తెలుసుకోండి..

    Published on: Jan 16, 2026 9:11 AM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    స్మార్ట్‌ఫోన్ ప్రియులు ఎంతగానో ఎదురుచూస్తున్న సరికొత్త ‘ఐక్యూ జెడ్​11 టర్బో’ని సంస్థ తాజాగా చైనా మార్కెట్​లో గ్రాండ్‌గా లాంచ్ చేసింది. తన ‘జెడ్​’ సిరీస్‌లో అత్యంత శక్తివంతమైన మోడల్‌గా దీనిని ప్రవేశపెట్టింది. ప్రస్తుతం చైనాలోని కంపెనీ వెబ్‌సైట్ ద్వారా ఇది వినియోగదారులకు అందుబాటులో ఉంది. నాలుగు ఆకర్షణీయమైన రంగుల్లో, ఐదు వేర్వేరు స్టోరేజ్ వేరియంట్లలో ఈ ఫోన్ లభిస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలో ఈ స్మార్ట్​ఫోన్​ ఫీచర్స్​, ధర వంటి వివరాలను ఇక్కడ డీటైల్డ్​గా తెలుసుకోండి..

    ఐక్యూ జెడ్​11 టర్బో ఇదిగో..
    ఐక్యూ జెడ్​11 టర్బో ఇదిగో..

    ఐక్యూ జెడ్​11 టర్బో- ధర, లభ్యత..

    చైనా మార్కెట్​లో ఈ ఐక్యూ జెడ్​11 టర్బో స్మార్ట్​ఫోన్ ధరలు బేస్ వేరియంట్ (12GB+256GB) దాదాపు రూ. 35,999 (2,699 యువాన్లు) నుంచి ప్రారంభమవుతున్నాయి. హై-ఎండ్ మోడల్ అయిన 16GB+1TB వేరియంట్ ధర సుమారు రూ. 52,000 (3,999 యువాన్లు)గా ఉంది.

    పోలార్ నైట్ బ్లాక్, స్కైలైట్ వైట్ వంటి సరికొత్త రంగుల్లో ఈ ఫోన్ వివో ఆన్‌లైన్ స్టోర్ ద్వారా లభిస్తోంది.

    భారత్‌లో ఈ ఐక్యూ జెడ్​11 టర్బో లాంచ్ గురించి కంపెనీ ఇంకా అధికారికంగా ప్రకటించలేదు. కాగా ఈ మోడల్​ త్వరలోనే లాంచ్​ అవుతుందని టెక్ వర్గాలు భావిస్తున్నాయి.

    ఐక్యూ జెడ్​11 టర్బో- ఫీచర్లు..

    ఈ స్మార్ట్​ఫోన్ ప్రధాన ఆకర్షణ దీని కెమెరా, బ్యాటరీ అని చెప్పొచ్చు. ఐక్యూ తన ‘జెడ్​’ సిరీస్‌లో తొలిసారిగా 200 మెగాపిక్సెల్ ప్రైమరీ కెమెరాను (శాంసంగ్​ హెచ్​పీ5 సెన్సార్) పరిచయం చేసింది. దీనికి తోడు 8 మెగాపిక్సెల్ అల్ట్రావైడ్ కెమెరా కూడా ఉంది. సెల్ఫీల కోసం ముందు భాగంలో 32 మెగాపిక్సెల్ కెమెరాను అమర్చారు.

    ఇక బ్యాటరీ విషయానికొస్తే, ఇది నిజంగా ఒక ‘మాన్​స్టర్​’ అని చెప్పాలి. ఏకంగా 7600ఎంఏహెచ్​ బడా భారీ బ్యాటరీతో పాటు 100డబ్ల్యూ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ ఉంటుంది. ఒక్కసారి ఛార్జ్ చేస్తే సుమారు 23 రోజుల పాటు స్టాండ్‌బై టైమ్ ఇస్తుందని కంపెనీ చెబుతోంది. సెమీ-సాలిడ్ స్టేట్ బ్యాటరీ టెక్నాలజీ వల్ల తీవ్రమైన ఎండలో లేదా చలిలో కూడా ఇది సమర్థవంతంగా పనిచేస్తుందని అంటోంది.

    ఇతర ఫీచర్లు-

    డిస్​ప్లే: ఈ ఐక్యూ జెడ్​11 టర్బో 6.59 ఇంచ్​ 1.5కే అమోలెడ్ డిస్​ప్లే, 144హెచ్​జెడ్​ రిఫ్రెష్ రేట్‌తో వస్తుంది. ఇది కళ్లకు ఇబ్బంది కలగకుండా 4,320హెచ్​జెడ్​ పీడబ్ల్యూఎం డిమ్మింగ్ సపోర్ట్ చేస్తుంది.

    ప్రాసెసర్: క్వాల్కమ్ సరికొత్త 3ఎన్​ఎం ‘స్నాప్‌డ్రాగన్ 8 జెన్ 5’ చిప్‌సెట్‌తో అద్భుతమైన వేగాన్ని అందిస్తుంది. గేమింగ్ కోసం ప్రత్యేకంగా ‘క్యూ3’ చిప్‌ను కూడా ఇందులో వాడారు.

    సాఫ్ట్‌వేర్: ఆండ్రాయిడ్ 16 ఆధారిత ఆరిజిన్ ఓఎస్ 6పై ఈ స్మార్ట్​ఫోన్​ పనిచేస్తుంది.

    ఐపీ68+ఐపీ69 రేటింగ్‌తో వాటర్​ అండ్​ డస్ట్​ రెసిస్టెన్స్​ ఇన్-డిస్​ప్లే 3డీ అల్ట్రాసోనిక్ ఫింగర్‌ప్రింట్ సెన్సార్, వై-ఫై 7, 5జీ కనెక్టివిటీ ఉన్నాయి.

    చూడడానికి స్టైలిష్‌గా, చేతిలో పట్టుకుంటే ప్రీమియం అనుభూతినిచ్చేలా ఈ స్మార్ట్​ఫోన్‌ను డిజైన్ చేశారు. పర్ఫార్మెన్స్ విషయంలో రాజీపడని వారు, ముఖ్యంగా గేమర్స్, ఫోటోగ్రఫీ ప్రేమికుల కోసం ఈ ఐక్యూ జెడ్​11 టర్బో ఒక వరమని చెప్పవచ్చు.

    recommendedIcon
    News/News/7600ఎంఏహెచ్​ భారీ బ్యాటరీ, 200ఎంపీ కెమెరాతో IQOO Z11 Turbo లాంచ్​- ధర ఎంతంటే..
    News/News/7600ఎంఏహెచ్​ భారీ బ్యాటరీ, 200ఎంపీ కెమెరాతో IQOO Z11 Turbo లాంచ్​- ధర ఎంతంటే..
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes