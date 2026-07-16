ఐటీసీ హోటల్స్ క్యూ1 లాభం 35% జంప్: అహ్మదాబాద్ కంపెనీ కొనుగోలు
ప్రస్తుత ఆర్థిక సంవత్సరం (FY27) మొదటి త్రైమాసికంలో ఐటీసీ హోటల్స్ నికర లాభం 35.5 శాతం వృద్ధితో రూ. 180.2 కోట్లకు చేరింది. ఇదే సమయంలో అహ్మదాబాద్కు చెందిన ఒక ప్రముఖ హోటల్ సంస్థను రూ. 155 కోట్లకు కొనుగోలు చేస్తున్నట్లు కంపెనీ ప్రకటించింది.
ప్రముఖ హోటల్స్ చైన్ సంస్థ 'ఐటీసీ హోటల్స్' ప్రస్తుత ఆర్థిక సంవత్సరం (2026-27) తొలి త్రైమాసికంలో అద్భుతమైన ప్రదర్శన కనబరిచింది. జూన్తో ముగిసిన మొదటి త్రైమాసికంలో కంపెనీ నికర లాభం 35.5 శాతం వృద్ధి చెంది రూ. 180.2 కోట్లకు చేరినట్లు గురువారం ప్రకటించింది. గతేడాది ఇదే సమయంలో కంపెనీ లాభం రూ. 133.10 కోట్లుగా నమోదైంది.
పెరిగిన ఆదాయం, మెరుగైన మార్జిన్లు
కార్యకలాపాల ద్వారా వచ్చే ఆదాయం గతేడాదితో పోలిస్తే 14.8 శాతం పెరిగి రూ. 815.54 కోట్ల నుండి రూ. 936.02 కోట్లకు చేరుకుంది. నిర్వహణ పరంగా చూస్తే, కంపెనీ ఎబిటా (EBITDA) 19.6 శాతం పెరిగి రూ. 292.3 కోట్లుగా నమోదైంది. ఎబిటా మార్జిన్ సైతం గతేడాది ఉన్న 30 శాతం నుండి 31.2 శాతానికి మెరుగైంది.
విభాగాల వారీగా చూస్తే, హోటళ్ల విభాగం ఆదాయం 10 శాతం వృద్ధితో రూ. 881.06 కోట్లకు చేరగా, ఈ విభాగం ఈబీఐటీ (EBIT) 22.8 శాతం పెరిగి రూ. 176.54 కోట్లుగా నమోదైంది. బ్రాండెడ్ రెసిడెన్సెస్ విభాగం ద్వారా జూన్ త్రైమాసికంలో రూ. 37.77 కోట్ల ఆదాయం, రూ. 13.22 కోట్ల ఈబీఐటీ లభించింది.
రూ. 155 కోట్లతో జీహెచ్కే హాస్పిటాలిటీ కొనుగోలు
ఆర్థిక ఫలితాల విడుదలతో పాటు ఐటీసీ హోటల్స్ ఒక కీలక వ్యాపార ఒప్పందాన్ని ప్రకటించింది. అహ్మదాబాద్కు చెందిన 'జీహెచ్కే హాస్పిటాలిటీ అండ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్స్ లిమిటెడ్' సంస్థలో 100 శాతం వాటాను కొనుగోలు చేస్తున్నట్లు వెల్లడించింది. ఎటువంటి అప్పులు, నగదు లేని ప్రాతిపదికన (cash-free, debt-free basis) రూ. 155 కోట్ల ఎంటర్ప్రైజ్ విలువతో ఈ డీల్ కుదిరింది.
జీహెచ్కే సంస్థకు అహ్మదాబాద్లో 130 గదులున్న 'వెల్కమ్హోటల్ అహ్మదాబాద్' ఉంది. ప్రస్తుతం ఈ హోటల్ను ఐటీసీ హోటల్స్ ఆపరేటింగ్ సర్వీసెస్ ఒప్పందం కింద నడుపుతోంది.
"ఈ వ్యూహాత్మక కొనుగోలు ద్వారా అహ్మదాబాద్లో మా స్వంత ఆస్తుల విభాగాన్ని మరింత విస్తరించుకునే అవకాశం లభించింది. అక్కడ ఏడాది పొడవునా ఉండే విభిన్న పర్యాటక రంగా డిమాండ్ను వాడుకోవడానికి ఇది ఉపయోగపడుతుంది" అని ఐటీసీ హోటల్స్ ప్రతినిధులు పేర్కొన్నారు.
ఈ కొనుగోలు ప్రక్రియ 2026-27 రెండో త్రైమాసికంలో పూర్తి కానుంది. జీహెచ్కే టర్నోవర్ గత ఆర్థిక సంవత్సరంలో (FY26) 12.6 శాతం పెరిగి రూ. 35.16 కోట్లకు చేరింది.
మార్కెట్లో నష్టపోయిన ఐటీసీ హోటల్స్ షేరు
క్యూ1 ఫలితాలు, కొనుగోలు వార్తలు వెలువడినప్పటికీ స్టాక్ మార్కెట్లో ఐటీసీ హోటల్స్ షేరు భారీగా పతనమైంది. బీఎస్ఈ (BSE) లో ఈ షేరు ధర ఒక దశలో 5.28 శాతం క్షీణించి రూ. 173.80 కి పడిపోయింది. మధ్యాహ్నం 2:30 గంటల సమయానికి 4.71 శాతం నష్టంతో రూ. 174.85 వద్ద ట్రేడవుతోంది. లాభాల స్వీకరణ కారణంగానే షేరు ధర తగ్గినట్లు మార్కెట్ నిపుణులు భావిస్తున్నారు.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More