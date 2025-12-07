Edit Profile
    JEE అభ్యర్థులకు అప్డేట్​! 2026 జేఈఈ అడ్వాన్స్​డ్​ పరీక్ష ఎప్పుడంటే..

    JEE అభ్యర్థులకు అప్డేట్​! 2026 జేఈఈ అడ్వాన్స్​డ్​ పరీక్షకు సంబంధించిన డేట్​పై క్లారిటీ వచ్చింది. ఈ పరీక్షకు సంబంధించిన వివరాలను ఇక్కడ తెలుసుకోండి..

    Published on: Dec 07, 2025 9:10 AM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    2026 జేఈఈ కోసం ప్రిపేర్​ అవుతున్న అభ్యర్థులకు బిగ్​ అప్డేట్​! జేఈఈ అడ్వాన్స్​డ్​ 2026 డేట్​ని ఐఐటీ రూర్కీ ప్రకటించింది. 2026 మే 17న ఈ పరీక్ష జరగనుంది. జేఈఈ మెయిన్స్​లో క్వాలిఫై అయిన అభ్యర్థులు ఈ పరీక్షకు అర్హత సాధిస్తారు.

    జేఈఈ అభ్యర్థులకు అలర్ట్​..
    జేఈఈ మెయిన్స్​, జేఈఈ అడ్వాన్స్​డ్​ పరీక్షలను సీబీటీ (కంప్యూటర్​ బేస్డ్​ టెస్ట్​) మోడ్​లో నిర్వహిస్తారు. జేఈఈ మెయిన్స్​కి రెండు సెషన్స్​ ఉంటాయి. 2026 జేఈఈ మెయిన్స్​ 1 సెషన్​ జనవరి 21 నుంచి 30 వరకు జరుగుతుంది. ఫలితాలు ఫిబ్రవరి 12న విడుదల అవుతాయి. జేఈఈ మెయిన్స్​ 2వ సెషన్​ ఏప్రిల్​ 1-10 మధ్యలో జరుగుతుంది. ఫలితాలు అదే నెలలో వెలువడే అవకాశం ఉంది.

    ఎన్​ఐటీలు, ఐఐఐటీలు, సీఎఫ్​టీఐలు, ఇతర విద్యాసంస్థల్లో బీఈ/బీటెక్​లో ప్రవేశాల కోసం జేఈఈ మెయిన్స్​ పేపర్​ 1ని నిర్వహిస్తారు. బీఆర్క్​, బీప్లానింగ్​ కోర్సుల్లో ప్రవేశాలకు పేపర్​ 2 ఉంటుంది.

    వీటిల్లో పాసైన వారు జేఈఈ అడ్వాన్స్​డ్​ పరీక్ష రాయాల్సి ఉంటుంది. అందులో క్వాలిఫై అయితే ఐఐటీల్లో సీటు దొరుకుంది. దేశంలోనే అత్యంత కఠినమైన పరీక్షల్లో జేఈఈ అడ్వాన్స్​డ్​ ఒకటి అని చెబుతుంటారు.

    జేఈఈ మెయిన్స్​ పరీక్షను వరుసగా మూడు సార్లు (ప్రతి ఏడాది రెండుసార్లు) అటెంప్ట్​ చేయవచ్చు. కానీ జేఈఈ అడ్వాన్స్​డ్​ని మాత్రం వరుసా రెండుసార్లు మాత్రమే రాసే అవకాశం ఉంటుంది.

    జేఈఈ మెయిన్స్ పేపర్​ 1లో ఎంసీక్యూలు, న్యమూరికల్​ ప్రశ్నలు ఉంటాయి. జేఈఈ అడ్వాన్స్​డ్​లో మల్టిపుల్​ ఛాయిస్​, న్యమూరికల్​, ఇంటజర్​ టైప్​ ప్రశ్నలు ఉంటాయి.

    జేఈఈ మెయిన్స్​ 2026 సెషన్​ 1..

    జేఈఈ మెయిన్స్​ సెషన్​ 1కి సంబంధించిన రిజిస్ట్రేషన్​ ప్రక్రియ, అప్లికేషన్​ ఫామ్​ ప్రక్రియ ఇప్పటికే ముగిశాయి. అభ్యర్థులు ఇప్పుడు పరీక్ష కోసం తీవ్రస్థాయిలో ప్రిపేర్​ అవుతున్నారు.

    కాగా జేఈఈ మెయిన్స్​ 2026లో కాలిక్యులేటర్​ ఉండదని ఎన్టీఏ స్పష్టం చేసింది. పూర్తి వివరాలు తెలుసుకునేందుకు ఇక్కడ క్లిక్​ చేయండి.

