JEE Advanced 2026: రేపే జేఈఈ అడ్వాన్స్డ్- చివరి నిమిషంలో ఇలా ‘స్మార్ట్’గా రివైజ్ చేసుకోండి..
JEE advanced admit card : ఐఐటీ రూర్కీ నిర్వహించనున్న జేఈఈ అడ్వాన్స్డ్ 2026 పరీక్షకు సమయం ఆసన్నమైంది. దేశంలోనే అత్యంత కఠినమైన ఈ ఇంజనీరింగ్ ప్రవేశ పరీక్షలో టాప్ ర్యాంక్ సాధించాలంటే, ఈ చివరి గంటల్లో కొత్త టాపిక్స్ జోలికి వెళ్లకుండా అనుసరించాల్సిన స్మార్ట్ రివిజన్ వ్యూహాలు, ఎగ్జామ్ డే గైడ్లైన్స్ ఇవే..
JEE advanced 2026 revision tips : దేశంలోని ప్రతిష్టాత్మక ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ (ఐఐటీ)లలో సీట్లే లక్ష్యంగా సిద్ధమవుతున్న విద్యార్థులకు అత్యంత కీలకమైన సమయం వచ్చేసింది! జేఈఈ అడ్వాన్స్డ్ 2026 పరీక్ష మే 17 (ఆదివారం) జరగనుంది. ఈ ఏడాది ఈ ప్రతిష్టాత్మక పరీక్షను ఐఐటీ రూర్కీ నిర్వహిస్తోంది. కేవలం బట్టీ పద్ధతులకు కాకుండా.. విద్యార్థుల్లోని లోతైన సబ్జెక్ట్ నాలెడ్జ్, విశ్లేషణాత్మక సామర్థ్యాన్ని పరీక్షించేలా ఫిజిక్స్, కెమిస్ట్రీ, మ్యాథమెటిక్స్ ప్రశ్నపత్రాలు ఉండబోతున్నాయి. పరీక్షకు కొన్ని గంటల సమయం మాత్రమే ఉన్న తరుణంలో, కొత్త చాప్టర్లను చదవడం కంటే స్మార్ట్ రివిజన్ చేయడం, తప్పులను సరిదిద్దుకోవడం మాత్రమే మిమ్మల్ని రేసులో ముందుంచుతాయి.
జేఈఈ అడ్వాన్స్డ్ 2026- చివరి నిమిషం రివిజన్ ఎందుకు ముఖ్యం?
బోర్డు పరీక్షలతో పోలిస్తే జేఈఈ అడ్వాన్స్డ్ పూర్తిగా భిన్నమైనది. ఇక్కడ పరిమిత సమయంలో, తీవ్రమైన ఒత్తిడి మధ్య క్లిష్టమైన ప్రశ్నలకు సరైన సమాధానాలు రాయాల్సి ఉంటుంది. గత ఏడాది టాపర్ల అనుభవాల ప్రకారం.. చివరి రోజుల్లో చేసే పక్కా రివిజన్ వల్ల ఈ ప్రయోజనాలు ఉంటాయి:
- బలహీనంగా ఉన్న కాన్సెప్ట్లపై పట్టు దొరుకుతుంది.
- టైమ్ మేనేజ్మెంట్ (సమయ పాలన) మెరుగవుతుంది.
- తెలిసిన ప్రశ్నలకే తప్పు సమాధానాలు పెట్టే ‘సిల్లీ మిస్టేక్స్’ తగ్గుతాయి.
- పరీక్షకు ముందు విద్యార్థుల్లో ఆత్మవిశ్వాసం రెట్టింపు అవుతుంది.
జేఈఈ అడ్వాన్స్డ్ 2026- చివరి రోజు అనుసరించాల్సిన స్మార్ట్ స్ట్రాటజీ
హై-వెయిటేజ్ టాపిక్స్కే మొదటి ప్రాధాన్యత:
- ఇప్పటికే బాగా చదివిన, ఎక్కువ మార్కులు వచ్చే అవకాశమున్న కీలక అధ్యాయాలపైనే దృష్టి పెట్టండి.
- ఫిజిక్స్: మెకానిక్స్, ఎలక్ట్రిసిటీ, మోడరన్ ఫిజిక్స్.
- కెమిస్ట్రీ: ఆర్గానిక్ రియాక్షన్స్, కోఆర్డినేషన్ కాంపౌండ్స్.
- మ్యాథమెటిక్స్: కాలిక్యులస్, ఆల్జీబ్రా, కోఆర్డినేట్ జామెట్రీ.
ఫార్ములా షీట్లను తిరగేయండి:
ఇప్పుడు కూర్చుని పెద్ద పెద్ద పుస్తకాలు చదవద్దు. మీరు ఇదివరకు రాసుకున్న సొంత నోట్స్, ముఖ్యమైన ఫార్ములా షీట్లను మాత్రమే క్రమం తప్పకుండా చూసుకోండి.
మాక్ టెస్టుల విశ్లేషణ, గత పేపర్లు:
మీరు రాసిన మోక్ టెస్టుల్లో ఎక్కడ తప్పులు దొర్లాయో గమనించండి. అలాగే గత ఐదేళ్ల ప్రశ్నపత్రాలను పరిశీలించడం ద్వారా.. ప్రశ్నల సరళి ఎలా ఉంది, ఏ ఏ కాన్సెప్టులు పదే పదే రిపీట్ అవుతున్నాయనే దానిపై ఒక స్పష్టమైన అవగాహన వస్తుంది.
జేఈఈ అడ్వాన్స్డ్ 2026- సబ్జెక్టుల వారీగా క్విక్ రివిజన్ ప్లాన్..
ఫిజిక్స్
ఈ సబ్జెక్టులో కాన్సెప్ట్ల క్లారిటీ చాలా ముఖ్యం. కొత్త థియరీలు చదవకుండా, కీలకమైన డెరివేషన్లు, న్యూమరికల్ ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేయడంపైనే ఫోకస్ పెట్టండి.
కెమిస్ట్రీ
సరైన వ్యూహంతో చదివితే కెమిస్ట్రీలో సులభంగా స్కోర్ చేయవచ్చు. ఇనార్గానిక్ కెమిస్ట్రీ కోసం పూర్తిగా ఎన్సీఈఆర్టీ పుస్తకాలను నమ్ముకోండి. ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీలో రియాక్షన్ మెకానిజమ్స్, ఫిజికల్ కెమిస్ట్రీలో ఫార్ములా ఆధారిత లెక్కలను ఒకసారి చూసుకోండి.
మ్యాథమెటిక్స్
గణితంలో నిరంతర ప్రాక్టీస్ అవసరం. విభిన్నమైన మోడల్స్ ఉన్న ప్రశ్నలను సాల్వ్ చేయండి. క్యాలిక్యులేషన్స్ వేగంగా, ఖచ్చితత్వంతో చేయడానికి ప్రయత్నించండి.
జేఈఈ అడ్వాన్స్డ్ 2026- సమయ పాలన, ఒత్తిడిని జయించే చిట్కాలు..
పరీక్షకు ముందు సుదీర్ఘ గంటల పాటు విరామం లేకుండా చదవకండి. ‘50-10’ టెక్నిక్ ఉపయోగించండి (50 నిమిషాల చదువు తర్వాత 10 నిమిషాల విరామం). ఇది మీ మెదడు చురుగ్గా పనిచేయడానికి సహకరిస్తుంది. ఏవైనా వీక్ ఏరియాస్ ఉంటే వాటిని తేలికగా రివైజ్ చేయండి కానీ, వాటి కోసం టెన్షన్ పడకండి.
జేఈఈ అడ్వాన్స్డ్ 2026- విద్యార్థులు చేసే సాధారణ తప్పులు..
- పరీక్షకు ముందు రోజు కొత్త చాప్టర్లను చదవడం ప్రారంభించడం.
- మీకు బాగా పట్టున్న స్ట్రాంగ్ సబ్జెక్టులను నిర్లక్ష్యం చేయడం.
- మరీ ఎక్కువ స్టడీ మెటీరియల్స్ తిరగేసి కన్ఫ్యూజ్ అవ్వడం.
- ఆందోళనతో రాత్రంతా నిద్రపోకుండా చదవడం.
పరీక్ష రోజున అనుసరించాల్సిన ఐఐటీ రూర్కీ గైడ్లైన్స్..
ఈ పరీక్ష కంప్యూటర్ ఆధారిత విధానంలో (సీబీటీ) రెండు షిఫ్టుల్లో (పేపర్ 1: ఉదయం 9 నుంచి 12 వరకు; పేపర్ 2: మధ్యాహ్నం 2 నుంచి 5 వరకు) జరుగుతుంది. విద్యార్థులు రెండు పేపర్లకు హాజరు కావడం తప్పనిసరి.
అడ్మిట్ కార్డ్ అండ్ ఐడీ ప్రూఫ్: అధికారిక వెబ్సైట్ (jeeadv.ac.in) నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకున్న హాల్ టికెట్తో పాటు ఒక ఒరిజినల్ ఫోటో గుర్తింపు కార్డును తప్పనిసరిగా వెంట తీసుకెళ్లాలి.
సులభమైన ప్రశ్నలకే తొలి ప్రాధాన్యత: పరీక్ష మొదలవగానే ముందుగా మీకు బాగా తెలిసిన, సులువైన ప్రశ్నలనే అటెంప్ట్ చేయండి. దీనివల్ల సమయం కలిసి రావడమే కాకుండా కాన్ఫిడెన్స్ పెరుగుతుంది.
ఒకే ప్రశ్న దగ్గర ఆగిపోవద్దు: ఏదైనా ప్రశ్న కష్టంగా అనిపిస్తే దాని దగ్గరే ఎక్కువ సమయం వృధా చేయకుండా తదుపరి ప్రశ్నకు వెళ్ళిపోండి. వేగం కంటే ఖచ్చితత్వమే ఇక్కడ ముఖ్యం.
ప్రశాంతత: పరీక్ష హాల్లో నెగిటివ్ మార్కింగ్ ఉంటుంది కాబట్టి, ప్రతి ప్రశ్నను, ఇన్స్ట్రక్షన్లను క్షుణ్ణంగా చదివిన తర్వాతే సమాధానం గుర్తించండి.
జేఈఈ అడ్వాన్స్డ్ 2026 కోసం ఈ చివరి క్షణంలో సుదీర్ఘమైన చదువు కంటే.. మీ ప్రశాంతత, పక్కా రివిజన్, తగినంత నిద్ర మాత్రమే మిమ్మల్ని ఐఐటీల వైపు నడిపిస్తాయి. ఆల్ ది బెస్ట్!
