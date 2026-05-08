Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Sleep timing : నిద్రపోయే సమయం మాటిమాటికి మారుతోందా? అయితే గుండెపోటు ముప్పు రెట్టింపే!

    Irregular Sleep Heart Attack Risk : మీరు ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు నిద్రపోతుంటారా? పని ఒత్తిడిలోనో, స్మార్ట్‌ఫోన్ వాడకంలోనో పడి నిద్రపోయే సమయాన్ని రోజూ మారుస్తున్నారా? అయితే ఈ అలవాటు మీ ప్రాణాలకే ప్రమాదం కావొచ్చు! అధ్యయనలు ఏం చెబుతున్నాయంటే..

    Published on: May 08, 2026 11:18 AM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    Best sleeping habits : మారుతున్న జీవనశైలి, సుదీర్ఘ పని వేళలు, ఆలస్యంగా డిన్నర్ చేయడం.. ఇవన్నీ భారతీయుల్లో నిద్రలేమికి ప్రధాన కారణాలుగా మారుతున్నాయి. 'స్లీప్ ఫౌండేషన్' నివేదిక ప్రకారం, దాదాపు 58% మంది భారతీయులు ప్రతిరోజూ తగినంత నిద్ర లేక ఇబ్బంది పడుతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో కేవలం ఎన్ని గంటలు నిద్రపోతున్నామనేది మాత్రమే కాదు, ఏ సమయానికి నిద్రపోతున్నామనేది కూడా గుండె ఆరోగ్యానికి అత్యంత కీలకమని వైద్య నిపుణులు చెబుతున్నారు.

    ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు నిద్రపోతున్నారా?
    ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు నిద్రపోతున్నారా?

    పరిశోధన ఏం చెబుతోంది?

    ఫిన్లాండ్‌లోని 'యూనివర్సిటీ ఆఫ్ ఔలు' శాస్త్రవేత్తలు 40 ఏళ్ల వయసు పైబడిన వేలమందిని పదేళ్ల పాటు పరిశీలించారు. ఈ అధ్యయనంలో తేలిన ఆశ్చర్యకరమైన నిజాలు ఏంటంటే..

    రెట్టింపు ముప్పు: నిద్రపోయే సమయాల్లో నిలకడ లేని వారికి, ముఖ్యంగా 8 గంటల కంటే తక్కువ నిద్రపోయేవారికి గుండెపోటు, స్ట్రోక్ వచ్చే ప్రమాదం రెండు రెట్లు ఎక్కువగా ఉంది.

    పడుకునే సమయమే కీలకం: మీరు ఎప్పుడు నిద్రలేస్తున్నారనే దానికంటే, ప్రతిరోజూ ఒకే సమయానికి పడుకుంటున్నారా లేదా అనేదే మీ గుండె ఆరోగ్యాన్ని నిర్ణయిస్తోంది.

    వయసుతో సంబంధం లేకుండా: ఈ అధ్యయనం 40 ఏళ్లు పైబడిన వారిపై జరిగినప్పటికీ, అన్ని వయసుల వారు నిద్ర విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండాలని పరిశోధకులు సూచిస్తున్నారు.

    క్రమం లేని నిద్ర గుండెను ఎలా దెబ్బతీస్తుంది?

    శరీరం మొత్తం రక్తాన్ని పంపింగ్ చేసే గుండెకు విశ్రాంతి అవసరం. నిద్రపోయే సమయాలు మారినప్పుడు గుండెపై తీవ్ర ప్రభావం పడుతుంది.

    సిర్కాడియన్ రిథమ్ దెబ్బతినడం: శరీరంలోని సహజమైన జీవ గడియారం అస్తవ్యస్తమవుతుంది.

    రక్తపోటులో మార్పులు: నిద్ర సరిగ్గా లేకపోతే బీపీ అదుపు తప్పుతుంది, ఇది గుండెపై అదనపు ఒత్తిడిని పెంచుతుంది.

    స్ట్రెస్ హార్మోన్లు: నిద్రలేమి వల్ల శరీరంలో కార్టిసాల్ వంటి ఒత్తిడి హార్మోన్లు పెరిగి గుండెను దెబ్బతీస్తాయి.

    ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్: సరైన నిద్ర లేకపోవడం వల్ల ఊబకాయం, మధుమేహం వంటి సమస్యలు తలెత్తుతాయి, ఇవి గుండెపోటుకు దారితీస్తాయి.

    భారతీయులకు ఎందుకు ఎక్కువ ముప్పు?

    భారతదేశంలో ఇప్పటికే 6 కోట్ల మందికి పైగా హృద్రోగాలతో బాధపడుతున్నారు. మన దేశంలో నిద్రను దెబ్బతీసే ప్రధాన అంశాలు:

    లేట్ నైట్ డిన్నర్స్: ఆలస్యంగా భోజనం చేయడం వల్ల నిద్రకు సహాయపడే హార్మోన్ల విడుదల ఆలస్యమవుతుంది.

    స్మార్ట్‌ఫోన్ వాడకం: పడుకునే ముందు గంటల తరబడి మొబైల్ చూడటం వల్ల మెదడు విశ్రాంతి తీసుకోదు.

    షిఫ్ట్ పనులు: రాత్రిపూట విధులు నిర్వహించే వారికి గుండె జబ్బుల ముప్పు పొంచి ఉంటుంది.

    మీ నిద్ర అలవాటు తప్పు అని చెప్పే సంకేతాలు..

    • ప్రతిరోజూ వేర్వేరు సమయాల్లో నిద్రపోవడం.
    • వారాంతాల్లో ఎక్కువ సేపు పడుకుని నిద్రను భర్తీ చేయాలనుకోవడం.
    • తగినంత సేపు నిద్రపోయినా ఉదయం లేవగానే అలసటగా అనిపించడం.
    • విశ్రాంతి తీసుకుంటున్న సమయంలో కూడా గుండె వేగంగా కొట్టుకోవడం లేదా బీపీలో హెచ్చుతగ్గులు.

    నిద్రను క్రమబద్ధీకరించుకోవడం ఎలా?

    ఈ విషయంపై దిల్లీలోని ఫోర్టిస్ హాస్పిటల్ స్లీప్ మెడిసిన్ స్పెషలిస్ట్ డాక్టర్ ప్రశాంత్ సక్సేనా కొన్ని కీలక సూచనలు చేశారు:

    ఒకే సమయం: ప్రతిరోజూ పడుకోవడానికి, నిద్రలేవడానికి ఒకే సమయాన్ని కేటాయించుకోండి.

    గ్యాడ్జెట్లకు దూరం: పడుకోవడానికి 60 నిమిషాల ముందే మొబైల్, టీవీలను పక్కన పెట్టేయండి.

    తేలికపాటి భోజనం: రాత్రిపూట త్వరగా, తేలికగా ఉండే ఆహారాన్ని తీసుకోండి.

    కెఫిన్ వద్దు: సాయంత్రం 4 గంటల తర్వాత కాఫీ, టీలకు దూరంగా ఉండండి.

    ఉదయం ఎండ: ఉదయాన్నే సూర్యరశ్మి తగిలేలా చూసుకోండి, ఇది మీ శరీర జీవ గడియారాన్ని క్రమబద్ధీకరిస్తుంది.

    యోగా: నిద్రపోయే ముందు చిన్నపాటి శ్వాస వ్యాయామాలు లేదా యోగా చేయడం వల్ల మనసు ప్రశాంతంగా మారుతుంది.

    ముఖ్యంగా హైపర్ టెన్షన్, డయాబెటిస్ ఉన్నవారు, 40-60 ఏళ్ల మధ్య వయసు వారు నిద్ర విషయంలో అశ్రద్ధ వహించకూడదు. గుర్తుంచుకోండి, మీరు ఎన్ని గంటలు నిద్రపోతున్నారు అనే దానితో పాటు, ఎంత క్రమశిక్షణతో నిద్రపోతున్నారు అనేది కూడా మీ గుండెను కాపాడుతుంది.

    • Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
      ABOUT THE AUTHOR
      Chitturi Eswara Karthikeya Sharath

      శరత్​ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్​ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్​పీరియెన్స్​తో ఇక్కడ బిజినెస్​, ఆటో, టెక్​, పర్సనల్​ ఫైనాన్స్​, నేషనల్​- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్​ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్​టీ ఇన్​స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్​లో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్​ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్​ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్​తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More

    recommendedIcon
    News/Lifestyle/Sleep Timing : నిద్రపోయే సమయం మాటిమాటికి మారుతోందా? అయితే గుండెపోటు ముప్పు రెట్టింపే!
    News/Lifestyle/Sleep Timing : నిద్రపోయే సమయం మాటిమాటికి మారుతోందా? అయితే గుండెపోటు ముప్పు రెట్టింపే!
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes