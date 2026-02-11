Edit Profile
    SWAYAM : ఇంటర్ విద్యార్థులకు గుడ్ న్యూస్- NCERT ఉచిత ఫిజిక్స్ కోర్సు..

    కేంద్ర విద్యాశాఖ ఆధ్వర్యంలోని ఎన్​సీఈఆర్​టీ, 12వ తరగతి విద్యార్థుల కోసం స్వయం పోర్టల్ ద్వారా ఉచిత ఆన్‌లైన్ ఫిజిక్స్ కోర్సును ప్రారంభించింది. 24 వారాల పాటు సాగే ఈ కోర్సు ద్వారా విద్యార్థులు సబ్జెక్టుపై పట్టు సాధించడమే కాకుండా, బోర్డు, పోటీ పరీక్షల్లో రాణించవచ్చు. పూర్తి వివరాలను ఇక్కడ తెలుసుకోండి..

    Published on: Feb 11, 2026 5:46 AM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    ఇంటర్మీడియట్ రెండో సంవత్సరం (క్లాస్ 12) చదువుతున్న విద్యార్థులకు కేంద్ర ప్రభుత్వం అద్భుతమైన అవకాశం కల్పిస్తోంది. ఫిజిక్స్‌లోని క్లిష్టమైన అంశాలను సులువుగా అర్థం చేసుకునేలా ఎన్​సీఈఆర్​టీ నిపుణులతో రూపొందించిన ఆన్‌లైన్ కోర్సును స్వయం (SWAYAM) ప్లాట్‌ఫారమ్‌లో ఉచితంగా అందుబాటులోకి తెచ్చింది. కోర్సుకు సంబంధించిన వివరాలను ఇక్కడ తెలుసుకోండి..

    NCERT ఉచిత ఫిజిక్స్ కోర్స్
    NCERT ఉచిత ఫిజిక్స్ కోర్స్

    స్వయంలో ఫిజిక్స్​ కోర్సు- ముఖ్యమైన తేదీలు?

    ఈ కోర్సులో చేరడానికి గడువు సమీపిస్తోంది.

    రిజిస్ట్రేషన్​కి చివరి తేదీ: ఫిబ్రవరి 20, 2026

    కోర్సు కాలపరిమితి: 24 వారాలు

    స్వయంలో ఫిజిక్స్​ కోర్సు- ఏయే అంశాలు ఉంటాయి?

    మొత్తం 12వ తరగతి ఫిజిక్స్ సిలబస్‌ను కవర్ చేస్తూ ఈ కోర్సును డిజైన్ చేశారు. ఇందులో ప్రధానంగా:

    ఎలెక్ట్రోస్టాటిక్స్ అండ్​ కరెంట్ ఎలెక్ట్రిసిటీ

    మాగ్నెటిజం, ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్​ ఇండక్షన్​

    ఆల్టర్నేటింగ్ కరెంట్, విద్యుదయస్కాంత తరంగాలు

    ఆటమ్స్​ అండ్​ న్యూక్లియై

    ఎలక్ట్రానిక్ పరికరాలు, కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్స్

    స్వయంలో ఫిజిక్స్​ కోర్సు- ప్రత్యేకతలు ఏంటి?

    ఇది కేవలం పాఠాలు చదవడం మాత్రమే కాదు, విద్యార్థులకు పూర్తిస్థాయి డిజిటల్ లెర్నింగ్ అనుభవాన్ని అందిస్తుంది.

    ఈ-ట్యుటోరియల్స్: నిపుణులైన అధ్యాపకులతో వీడియో లెక్షర్స్.

    స్టడీ మెటీరియల్: డౌన్‌లోడ్ చేసుకునే వీలున్న ఈ-కంటెంట్.

    సెల్ఫ్ అసెస్‌మెంట్: విద్యార్థులు తమను తాము పరీక్షించుకోవడానికి క్విజ్‌లు, అసైన్‌మెంట్లు.

    డిస్కషన్ ఫోరమ్స్: సందేహాలను నివృత్తి చేసుకోవడానికి ఆన్‌లైన్ చర్చా వేదికలు.

    స్వయంలో ఫిజిక్స్​ కోర్సు- ఎవరెవరు చేరవచ్చు?

    ప్రధానంగా 12వ తరగతి విద్యార్థులను దృష్టిలో ఉంచుకుని రూపొందించినప్పటికీ, సబ్జెక్టుపై అవగాహన పెంచుకోవాలనుకునే ఉపాధ్యాయులు, తల్లిదండ్రులు, నీట్, జేఈఈ వంటి పోటీ పరీక్షలకు సిద్ధమయ్యే విద్యార్థులు కూడా ఈ కోర్సులో చేరవచ్చు.

    స్వయంలో ఫిజిక్స్​ కోర్సు- సర్టిఫికేట్ ఎలా పొందాలి?

    కోర్సు పూర్తి చేసిన తర్వాత నిర్వహించే తుది పరీక్షలో 60% లేదా అంతకంటే ఎక్కువ మార్కులు సాధించిన వారికి ఎన్​సీఈఆర్​టీ అధికారిక సర్టిఫికేట్‌ను అందజేస్తుంది. ఇది విద్యార్థుల అకాడమిక్ ప్రొఫైల్‌కు అదనపు బలాన్ని ఇస్తుంది.

    స్వయంలో ఫిజిక్స్​ కోర్సు- దరఖాస్తు విధానం:

    ఆసక్తి గల అభ్యర్థులు స్వయం అధికారిక వెబ్‌సైట్ swayam.gov.in సందర్శించి 'Physics Class 12' కోర్సును సెర్చ్ చేసి ఉచితంగా ఎన్‌రోల్ చేసుకోవచ్చు.

    డైరక్ట్​ లింక్​ కోసం ఇక్కడ క్లిక్​ చేయండి.

