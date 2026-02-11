SWAYAM : ఇంటర్ విద్యార్థులకు గుడ్ న్యూస్- NCERT ఉచిత ఫిజిక్స్ కోర్సు..
కేంద్ర విద్యాశాఖ ఆధ్వర్యంలోని ఎన్సీఈఆర్టీ, 12వ తరగతి విద్యార్థుల కోసం స్వయం పోర్టల్ ద్వారా ఉచిత ఆన్లైన్ ఫిజిక్స్ కోర్సును ప్రారంభించింది. 24 వారాల పాటు సాగే ఈ కోర్సు ద్వారా విద్యార్థులు సబ్జెక్టుపై పట్టు సాధించడమే కాకుండా, బోర్డు, పోటీ పరీక్షల్లో రాణించవచ్చు. పూర్తి వివరాలను ఇక్కడ తెలుసుకోండి..
ఇంటర్మీడియట్ రెండో సంవత్సరం (క్లాస్ 12) చదువుతున్న విద్యార్థులకు కేంద్ర ప్రభుత్వం అద్భుతమైన అవకాశం కల్పిస్తోంది. ఫిజిక్స్లోని క్లిష్టమైన అంశాలను సులువుగా అర్థం చేసుకునేలా ఎన్సీఈఆర్టీ నిపుణులతో రూపొందించిన ఆన్లైన్ కోర్సును స్వయం (SWAYAM) ప్లాట్ఫారమ్లో ఉచితంగా అందుబాటులోకి తెచ్చింది. కోర్సుకు సంబంధించిన వివరాలను ఇక్కడ తెలుసుకోండి..
స్వయంలో ఫిజిక్స్ కోర్సు- ముఖ్యమైన తేదీలు?
ఈ కోర్సులో చేరడానికి గడువు సమీపిస్తోంది.
రిజిస్ట్రేషన్కి చివరి తేదీ: ఫిబ్రవరి 20, 2026
కోర్సు కాలపరిమితి: 24 వారాలు
స్వయంలో ఫిజిక్స్ కోర్సు- ఏయే అంశాలు ఉంటాయి?
మొత్తం 12వ తరగతి ఫిజిక్స్ సిలబస్ను కవర్ చేస్తూ ఈ కోర్సును డిజైన్ చేశారు. ఇందులో ప్రధానంగా:
ఎలెక్ట్రోస్టాటిక్స్ అండ్ కరెంట్ ఎలెక్ట్రిసిటీ
మాగ్నెటిజం, ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్
ఆల్టర్నేటింగ్ కరెంట్, విద్యుదయస్కాంత తరంగాలు
ఆటమ్స్ అండ్ న్యూక్లియై
ఎలక్ట్రానిక్ పరికరాలు, కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్స్
స్వయంలో ఫిజిక్స్ కోర్సు- ప్రత్యేకతలు ఏంటి?
ఇది కేవలం పాఠాలు చదవడం మాత్రమే కాదు, విద్యార్థులకు పూర్తిస్థాయి డిజిటల్ లెర్నింగ్ అనుభవాన్ని అందిస్తుంది.
ఈ-ట్యుటోరియల్స్: నిపుణులైన అధ్యాపకులతో వీడియో లెక్షర్స్.
స్టడీ మెటీరియల్: డౌన్లోడ్ చేసుకునే వీలున్న ఈ-కంటెంట్.
సెల్ఫ్ అసెస్మెంట్: విద్యార్థులు తమను తాము పరీక్షించుకోవడానికి క్విజ్లు, అసైన్మెంట్లు.
డిస్కషన్ ఫోరమ్స్: సందేహాలను నివృత్తి చేసుకోవడానికి ఆన్లైన్ చర్చా వేదికలు.
స్వయంలో ఫిజిక్స్ కోర్సు- ఎవరెవరు చేరవచ్చు?
ప్రధానంగా 12వ తరగతి విద్యార్థులను దృష్టిలో ఉంచుకుని రూపొందించినప్పటికీ, సబ్జెక్టుపై అవగాహన పెంచుకోవాలనుకునే ఉపాధ్యాయులు, తల్లిదండ్రులు, నీట్, జేఈఈ వంటి పోటీ పరీక్షలకు సిద్ధమయ్యే విద్యార్థులు కూడా ఈ కోర్సులో చేరవచ్చు.
స్వయంలో ఫిజిక్స్ కోర్సు- సర్టిఫికేట్ ఎలా పొందాలి?
కోర్సు పూర్తి చేసిన తర్వాత నిర్వహించే తుది పరీక్షలో 60% లేదా అంతకంటే ఎక్కువ మార్కులు సాధించిన వారికి ఎన్సీఈఆర్టీ అధికారిక సర్టిఫికేట్ను అందజేస్తుంది. ఇది విద్యార్థుల అకాడమిక్ ప్రొఫైల్కు అదనపు బలాన్ని ఇస్తుంది.
స్వయంలో ఫిజిక్స్ కోర్సు- దరఖాస్తు విధానం:
ఆసక్తి గల అభ్యర్థులు స్వయం అధికారిక వెబ్సైట్ swayam.gov.in సందర్శించి 'Physics Class 12' కోర్సును సెర్చ్ చేసి ఉచితంగా ఎన్రోల్ చేసుకోవచ్చు.