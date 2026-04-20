    JEE main session 2 result : ఒకే పర్సంటైల్ వస్తే ర్యాంక్ ఎలా ఇస్తారు? జేఈఈ 'టై-బ్రేకింగ్' రూల్స్ ఇవే..

    JEE main session 2 tie breaking rules : జేఈఈ మెయిన్ 2026 సెషన్-2 ఫలితాల వేళ అభ్యర్థుల్లో ఉత్కంఠ నెలకొంది. లక్షలాది మంది పోటీ పడే ఈ పరీక్షలో ఇద్దరికి ఒకే స్కోరు రావడం సహజం. మరి అటువంటప్పుడు ఎవరికి మెరుగైన ర్యాంక్ కేటాయిస్తారు? ఎన్టీఏ అనుసరించే శాస్త్రీయ విధానం ఏంటో ఇక్కడ చూడండి.

    Published on: Apr 20, 2026 9:58 AM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న ఎన్ఐటీలు, ఐఐఐటీలు, ఇతర ప్రతిష్టాత్మక ఇంజనీరింగ్ కళాశాలల్లో ప్రవేశాల కోసం నిర్వహించిన జేఈఈ మెయిన్ 2026 సెషన్-2 ఫలితాలు ఏప్రిల్ 20న విడుదలయ్యే అవకాశం ఉంది. లక్షలాది మంది విద్యార్థులు పోటీ పడుతున్న ఈ క్రమంలో, చాలా మందికి ఒకే పర్సంటైల్ రావడం సర్వసాధారణం. అయితే, కౌన్సెలింగ్ సమయంలో ప్రతి విద్యార్థికి ఒక ప్రత్యేకమైన 'ఆల్ ఇండియా ర్యాంక్' (ఏఐఆర్) ఉండాలి. ఈ సమస్యను పరిష్కరించడానికి నేషనల్ టెస్టింగ్ ఏజెన్సీ (ఎన్టీఏ) ఒక పక్కా 'టై-బ్రేకింగ్' విధానాన్ని అమలు చేస్తోంది. జేఈఈ మెయిన్ సెషన్​ 2 ఫలితాల వేళ ఆ టై- బ్రేకింగ్​ రూల్స్​ని ఇక్కడ వివరంగా తెలుసుకోండి..

    జేఈఈ మెయిన్ టై బ్రేకింగ్​ రూల్స్​ ఇవే..
    జేఈఈ ర్యాంక్ నిర్ణయించే క్రమం ఇదీ -

    ఒకవేళ ఇద్దరు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ మంది విద్యార్థులకు జేఈఈ మెయిన్ పర్సంటైల్ సమానంగా వస్తే, ఈ కింది వరుస క్రమంలో సబ్జెక్టుల వారీగా స్కోర్లను పరిశీలించి ర్యాంకును ఖరారు చేస్తారు:

    మ్యాథమెటిక్స్ స్కోరు: ముందుగా గణితం సబ్జెక్టులో ఎవరికి ఎక్కువ పర్సంటైల్ వచ్చిందో చూస్తారు. వారికి మెరుగైన ర్యాంక్ లభిస్తుంది.

    ఫిజిక్స్ స్కోరు: గణితంలో కూడా మార్కులు సమానమైతే, భౌతిక శాస్త్రం (ఫిజిక్స్) పర్సంటైల్‌ను పరిగణనలోకి తీసుకుంటారు.

    కెమిస్ట్రీ స్కోరు: పైన రెండు సబ్జెక్టుల్లోనూ స్కోరు సమానమైతే, రసాయన శాస్త్రం (కెమిస్ట్రీ) స్కోరును చూస్తారు.

    తప్పుల నిష్పత్తి (యాక్యురసీ): అన్ని సబ్జెక్టుల్లో కలిపి ఎవరైతే తక్కువ తప్పు సమాధానాలు ఇచ్చారో వారికి ప్రాధాన్యత ఉంటుంది.

    సబ్జెక్టుల వారీగా తప్పులు: తొలుత గణితంలో, ఆ తర్వాత ఫిజిక్స్, కెమిస్ట్రీలలో తప్పుల నిష్పత్తిని బట్టి ర్యాంక్ కేటాయిస్తారు.

    చివరి ప్రయత్నం: ఒకవేళ పైన చెప్పిన అన్ని అంశాల్లోనూ విద్యార్థుల స్కోర్లు ఒకేలా ఉంటే, అప్పుడు వారికి ఒకే ర్యాంకును కేటాయిస్తారు.

    మ్యాథ్స్‌కే ఎందుకు మొదటి ప్రాధాన్యత?

    ఇంజనీరింగ్ విద్యలో విశ్లేషణాత్మక నైపుణ్యం (ఎనలిటికల్ ఎబులిటీ) చాలా కీలకం. విద్యార్థికి ఉన్న లాజికల్ థింకింగ్‌ను అంచనా వేయడానికి గణితం సరైన సబ్జెక్టు అని ఎన్టీఏ భావిస్తుంది. అందుకే టై-బ్రేకింగ్ నియమాల్లో ఫిజిక్స్, కెమిస్ట్రీల కంటే గణితానికే అగ్రస్థానం కల్పించారు.

    7 డెసిమల్ పాయింట్ల మ్యాజిక్..

    జేఈఈ మెయిన్ పరీక్షలు వేర్వేరు షిఫ్టుల్లో జరుగుతాయి కాబట్టి, ప్రశ్నపత్రాల కఠినతలో మార్పులు ఉండే అవకాశం ఉంది. దీన్ని సరిచేయడానికి ఎన్టీఏ 'నార్మలైజేషన్' పద్ధతిని వాడుతుంది. విద్యార్థుల పర్సంటైల్‌ను కేవలం రెండు అంకెలకు పరిమితం చేయకుండా, 7 డెసిమల్ పాయింట్ల వరకు లెక్కిస్తారు. ఉదాహరణకు 99.1234567 ఇలా లెక్కించడం వల్ల ఇద్దరికి ఒకే స్కోరు వచ్చే అవకాశం చాలా వరకు తగ్గుతుంది.

    ఈ ర్యాంకులే ఎందుకు ముఖ్యం?

    జేఈఈ మెయిన్ ర్యాంక్ కేవలం కాలేజీ సీటుకే కాదు, ఐఐటీల్లో చేరడానికి రాసే 'జేఈఈ అడ్వాన్స్‌డ్' పరీక్షకు అర్హత సాధించడానికి కూడా చాలా ముఖ్యం. జోసా కౌన్సెలింగ్‌లో ఒక్క ర్యాంక్ తేడా వచ్చినా కోరుకున్న బ్రాంచ్ లేదా కాలేజీ చేజారిపోయే ప్రమాదం ఉంది. అందుకే ఈ టై-బ్రేకింగ్ రూల్స్ విద్యార్థుల భవిష్యత్తును నిర్ణయించడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తాయి.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు -

    1. జేఈఈ మెయిన్ 2026 సెషన్-2 ఫలితాలు ఎప్పుడు వస్తాయి?

    విశ్వసనీయ వర్గాల సమాచారం ప్రకారం, ఫలితాలు ఏప్రిల్ 20, 2026న విడుదలయ్యే అవకాశం ఉంది.

    2. ఒకే స్కోరు వస్తే వయస్సును పరిగణనలోకి తీసుకుంటారా?

    గతంలో వయస్సునుటై-బ్రేకింగ్ కోసం వాడేవారు, కానీ ప్రస్తుత నిబంధనల ప్రకారం సబ్జెక్టుల మార్కులు, తప్పుల నిష్పత్తికే ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నారు.

    3. పర్సంటైల్ మరియు మార్కుల మధ్య తేడా ఏంటి?

    మార్కులు అంటే మీరు సాధించిన రా స్కోర్. పర్సంటైల్ అంటే మీ షిఫ్టులో పరీక్ష రాసిన వారిలో మీకంటే తక్కువ మార్కులు వచ్చిన విద్యార్థుల శాతం.

    4. టై-బ్రేకింగ్‌లో కెమిస్ట్రీకి ప్రాధాన్యత తక్కువగా ఉంటుందా?

    తక్కువ అని కాదు కానీ, మ్యాథ్స్- ఫిజిక్స్ తర్వాతే కెమిస్ట్రీ స్కోరును ర్యాంక్ నిర్ణయం కోసం లెక్కిస్తారు.

    • Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
      ABOUT THE AUTHOR
      Chitturi Eswara Karthikeya Sharath

      శరత్​ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్​ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్​పీరియెన్స్​తో ఇక్కడ బిజినెస్​, ఆటో, టెక్​, పర్సనల్​ ఫైనాన్స్​, నేషనల్​- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్​ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్​టీ ఇన్​స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్​లో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్​ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్​ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్​తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More

    Home/News/JEE Main Session 2 Result : ఒకే పర్సంటైల్ వస్తే ర్యాంక్ ఎలా ఇస్తారు? జేఈఈ 'టై-బ్రేకింగ్' రూల్స్ ఇవే..
