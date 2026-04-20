జియో ఫైనాన్షియల్ క్యూ4 ఫలితాలు: తగ్గిన లాభాలు.. ఇన్వెస్టర్లు ఇప్పుడు ఏం చేయాలి?
జియో ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ 2026 నాలుగో త్రైమాసికంలో లాభాల్లో 14 శాతం తగ్గుదలను నమోదు చేసింది. దీంతో మార్కెట్ ఆరంభంలోనే ఈ షేరు అమ్మకాల ఒత్తిడికి గురై రూ. 237.75 వద్ద ట్రేడవుతోంది. అయితే కంపెనీ ఆదాయం పెరగడం, డివిడెండ్ ప్రకటించడం వంటి అంశాలు దీర్ఘకాలిక ఇన్వెస్టర్లకు ఊరటనిస్తున్నాయి.
భారతీయ స్టాక్ మార్కెట్లో అత్యంత ఆసక్తికరంగా మారిన జియో ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ (Jio Financial Services) తన 2026 ఆర్థిక సంవత్సరం నాలుగో త్రైమాసిక (Q4) ఫలితాలను ప్రకటించింది. అయితే, కంపెనీ ఏకీకృత నికర లాభం గత ఏడాదితో పోలిస్తే తగ్గడంతో ఇన్వెస్టర్లు షేర్లను విక్రయించడానికి మొగ్గు చూపారు. ఫలితంగా సోమవారం ట్రేడింగ్ సెషన్లో షేరు ధర 3 శాతానికి పైగా పడిపోయి, ఇంట్రాడేలో రూ. 236.64 కనిష్ట స్థాయిని తాకింది.
లాభం తగ్గడానికి కారణాలేంటి?
గత ఏడాది ఇదే త్రైమాసికంలో రూ. 316.11 కోట్లుగా ఉన్న కంపెనీ నికర లాభం, ఈ ఏడాది మార్చి 31తో ముగిసిన త్రైమాసికానికి రూ. 272.22 కోట్లకు పడిపోయింది. అంటే లాభాల్లో సుమారు 14 శాతం కోత పడింది. అయితే ఇక్కడ గమనించాల్సిన కీలక అంశం ఏమిటంటే, కంపెనీ నిర్వహణ ఖర్చులు భారీగా పెరిగాయి. గత ఏడాది రూ. 168.66 కోట్లుగా ఉన్న ఖర్చులు, ఈసారి ఏకంగా రూ. 720 కోట్లకు చేరాయి. కొత్త వ్యాపారాల విస్తరణ, సాంకేతికతపై పెట్టిన పెట్టుబడులే ఇందుకు ప్రధాన కారణమని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.
ఆదాయంలో భారీ వృద్ధి
లాభం తగ్గినప్పటికీ, కంపెనీ ఆదాయం విషయంలో మాత్రం అద్భుతమైన వృద్ధిని కనబరిచింది. గత ఏడాది క్యూ4లో రూ. 493.24 కోట్లుగా ఉన్న ఆదాయం, ఇప్పుడు రూ. 1,018.51 కోట్లకు చేరింది. అంటే ఆదాయం రెట్టింపు కంటే ఎక్కువగా పెరిగింది. అలాగే, కంపెనీ నిర్వహణలో ఉన్న ఆస్తుల విలువ (AUM) కూడా 2.5 రెట్లు పెరిగి రూ. 25,711 కోట్లకు చేరుకోవడం విశేషం.
ఇన్వెస్టర్లకు డివిడెండ్ ధమాకా
ఫలితాల వెల్లడి సందర్భంగా కంపెనీ బోర్డు తన వాటాదారులకు ప్రతి షేరుకు రూ. 0.60 డివిడెండ్ను ప్రకటించింది. కంపెనీ తన వ్యాపార సామర్థ్యాన్ని పెంచుకుంటూనే, ఇన్వెస్టర్లకు లాభాలను పంచాలని నిర్ణయించుకోవడం సానుకూల పరిణామం. "మేం సుస్థిరమైన, బాధ్యతాయుతమైన వృద్ధిని సాధించడానికి కట్టుబడి ఉన్నాం. భారతదేశ ఆర్థిక ప్రయాణంలో నమ్మకమైన భాగస్వామిగా ఉంటూనే, మా వాటాదారులకు దీర్ఘకాలిక విలువను అందిస్తాం" అని జియో ఫైనాన్షియల్ ఎండీ, సీఈఓ హితేష్ సేథియా ధీమా వ్యక్తం చేశారు.
నిపుణుల సలహా: కొనుగోలు చేయవచ్చా?
ప్రముఖ బ్రోకరేజ్ సంస్థ మోతీలాల్ ఓస్వాల్ ఈ షేరుపై పాజిటివ్గా ఉంది. జియో ఫైనాన్షియల్ షేరుకు 'Buy' రేటింగ్ ఇస్తూ, టార్గెట్ ప్రైస్ను రూ. 315గా నిర్ణయించింది. ఇన్సూరెన్స్, వెల్త్ మేనేజ్మెంట్, బ్రోకింగ్ వంటి కొత్త వ్యాపారాలు ఇంకా ప్రారంభ దశలోనే ఉన్నాయని, అవి పూర్తిస్థాయిలో లాభాల్లోకి వస్తే షేరు ధర మరింత పెరిగే అవకాశం ఉందని పేర్కొంది.
మరోవైపు, లక్ష్మీశ్రీ రీసెర్చ్ హెడ్ అన్షుల్ జైన్ విశ్లేషణ ప్రకారం.. వీక్లీ చార్టుల్లో ఈ షేరు 'డబుల్ బాటమ్' (Double Bottom) ప్యాటర్న్ను ఏర్పరుస్తోంది. ప్రస్తుతం రూ. 248 వద్ద ఉన్న 50-డే ఇఎంఏ (EMA) కీలక ప్రతిఘటనగా ఉందని, దీన్ని దాటితే షేరులో బలమైన ర్యాలీ ఉండవచ్చని ఆయన అంచనా వేశారు.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)
1. జియో ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ లాభం ఎందుకు తగ్గింది?
ప్రధానంగా కంపెనీ నిర్వహణ ఖర్చులు (Operating Expenses) భారీగా పెరగడం వల్ల నికర లాభంలో 14 శాతం తగ్గుదల నమోదైంది. వ్యాపార విస్తరణ కోసం చేసిన ఖర్చులే ఇందుకు కారణం.
2. కంపెనీ ఎంత డివిడెండ్ ప్రకటించింది?
జియో ఫైనాన్షియల్ బోర్డు తన వాటాదారులకు ప్రతి షేరుకు 60 పైసల (రూ. 0.60) డివిడెండ్ను సిఫార్సు చేసింది.
3. నిపుణులు సూచిస్తున్న టార్గెట్ ప్రైస్ ఎంత?
మోతీలాల్ ఓస్వాల్ వంటి ప్రముఖ సంస్థలు ఈ షేరుకు రూ. 315 టార్గెట్ ధరను సూచిస్తూ కొనుగోలు చేయమని సలహా ఇస్తున్నాయి.
4. జియో ఫైనాన్షియల్ ఏయే రంగాల్లోకి ప్రవేశిస్తోంది?
ప్రస్తుతం ఉన్న లెండింగ్ (App-based loans) వ్యాపారంతో పాటు.. ఇన్సూరెన్స్, వెల్త్ మేనేజ్మెంట్, స్టాక్ బ్రోకింగ్ మరియు డిజిటల్ ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ రంగాల్లోకి కంపెనీ విస్తరిస్తోంది.
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More