Jio IPO : చరిత్ర తిరగరాసిన ‘జియో’! ఒక్క ఐపీఓతో అనేక రికార్డులు బ్రేక్..
రిలయన్స్ గ్రూప్ నుంచి వచ్చిన 'జియో ప్లాట్ఫామ్స్' ఐపీఓ భారత స్టాక్ మార్కెట్ చరిత్రలోనే సరికొత్త రికార్డులను సృష్టించింది. ఏకంగా రూ.7.4 లక్షల కోట్ల విలువైన బిడ్లు, 1.38 కోట్ల దరఖాస్తులతో దేశంలోనే అతిపెద్ద ఐపీఓగా కీలక మైలురాయిని తాకింది. పూర్తి వివరాల్లోకి వెళితే..
ముకేశ్ అంబానీ నాయకత్వంలోని 'జియో ప్లాట్ఫామ్స్' పబ్లిక్ ఇష్యూ (ఐపీఓ) దేశీయ ప్రాథమిక మార్కెట్లో మునుపెన్నడూ లేని రీతిలో చరిత్ర సృష్టించింది. గత 20 ఏళ్ల కాలంలో అంబానీ గ్రూప్ నుంచి వచ్చిన తొలి ఐపీఓ కావడం, దానికి తోడు మార్కెట్లో ఉన్న భారీ అంచనాల నేపథ్యంలో ఇన్వెస్టర్లు ఈ ఇష్యూను దక్కించుకునేందుకు ఎగబడ్డారు! అక్టోబర్ 23తో ముగిసిన ఈ బిడ్డింగ్ ప్రక్రియలో భారత స్టాక్ మార్కెట్ ఆల్-టైమ్ రికార్డులన్నీ తుడిచిపెట్టుకుపోయాయి.
రూ.30,188 కోట్ల భారీ నిధుల సేకరణ లక్ష్యంతో మార్కెట్లోకి అడుగుపెట్టిన ఈ మెగా ఇష్యూ, గతంలో హ్యుందాయ్ మోటార్ ఇండియా పేరిట ఉన్న రూ.27,858 కోట్ల రికార్డును అధిగమించి భారత్లోనే అతిపెద్ద ఐపీఓగా అవతరించింది. దలాల్ స్ట్రీట్ విశ్లేషకుల అంచనాల కంటే రెట్టింపు స్థాయిలో మదుపరుల నుంచి ఆదరణ లభించింది.
ఆల్-టైమ్ రికార్డులు: రూ.7.4 లక్షల కోట్ల ఆఫర్లు!
మూడు రోజుల బిడ్డింగ్ వ్యవధిలో ఐపీఓ మెయిన్ బోర్డుకు రూ.4.72 లక్షల కోట్ల విలువైన బిడ్లు వచ్చాయి. దీనికి అదనంగా యాంకర్ ఇన్వెస్టర్ల నుంచి వచ్చిన రూ.2.5 లక్షల కోట్ల ఆఫర్లను కలుపుకుంటే, మొత్తం డిమాండ్ ఏకంగా రూ.7.4 లక్షల కోట్లకు చేరింది.
ఈ జియో ఐపీఓ కోసం ఏకంగా 1.38 కోట్ల (13.8 మిలియన్లు) దరఖాస్తులు నమోదయ్యాయి. ఇది భారతీయ మార్కెట్ చరిత్రలోనే అత్యధిక సంఖ్య కావడం విశేషం. ఇటీవల ఆసియాలోనే అతిపెద్ద ఐపీఓగా నిలిచిన చైనాకు చెందిన మెమరీ-చిప్ తయారీ సంస్థ సీఎక్స్ఎంటీ సాధించిన 94 లక్షల దరఖాస్తుల రికార్డును కూడా జియో సునాయాసంగా పటాపంచలు చేసింది.
100 నిమిషాల్లోనే ఫుల్.. ఇన్స్టిట్యూషనల్ ఇన్వెస్టర్ల జోరు!
బుధవారం ఐపీఓ ప్రారంభమైన కేవలం 100 నిమిషాల స్వల్ప వ్యవధిలోనే మొత్తం ఇష్యూ 100 శాతం సబ్స్క్రిప్షన్ సాధించి మార్కెట్ వర్గాలను ఆశ్చర్యపరిచింది. సాధారణంగా భారతీయ మార్కెట్లో చివరి రోజున మాత్రమే బడా ఇన్స్టిట్యూషనల్ ఇన్వెస్టర్లు బిడ్లు వేస్తుంటారు. కానీ జియో విషయంలో తొలి రోజే రూ.67,117 కోట్ల విలువైన బిడ్లు దాఖలై, ఇష్యూ 3 రెట్లకు పైగా భర్తీ అయింది.
సంస్థాగత ఇన్వెస్టర్ల (క్యూఐబీ) కేటాయింపు విభాగం ఏకంగా 67.15 రెట్లు సబ్స్క్రిప్షన్ సాధించగా, వారి నుంచి రూ.3.68 లక్షల కోట్లకు పైగా బిడ్లు నమోదయ్యాయి. రిటైల్ ఇన్వెస్టర్లు సైతం పోటీపడుతూ 1.02 కోట్ల దరఖాస్తులను సమర్పించారు. దీనితో రిటైల్ కోటా 2.76 రెట్లు భర్తీ అయింది. ఇక యాంకర్ ఇన్వెస్టర్ల విభాగం నిర్ణీత పరిమాణం కంటే 30 రెట్లకు పైగా సబ్స్క్రైబ్ కావడం గమనార్హం.
రూ.10.3 లక్షల కోట్ల వ్యాల్యుయేషన్.. టాటాలను దాటనున్న రిలయన్స్!
ఈ ఐపీఓ ద్వారా జియో ప్లాట్ఫామ్స్ మార్కెట్ విలువ ఏకంగా రూ.10.3 లక్షల కోట్లకు చేరింది. ఈ ఇష్యూ మొత్తం కొత్త షేర్ల జారీ రూపంలోనే సాగడం మరో విశేషం. ఇందులో ఎలాంటి ఆఫర్ ఫర్ సేల్ భాగం లేదు. దీనివల్ల సేకరించిన సొమ్ము మొత్తం కంపెనీ డిజిటల్ నెట్వర్క్, ఆర్టిఫీషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (ఏఐ), క్లౌడ్ మౌలిక వసతుల విస్తరణకు నేరుగా ఉపయోగపడనుంది.
వచ్చే బుధవారం స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజీల్లో ట్రేడింగ్ ప్రారంభమైన తర్వాత రిలయన్స్ గ్రూప్ కింద లిస్టయిన 13వ కంపెనీగా జియో నిలవనుంది. ఐపీఓ గరిష్ఠ ధర శ్రేణి వద్ద లిస్టింగ్ జరిగితే రిలయన్స్ గ్రూప్ మొత్తం మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ దాదాపు రూ.28.35 లక్షల కోట్లకు చేరుకుంటుంది. ఫలితంగా ప్రస్తుతం దేశంలోనే అత్యధిక మార్కెట్ విలువ కలిగిన టాటా గ్రూప్ను వెనక్కి నెట్టి, రిలయన్స్ గ్రూప్ దేశంలోనే అత్యంత విలువైన కార్పొరేట్ సంస్థగా అగ్రస్థానాన్ని కైవసం చేసుకునే అవకాశాలు స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నాయి.
రాబోయే బుధవారం లిస్టింగ్ రోజున ఈ రిలయన్స్ జియో స్టాక్ మార్కెట్లో ఇంకెన్ని సరికొత్త రికార్డులను సృష్టిస్తుందోనని దలాల్ స్ట్రీట్ వర్గాలు ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నాయి.
- ABOUT THE AUTHORChitturi Eswara Karthikeya Sharath
శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్లో కంటెంట్ రైటర్గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More