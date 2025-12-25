Edit Profile
    కర్ణాటకలో ఘోర ప్రమాదం- స్లీపర్​ బస్సుకు మంటలు.. 17 మంది సజీవదహనం

    కర్ణాటక హిరియూర్​కు సమీపంలో ఒక స్లీపర్​ బస్సుకు మంటలు అంటుకున్నాయి. ఓ లారీ ఢీకొట్టడంతో ఈ ప్రమాదం చెలరేగింది. ఈ ఘటనలో 17 మంది సజీవదహనం అయ్యారు.

    Published on: Dec 25, 2025 6:43 AM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    కర్ణాటకలో విషాదకర సంఘటన చోటుచేసుకుంది. చిత్రదుర్గం​ హిరియూర్​ సమీపంలోని జాతీయ రహదారిపై ఒక స్లీపర్​ బస్సుకు మంటలు అంటుకున్నాయి. ఈ ఘటనలో 17 మంది సజీవహదం అయినట్టు తెలుస్తోంది. బస్సులో ప్రయాణిస్తున్న అనేక మంది గాయపడ్డారు. ఫలితంగా మృతుల సంఖ్య మరింత పెరిగే అవకాశం ఉందని సమాచారం.

    ఘటనాస్థలంలో ఎగిసిపడుతున్న మంటలు..
    ఘటనాస్థలంలో ఎగిసిపడుతున్న మంటలు..

    కర్ణాటకలో బస్సు ప్రమాదం- అసలేం జరిగింది?

    గురువారం తెల్లవారుజామున 3 గంటల ప్రాంతంలో ఈ ప్రమాదం చోటుచేసుకుందని తెలుస్తోంది. ఓ లారీ అదుపు తప్పి డీవైడర్​ని దాటింది. ఆ వెంటనే, అటుగా వస్తున్న ప్రైవేట్​ బస్సును బలంగా ఢీకొట్టింది. సరిగ్గా డీజిల్​ ట్యాంక్​ వద్ద లారీ తగలడంతో బస్సులో మంటలు చెలరేగాయి. క్షణాల వ్యవధిలో మంటలు మొత్తం బస్సుకు వ్యాపించాయి.

    ఈ ప్రైవేట్​ బస్సు బెంగళూరు నుంచి గోకర్ణకు వెళుతోందని సమాచారం.

    ప్రమాదం సమయంలో బస్సులో 30కిపైగా మంది ప్రయాణికులు ఉన్నట్టు తెలుస్తోంది. ప్రమాదం సమయంలో చాలా మంది నిద్రపోతూ ఉండటంతో బస్సుకు మంటలు అంటుకున్నట్టు వెంటనే తెలియలేదు. ఫలితంగా అనేక మంది సజీవదహనం అయ్యారు.

    కర్ణాటక బస్సు ప్రమాదంపై సమాచారం అందుకున్న వెంటనే అప్రమత్తమైన పోలీసులు ఘటనాస్థలానికి చేరుకున్నారు. స్థానికులతో కలిసి సహాయక చర్యలు చేపట్టారు.

    ఇప్పటివరకు 17 మృతదేహాలను వెలికితీశారు. 9మంది క్షతగాత్రులను సిరా ఆసుపత్రికి తరలించారు. హిరియూరులోని ఆసుపత్రిలో ఇంకొందరికి చికిత్స జరుగుతోంది.

    కర్ణాటక బస్సు ప్రమాదంపై మరిన్ని వివరాలు తెలియాల్సి ఉంది.

    మంటల్లో తగలబడుతున్న బస్సు దృశ్యాలు సోషల్​ మీడియాలో వైరల్​గా మారాయి:

    తాజా ప్రమాదంతో ప్రైవేట్​ బస్సుల్లో ప్రయాణికుల భద్రతపై ఆందోళన మరింత పెరిగింది.

    అక్టోబర్​ నెలలో హైదరాబాద్​- బెంగళూరు హైవేపై ఓ ప్రైవేట్​ బస్సు అగ్నికి ఆహుతైంది. కర్నూల్​ జిల్లాలో ఈ ఘటన చోటుచేసుకుంది. ఈ ప్రమాదం సమయంలో బస్సులో 42 మంది ఉన్నారు. ఈ ఘటనలో 20కిపైగా మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు.

    ఈ ఘటన కూడా తెల్లవారుజామున 3 గంటల ప్రాంతంలోనే జరిగింది.

