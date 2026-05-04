Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    కేరళలో కాంగ్రెస్ సునామీ: 100 దాటిన యూడీఎఫ్ సీట్లు.. సీఎం కుర్చీ ఎవరిది?

    కేరళ ఎన్నికల ఫలితాల్లో యూడీఎఫ్ ప్రభంజనం స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. ప్రతిపక్ష నాయకుడు వి.డి. సతీశన్ తన పరవూర్ నియోజకవర్గంలో 11,376 ఓట్ల భారీ ఆధిక్యంలో ఉన్నారు. మొత్తం 140 స్థానాలకు గానూ యూడీఎఫ్ 100కు పైగా స్థానాల్లో ముందంజలో ఉండగా, ఎల్డీఎఫ్ కేవలం 40 స్థానాలకే పరిమితమైంది.

    Published on: May 04, 2026 2:41 PM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    కేరళ అసెంబ్లీ ఎన్నికల ఫలితాలు పతాక స్థాయికి చేరుకున్నాయి. గత దశాబ్ద కాలంగా ఎర్రకోటగా ఉన్న కేరళలో ఇప్పుడు ‘హస్తం’ గర్జన వినిపిస్తోంది. ఎగ్జిట్ పోల్స్ అంచనాలను నిజం చేస్తూ, ప్రతిపక్ష యూడీఎఫ్ (UDF) కూటమి మ్యాజిక్ ఫిగర్‌ను దాటేసి ఏకంగా 103 స్థానాల్లో ఆధిక్యంలో ఉండటం విశేషం. మరోవైపు, చరిత్ర సృష్టించాలనుకున్న పినరయి విజయన్ సర్కార్ అనూహ్యంగా వెనుకబడిపోయింది.

    సతీషన్ (ANI Video Grab)
    సతీషన్ (ANI Video Grab)

    పరవూర్‌లో సతీశన్ జైత్రయాత్ర

    ఉత్తర పరవూర్ నియోజకవర్గంలో వి.డి. సతీశన్ తన పట్టును మరోసారి నిరూపించుకున్నారు. ప్రస్తుతానికి సతీశన్ 11,376 ఓట్ల మెజారిటీతో దూసుకుపోతున్నారు. ఈ విజయం ఆయనను ముఖ్యమంత్రి రేసులో అందరికంటే ముందు వరుసలో నిలబెట్టింది.

    కాగా, ఈ ఎన్నికల్లో అధికార ఎల్డీఎఫ్ ప్రభుత్వానికి ప్రజలు గట్టి షాక్ ఇచ్చారు. ముఖ్యమంత్రి పినరయి విజయన్ తన కంచుకోట ధర్మడమ్‌లో వెనుకంజలో ఉండటం గమనార్హం. వీణా జార్జ్, ఎం.బి. రాజేష్, పి. రాజీవ్ వంటి 13 మంది కీలక మంత్రులు వెనుకంజలో ఉన్నారు.

    ఎల్డీఎఫ్ కన్వీనర్ టి.పి. రామకృష్ణన్ కూడా పెరంబ్రాలో వెనుకబడి ఉన్నారు. ప్రభుత్వ వ్యతిరేకత (Anti-incumbency) ఏ స్థాయిలో ఉందో ఈ ఫలితాలే చెబుతున్నాయి.

    సతీశన్ నెక్స్ట్ సీఎం?

    తమ కూటమి 100 సీట్లు దాటడంపై వి.డి. సతీశన్ సంతోషం వ్యక్తం చేశారు. "మేము ఊహించినట్లుగానే 100 కంటే ఎక్కువ సీట్లు (ప్రస్తుతం 103) సాధించాం" అని ఆయన ఎన్డీటీవీతో అన్నారు. అయితే, "ముఖ్యమంత్రి ఎవరు అనేది కాంగ్రెస్ అధిష్టానం నిర్ణయిస్తుంది. దానికి ఒక పద్ధతి ఉంటుంది, దాని గురించి మాట్లాడటానికి నేను సరైన వ్యక్తిని కాదు" అని ఎంతో హుందాగా సమాధానమిచ్చారు.

    కూటమిఆధిక్యం ఉన్న స్థానాలుస్థితి
    UDF (కాంగ్రెస్ కూటమి)103ప్రభుత్వ ఏర్పాటు దిశగా..
    LDF (లెఫ్ట్ కూటమి)37భారీ పరాజయం
    NDA (బీజేపీ కూటమి)0ఖాతా తెరవలేదు

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)

    1. కేరళలో కాంగ్రెస్ ఎన్ని సీట్లలో ముందంజలో ఉంది?

    తాజా సమాచారం ప్రకారం కాంగ్రెస్ నేతృత్వంలోని యూడీఎఫ్ 103 స్థానాల్లో ఆధిక్యంలో ఉంది.

    2. వి.డి. సతీశన్ మెజారిటీ ఎంత?

    పరవూర్ నియోజకవర్గంలో సతీశన్ ప్రస్తుతం 11,376 ఓట్ల మెజారిటీతో ముందంజలో ఉన్నారు.

    3. ఎల్డీఎఫ్ మంత్రులు ఎందుకు ఓడిపోతున్నారు?

    పాలనాపరమైన లోపాలు, అవినీతి ఆరోపణలు, నిరుద్యోగం వంటి అంశాల పట్ల ప్రజల్లో ఉన్న అసంతృప్తి కారణంగానే మంత్రులు వెనుకబడినట్లు విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.

    4. ఫలితాలు ఎప్పటికి పూర్తి అవుతాయి?

    అధికారికంగా తుది ఫలితాలు సాయంత్రానికి వెలువడతాయి. కానీ ఇప్పటికే యూడీఎఫ్ ఆధిక్యం మెజారిటీ మార్కు (71) దాటిపోయింది.

    ఒకవేళ యూడీఎఫ్ 100కు పైగా సీట్లు గెలిస్తే, కేరళలో కాంగ్రెస్ అధిష్టానం వి.డి. సతీశన్, రమేష్ చెన్నితాల మధ్య ఎవరిని ఎంపిక చేస్తుందని మీరు అనుకుంటున్నారు?

    • Praveen Kumar Lenkala
      ABOUT THE AUTHOR
      Praveen Kumar Lenkala

      ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్‌గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్‌లో సాక్షి టాస్క్‌ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్‌ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్‌గా, సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More

    recommendedIcon
    News/News/కేరళలో కాంగ్రెస్ సునామీ: 100 దాటిన యూడీఎఫ్ సీట్లు.. సీఎం కుర్చీ ఎవరిది?
    News/News/కేరళలో కాంగ్రెస్ సునామీ: 100 దాటిన యూడీఎఫ్ సీట్లు.. సీఎం కుర్చీ ఎవరిది?
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes